CUPRA Born atgriežas: vairāk emociju, labāks salons un patīkamāka cena

Pirms pieciem gadiem, 2021. gadā, CUPRA prezentēja savu pirmo pilnībā elektrisko sērijveida modeli — Born. Tā uzdevums bija pierādīt, ka pāreja uz elektrisko piedziņu nenozīmē atteikšanos no emocijām. Gluži pretēji — elektriskā piedziņa tās var padarīt vēl spilgtākas. Un jāatzīst, ka aizmugurējo riteņu piedziņas hečbekam CUPRA Born tas izdevās itin labi. Tagad pienākusi kārta atjaunotajam modelim, kas kopš septembra pieejams arī Latvijā, vēsta Tavs Auto TV.
Tavs Auto TV jaunumu iepazina kopā ar pianistu Daini Teni — cilvēku, kurš labprāt izmēģina jaunus braucamos un kura ikdiena ir dinamiska ne tikai pie auto stūres. Daudzi Daini pazīst kā grupas DaGamba mūziķi, taču viņš aktīvi darbojas arī solo. 2022. gadā izdotajā albumā "Decoder" akadēmiskā klavierspēle sastopas ar sintezatoriem un elektroniku. Dainis jau piekto gadu organizē starptautisko neoklasiskās klaviermūzikas festivālu "Kuldīga Piano" un māca klavierspēli Jāzepa Mediņa mūzikas skolas audzēkņiem.
Atjaunināts izskats, pazīstams raksturs
Jaunais Born ir modeļa modernizācija jeb tā dēvētais facelift. Pamatkoncepcija un platforma nav mainījusies, tomēr uzlabojumu ir daudz. Pamanāmākie ir pārveidotie lukturi, agresīvāka izskata priekšējais bamperis, jauns aizmugurējais difuzors un gaismas josla ar izgaismotu CUPRA logotipu.
Atkarībā no versijas Born piedāvā 190, 231 vai 326 ZS. Jaudīgākā VZ modifikācija līdz 100 km/h paātrinās 5,6 sekundēs un, pēc norādītajiem datiem, ar vienu uzlādi spēj nobraukt līdz 599 kilometriem. Tātad sportisks raksturs nav obligāti jāupurē lielākas sniedzamības vārdā.
Divas akumulatoru tehnoloģijas
Viens no būtiskākajiem tehniskajiem jaunumiem atrodas zem automobiļa grīdas. Mazākajam akumulatoram izmantota LFP jeb litija dzelzs fosfāta ķīmija, savukārt lielākajam, 79 kWh akumulatoram — NMC jeb niķeļa, mangāna un kobalta tehnoloģija. Iepriekšējā Born versijā tika izmantoti litija jonu daudzslāņu maisiņtipa jeb multi-pouch akumulatori.
LFP akumulatora galvenās priekšrocības ir ilgmūžība un spēja labi panest daudzus uzlādes ciklus, tostarp regulāru uzlādi līdz 100%. Turklāt tā ražošanai nav nepieciešams niķelis un kobalts. Kompromisi ir zemāks enerģijas blīvums un potenciāli vājāka veiktspēja aukstumā. Tādēļ ietilpīgākajās un jaudīgākajās Born versijās saglabāta NMC tehnoloģija.
Beidzot ērtākas pogas!
Iepriekšējā Born salonā bija pāris ergonomikas risinājumu, kas ikdienā spēja kaitināt. Piemēram, četru sānu logu vadībai bija tikai divi slēdži, un aizmugurējo logu atvēršanai vajadzēja pārslēgt atsevišķu režīmu. Arī skārienjutīgās pogas uz stūres ne vienmēr bija ērtas. Atjaunotajā modelī šie risinājumi ir aizstāti ar tradicionālākām, saprotamākām vadības pogām.
Aiz stūres tagad atrodamas lāpstiņas rekuperācijas intensitātes regulēšanai, bet atsevišķās versijās uz stūres izvietotas arī eBoost funkcijas aktivizēšanas pogas. Uzlabojusies salona apdares kvalitāte: durvju paneļu augšdaļā vairs nav iepriekšējās cietās plastmasas, vadītāja priekšā ir lielāks digitālais instrumentu panelis, bet viduskonsolē — pilnveidota multimediju sistēma.
Sportisks, bet piemērots ikdienai
Aizmugurējo riteņu piedziņa Born piešķir ne tikai dinamisku raksturu, bet arī labu manevrētspēju. Tā apgriešanās diametrs ir tikai 10,15 metri. Salīdzinājumam — priekšpiedziņas CUPRA Leon tas ir 10,8 metri jeb par 65 centimetriem vairāk. Viens no iemesliem ir lielāks priekšējo riteņu pagrieziena leņķis: Born priekšējiem riteņiem nav jānodrošina piedziņa, tāpēc tos neierobežo piedziņas pusasis.
Braucot Born joprojām ir sportisks un precīzs. Vienlaikus piekare pietiekami labi absorbē ceļa grambas un nelīdzenumus, lai dinamiska vadāmība netraucētu ikdienas komfortam.
Cena kļuvusi daudz interesantāka
Ja šobrīd tiek meklēts jauns elektroauto, Born virzienā vērts paskatīties vismaz divu iemeslu dēļ. Pirmais ir privātpersonām pieejamais EKII atbalsts elektroauto iegādei, kura norādītā minimālā summa ir 4000 eiro. Otrs — CUPRA līdz ar atjaunotā Born ienākšanu tirgū ir pārskatījusi cenu piedāvājumu.
Piemēram, 190 ZS versija ar 61 kWh akumulatoru iepriekšējo 40 700 eiro vietā tagad maksā 33 900 eiro. Tā ir 6800 eiro starpība, kas būtiski maina automobiļa pievilcību pircēju acīs. Pirms pirkuma gan jāpārbauda konkrētās versijas aprīkojums, aktuālā cena un valsts atbalsta nosacījumi.
Atjaunotais CUPRA Born nemēģina kļūt par pilnīgi citu auto. Tas saglabā īpašības, kuru dēļ iepriekšējais modelis ieguva savus cienītājus, bet izlabo vairākus ikdienā jūtamus trūkumus. Pievienojot uzlabotu salonu, jaunus akumulatoru risinājumus un pievilcīgāku cenu, iegūstam elektroauto, kurā praktiskums un emocijas joprojām spēj sadzīvot.
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Pirms pieciem gadiem, 2021. gadā, CUPRA prezentēja savu pirmo pilnībā elektrisko sērijveida modeli — Born. Tā uzdevums bija pierādīt, ka pāreja uz elektrisko piedziņu nenozīmē atteikšanos no emocijām. Gluži pretēji — elektriskā piedziņa tās var padarīt vēl spilgtākas. Un jāatzīst, ka aizmugurējo riteņu piedziņas hečbekam CUPRA Born tas izdevās itin labi. Tagad pienākusi kārta atjaunotajam modelim, kas kopš septembra pieejams arī Latvijā, vēsta Tavs Auto TV.
Tavs Auto TV jaunumu iepazina kopā ar pianistu Daini Teni — cilvēku, kurš labprāt izmēģina jaunus braucamos un kura ikdiena ir dinamiska ne tikai pie auto stūres. Daudzi Daini pazīst kā grupas DaGamba mūziķi, taču viņš aktīvi darbojas arī solo. 2022. gadā izdotajā albumā "Decoder" akadēmiskā klavierspēle sastopas ar sintezatoriem un elektroniku. Dainis jau piekto gadu organizē starptautisko neoklasiskās klaviermūzikas festivālu "Kuldīga Piano" un māca klavierspēli Jāzepa Mediņa mūzikas skolas audzēkņiem.
Atjaunināts izskats, pazīstams raksturs
Jaunais Born ir modeļa modernizācija jeb tā dēvētais facelift. Pamatkoncepcija un platforma nav mainījusies, tomēr uzlabojumu ir daudz. Pamanāmākie ir pārveidotie lukturi, agresīvāka izskata priekšējais bamperis, jauns aizmugurējais difuzors un gaismas josla ar izgaismotu CUPRA logotipu.
Atkarībā no versijas Born piedāvā 190, 231 vai 326 ZS. Jaudīgākā VZ modifikācija līdz 100 km/h paātrinās 5,6 sekundēs un, pēc norādītajiem datiem, ar vienu uzlādi spēj nobraukt līdz 599 kilometriem. Tātad sportisks raksturs nav obligāti jāupurē lielākas sniedzamības vārdā.
Divas akumulatoru tehnoloģijas
Viens no būtiskākajiem tehniskajiem jaunumiem atrodas zem automobiļa grīdas. Mazākajam akumulatoram izmantota LFP jeb litija dzelzs fosfāta ķīmija, savukārt lielākajam, 79 kWh akumulatoram — NMC jeb niķeļa, mangāna un kobalta tehnoloģija. Iepriekšējā Born versijā tika izmantoti litija jonu daudzslāņu maisiņtipa jeb multi-pouch akumulatori.
LFP akumulatora galvenās priekšrocības ir ilgmūžība un spēja labi panest daudzus uzlādes ciklus, tostarp regulāru uzlādi līdz 100%. Turklāt tā ražošanai nav nepieciešams niķelis un kobalts. Kompromisi ir zemāks enerģijas blīvums un potenciāli vājāka veiktspēja aukstumā. Tādēļ ietilpīgākajās un jaudīgākajās Born versijās saglabāta NMC tehnoloģija.
Beidzot ērtākas pogas!
Iepriekšējā Born salonā bija pāris ergonomikas risinājumu, kas ikdienā spēja kaitināt. Piemēram, četru sānu logu vadībai bija tikai divi slēdži, un aizmugurējo logu atvēršanai vajadzēja pārslēgt atsevišķu režīmu. Arī skārienjutīgās pogas uz stūres ne vienmēr bija ērtas. Atjaunotajā modelī šie risinājumi ir aizstāti ar tradicionālākām, saprotamākām vadības pogām.
Aiz stūres tagad atrodamas lāpstiņas rekuperācijas intensitātes regulēšanai, bet atsevišķās versijās uz stūres izvietotas arī eBoost funkcijas aktivizēšanas pogas. Uzlabojusies salona apdares kvalitāte: durvju paneļu augšdaļā vairs nav iepriekšējās cietās plastmasas, vadītāja priekšā ir lielāks digitālais instrumentu panelis, bet viduskonsolē — pilnveidota multimediju sistēma.
Sportisks, bet piemērots ikdienai
Aizmugurējo riteņu piedziņa Born piešķir ne tikai dinamisku raksturu, bet arī labu manevrētspēju. Tā apgriešanās diametrs ir tikai 10,15 metri. Salīdzinājumam — priekšpiedziņas CUPRA Leon tas ir 10,8 metri jeb par 65 centimetriem vairāk. Viens no iemesliem ir lielāks priekšējo riteņu pagrieziena leņķis: Born priekšējiem riteņiem nav jānodrošina piedziņa, tāpēc tos neierobežo piedziņas pusasis.
Braucot Born joprojām ir sportisks un precīzs. Vienlaikus piekare pietiekami labi absorbē ceļa grambas un nelīdzenumus, lai dinamiska vadāmība netraucētu ikdienas komfortam.
Cena kļuvusi daudz interesantāka
Ja šobrīd tiek meklēts jauns elektroauto, Born virzienā vērts paskatīties vismaz divu iemeslu dēļ. Pirmais ir privātpersonām pieejamais EKII atbalsts elektroauto iegādei, kura norādītā minimālā summa ir 4000 eiro. Otrs — CUPRA līdz ar atjaunotā Born ienākšanu tirgū ir pārskatījusi cenu piedāvājumu.
Piemēram, 190 ZS versija ar 61 kWh akumulatoru iepriekšējo 40 700 eiro vietā tagad maksā 33 900 eiro. Tā ir 6800 eiro starpība, kas būtiski maina automobiļa pievilcību pircēju acīs. Pirms pirkuma gan jāpārbauda konkrētās versijas aprīkojums, aktuālā cena un valsts atbalsta nosacījumi.
Atjaunotais CUPRA Born nemēģina kļūt par pilnīgi citu auto. Tas saglabā īpašības, kuru dēļ iepriekšējais modelis ieguva savus cienītājus, bet izlabo vairākus ikdienā jūtamus trūkumus. Pievienojot uzlabotu salonu, jaunus akumulatoru risinājumus un pievilcīgāku cenu, iegūstam elektroauto, kurā praktiskums un emocijas joprojām spēj sadzīvot.
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