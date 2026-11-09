Lauku atbalsta dienests (LAD) atver vairākas investīciju atbalsta kārtas lauku saimniecībām un kooperatīviem. Lielākajā daļā kārtu projektu iesniegšana sākas 9. novembrī, bet termiņi un atbalsta mērķi atšķiras. Pieteikumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tāpēc pretendentiem laikus jāpārbauda piekļuve sistēmai un jāsagatavo nepieciešamie dokumenti.
Mazajām un vidējām saimniecībām konkurētspējas ieguldījumiem paredzēti attiecīgi 10 miljoni un 20,5 miljoni eiro publiskā finansējuma. Šīs kārtas iesniegšanas termiņš ir 9. decembris. Finansējums sadalīts pa reģioniem. Atbalsta apmēra izvērtēšanā ņems vērā arī iepriekš saņemto investīciju atbalstu un informāciju par ar pretendentu saistītajiem uzņēmumiem un personām.
No 9. novembra līdz 9. decembrim būs pieejama arī 12,6 miljonu eiro kārta ieguldījumiem siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisiju mazināšanā, klimata pārmaiņu ierobežošanā un pielāgošanās pasākumos.
Atjaunīgās enerģijas un energoefektivitātes projektiem kopējais finansējums ir 14,2 miljoni eiro: 7,2 miljoni paredzēti biogāzes iekārtām, 4 miljoni energoefektivitātes uzlabošanai un 3 miljoni atjaunīgās enerģijas ražošanai.
Aitkopības un kazkopības saimniecības preventīviem ieguldījumiem varēs pieteikties no 9. novembra līdz 2027. gada 9. aprīlim; šai kārtai paredzēti 318,2 tūkstoši eiro.
Atbalstā ietilpst žogi un iekārtas, kas palīdz pasargāt dzīvniekus un kultūraugus no lielajiem plēsējiem, kā arī dārzkopības pretsalnas un pretkrusas sistēmas.
Kooperatīvajām sabiedrībām un to apvienībām vairākos investīciju pasākumos kopā paredzēts 2,1 miljons eiro.
Projektu īstenošanas laiks atkarīgs no tā, vai paredzēta tikai pamatlīdzekļu iegāde vai arī būvniecība un pārbūve. LAD aicina neskaidrību gadījumā izmantot tā konsultāciju kanālus un iesniegt projektu EPS.
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Lauku atbalsta dienests (LAD) atver vairākas investīciju atbalsta kārtas lauku saimniecībām un kooperatīviem. Lielākajā daļā kārtu projektu iesniegšana sākas 9. novembrī, bet termiņi un atbalsta mērķi atšķiras. Pieteikumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tāpēc pretendentiem laikus jāpārbauda piekļuve sistēmai un jāsagatavo nepieciešamie dokumenti.
Mazajām un vidējām saimniecībām konkurētspējas ieguldījumiem paredzēti attiecīgi 10 miljoni un 20,5 miljoni eiro publiskā finansējuma. Šīs kārtas iesniegšanas termiņš ir 9. decembris. Finansējums sadalīts pa reģioniem. Atbalsta apmēra izvērtēšanā ņems vērā arī iepriekš saņemto investīciju atbalstu un informāciju par ar pretendentu saistītajiem uzņēmumiem un personām.
No 9. novembra līdz 9. decembrim būs pieejama arī 12,6 miljonu eiro kārta ieguldījumiem siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisiju mazināšanā, klimata pārmaiņu ierobežošanā un pielāgošanās pasākumos.
Atjaunīgās enerģijas un energoefektivitātes projektiem kopējais finansējums ir 14,2 miljoni eiro: 7,2 miljoni paredzēti biogāzes iekārtām, 4 miljoni energoefektivitātes uzlabošanai un 3 miljoni atjaunīgās enerģijas ražošanai.
Aitkopības un kazkopības saimniecības preventīviem ieguldījumiem varēs pieteikties no 9. novembra līdz 2027. gada 9. aprīlim; šai kārtai paredzēti 318,2 tūkstoši eiro.
Atbalstā ietilpst žogi un iekārtas, kas palīdz pasargāt dzīvniekus un kultūraugus no lielajiem plēsējiem, kā arī dārzkopības pretsalnas un pretkrusas sistēmas.
Kooperatīvajām sabiedrībām un to apvienībām vairākos investīciju pasākumos kopā paredzēts 2,1 miljons eiro.
Projektu īstenošanas laiks atkarīgs no tā, vai paredzēta tikai pamatlīdzekļu iegāde vai arī būvniecība un pārbūve. LAD aicina neskaidrību gadījumā izmantot tā konsultāciju kanālus un iesniegt projektu EPS.
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🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem