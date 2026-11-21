'John Deere Electronics' Eiropas tehnikas ražotājiem piedāvā savu 'Vision Processing Unit' (VPU) – datorredzes apstrādes bloku, kas sākotnēji izstrādāts uzņēmuma precīzās smidzināšanas tehnoloģijai See & Spray.
Jaunā platforma ļaus arī citiem ražotājiem savās mašīnās integrēt datorredzi, mākslīgo intelektu un autonomās vadības funkcijas.
Līdz šim VPU tika izmantots John Deere See & Spray sistēmā, kas ar kameru un mašīnmācīšanās algoritmu palīdzību reāllaikā atšķir kultūraugus no nezālēm. Tas ļauj veikt selektīvu augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu, apstrādājot tikai tās vietas, kurās konstatētas nezāles.
Tagad šo tehnoloģiju iespējams izmantot arī citu ražotāju tehnikā. John Deere Electronics norāda, ka VPU var integrēt lauksaimniecības, būvniecības, kalnrūpniecības, mežsaimniecības, materiālu pārvietošanas un rūpnieciskajās iekārtās, kā arī robotizētās un specializētās mašīnās.
Datu apstrāde notiek tieši uz mašīnas
Viena no būtiskākajām VPU priekšrocībām ir
spēja apstrādāt attēlus un video tieši uz tehnikas, neizmantojot mākoņpakalpojumus. Tas ļauj sistēmai analizēt apkārtējo vidi un pieņemt lēmumus reāllaikā.
Praktiski tas nozīmē iespēju izveidot autonomās navigācijas sistēmas, atpazīt šķēršļus, novērtēt apkārtējo situāciju un aktivizēt sadursmju novēršanas funkcijas. Lauksaimniecībā šādas tehnoloģijas var kļūt par nozīmīgu pamatu arvien automatizētākai tehnikas darbībai.
VPU platforma spēj vienlaikus apstrādāt vairāku augstas izšķirtspējas kameru attēlus. Tās pamatā ir Nvidia procesors, un ierīce aprīkota ar 1 TB NVMe datu nesēju. Sistēma darbojas ar Linux operētājsistēmu.
Paredzēts darbam skarbos apstākļos
Tā kā lauksaimniecības un citas mobilās iekārtas bieži strādā putekļainā, mitrā un vibrācijām pakļautā vidē, VPU izstrādāts, ņemot vērā šādus ekspluatācijas apstākļus.
Ierīcei ir IP67 aizsardzības klase, kas nodrošina aizsardzību pret putekļu iekļūšanu un īslaicīgu iegremdēšanu ūdenī. Dzesēšanai izmantota īpaša gaisa dzesēšanas konstrukcija, kurai nav nepieciešami iekšējie ventilatori vai šķidruma dzesēšanas sistēma. Tas palīdz samazināt konstrukcijas sarežģītību un apkopes nepieciešamību.
VPU pieejami līdz 12 kameru pieslēgumi ar Power over Coax (PoC) barošanas atbalstu, četri CAN porti, divas digitālās ieejas un trīs digitālās izejas. Ethernet un CAN saskarnes ļauj integrēt ierīci dažādās tehnikas elektroniskajās sistēmās.
Dažādas konfigurācijas atšķirīgām vajadzībām
John Deere Electronics piedāvā vairākas VPU konfigurācijas, lai tehnikas ražotāji varētu izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu skaitļošanas jaudu un izmaksu līmeni. Pieejami gan augstas veiktspējas risinājumi vairāku kameru datu intensīvai apstrādei, gan kompaktākas versijas vienkāršākiem uzdevumiem.
Uzņēmuma pārstāvis Kerijs Koisti uzsver, ka VPU izstrādāta, balstoties uz John Deere pieredzi reālos lauka apstākļos, un tās pieejamība citiem ražotājiem var veicināt jaunu autonomās tehnikas risinājumu attīstību.
Šādas platformas pieejamība var būt nozīmīgs solis arī lauksaimniecības tehnikas attīstībā, jo ražotājiem vairs nav obligāti jāizstrādā visa datorredzes apstrādes aparatūra pašiem. Tas var atvieglot viedās tehnikas, precīzās lauksaimniecības un autonomo darba procesu ieviešanu nākamās paaudzes mašīnās.
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'John Deere Electronics' Eiropas tehnikas ražotājiem piedāvā savu 'Vision Processing Unit' (VPU) – datorredzes apstrādes bloku, kas sākotnēji izstrādāts uzņēmuma precīzās smidzināšanas tehnoloģijai See & Spray.
Jaunā platforma ļaus arī citiem ražotājiem savās mašīnās integrēt datorredzi, mākslīgo intelektu un autonomās vadības funkcijas.
Līdz šim VPU tika izmantots John Deere See & Spray sistēmā, kas ar kameru un mašīnmācīšanās algoritmu palīdzību reāllaikā atšķir kultūraugus no nezālēm. Tas ļauj veikt selektīvu augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu, apstrādājot tikai tās vietas, kurās konstatētas nezāles.
Tagad šo tehnoloģiju iespējams izmantot arī citu ražotāju tehnikā. John Deere Electronics norāda, ka VPU var integrēt lauksaimniecības, būvniecības, kalnrūpniecības, mežsaimniecības, materiālu pārvietošanas un rūpnieciskajās iekārtās, kā arī robotizētās un specializētās mašīnās.
Datu apstrāde notiek tieši uz mašīnas
Viena no būtiskākajām VPU priekšrocībām ir
spēja apstrādāt attēlus un video tieši uz tehnikas, neizmantojot mākoņpakalpojumus. Tas ļauj sistēmai analizēt apkārtējo vidi un pieņemt lēmumus reāllaikā.
Praktiski tas nozīmē iespēju izveidot autonomās navigācijas sistēmas, atpazīt šķēršļus, novērtēt apkārtējo situāciju un aktivizēt sadursmju novēršanas funkcijas. Lauksaimniecībā šādas tehnoloģijas var kļūt par nozīmīgu pamatu arvien automatizētākai tehnikas darbībai.
VPU platforma spēj vienlaikus apstrādāt vairāku augstas izšķirtspējas kameru attēlus. Tās pamatā ir Nvidia procesors, un ierīce aprīkota ar 1 TB NVMe datu nesēju. Sistēma darbojas ar Linux operētājsistēmu.
Paredzēts darbam skarbos apstākļos
Tā kā lauksaimniecības un citas mobilās iekārtas bieži strādā putekļainā, mitrā un vibrācijām pakļautā vidē, VPU izstrādāts, ņemot vērā šādus ekspluatācijas apstākļus.
Ierīcei ir IP67 aizsardzības klase, kas nodrošina aizsardzību pret putekļu iekļūšanu un īslaicīgu iegremdēšanu ūdenī. Dzesēšanai izmantota īpaša gaisa dzesēšanas konstrukcija, kurai nav nepieciešami iekšējie ventilatori vai šķidruma dzesēšanas sistēma. Tas palīdz samazināt konstrukcijas sarežģītību un apkopes nepieciešamību.
VPU pieejami līdz 12 kameru pieslēgumi ar Power over Coax (PoC) barošanas atbalstu, četri CAN porti, divas digitālās ieejas un trīs digitālās izejas. Ethernet un CAN saskarnes ļauj integrēt ierīci dažādās tehnikas elektroniskajās sistēmās.
Dažādas konfigurācijas atšķirīgām vajadzībām
John Deere Electronics piedāvā vairākas VPU konfigurācijas, lai tehnikas ražotāji varētu izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu skaitļošanas jaudu un izmaksu līmeni. Pieejami gan augstas veiktspējas risinājumi vairāku kameru datu intensīvai apstrādei, gan kompaktākas versijas vienkāršākiem uzdevumiem.
Uzņēmuma pārstāvis Kerijs Koisti uzsver, ka VPU izstrādāta, balstoties uz John Deere pieredzi reālos lauka apstākļos, un tās pieejamība citiem ražotājiem var veicināt jaunu autonomās tehnikas risinājumu attīstību.
Šādas platformas pieejamība var būt nozīmīgs solis arī lauksaimniecības tehnikas attīstībā, jo ražotājiem vairs nav obligāti jāizstrādā visa datorredzes apstrādes aparatūra pašiem. Tas var atvieglot viedās tehnikas, precīzās lauksaimniecības un autonomo darba procesu ieviešanu nākamās paaudzes mašīnās.
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