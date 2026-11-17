Austrijas ražotājs 'Farm-ING' ir ieviesis divas jaunas kompaktas 'SpotSprayING' punktveida smidzinātāja versijas ar darba platumu 2,5–3 un 4,5 metri.
Šie jaunie modeļi paredzēti saimniecībām, kurām lauka apstrādei nav nepieciešams plašs aprīkojums.
Jaunie modeļi izmanto to pašu kameru sistēmu kā uzņēmuma lielākie smidzinātāji ar 6, 7,5, 9 un 12 metru darba platumu.
Kameras nosaka kultūraugus un nezāles, un sistēma pēc tam aktivizē atsevišķas sprauslas tikai pareizajās vietās.
Kameras ir uzstādītas ik pēc 75 cm, bet sprauslas – ik pēc 5 cm. Tas ļauj apstrādāt lokāli pat 5,5 x 5,5 cm lielas zonas.
Eiropā jau ir pieejamas kompaktās SpotSprayING versijas.
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Austrijas ražotājs 'Farm-ING' ir ieviesis divas jaunas kompaktas 'SpotSprayING' punktveida smidzinātāja versijas ar darba platumu 2,5–3 un 4,5 metri.
Šie jaunie modeļi paredzēti saimniecībām, kurām lauka apstrādei nav nepieciešams plašs aprīkojums.
Jaunie modeļi izmanto to pašu kameru sistēmu kā uzņēmuma lielākie smidzinātāji ar 6, 7,5, 9 un 12 metru darba platumu.
Kameras nosaka kultūraugus un nezāles, un sistēma pēc tam aktivizē atsevišķas sprauslas tikai pareizajās vietās.
Kameras ir uzstādītas ik pēc 75 cm, bet sprauslas – ik pēc 5 cm. Tas ļauj apstrādāt lokāli pat 5,5 x 5,5 cm lielas zonas.
Eiropā jau ir pieejamas kompaktās SpotSprayING versijas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem