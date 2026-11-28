Divi sportiski krosoveri, divi piloti un viena leģendāra autosporta vieta. Bauskā pārbaudīts, kā atšķiras CUPRA Formentor un Terramar un ko ikdienas braucējam sniedz 4Drive pilnpiedziņa, vēsta Tavs Auto TV.
Rudens, pilnpiedziņa un divi CUPRA raksturi
Kad tuvojas ziema, autovadītāji sāk domāt ne vien par riepām, bet arī par saķeri un automobiļa uzvedību sarežģītos braukšanas apstākļos. Tieši šajā laikā CUPRA piedāvā iespēju iegādāties pilnpiedziņas modeļus par priekšpiedziņas automobiļu cenu. Lai pārliecinātos, ko šie auto spēj, divi zīmola populārie krosoveri — Formentor un Terramar — devās uz Bausku, Mūsa Raceland kompleksu.
Formentor ir modelis, kas palīdzējis CUPRA nostiprināties Latvijas tirgū, savukārt Terramar ir tā lielākais un praktiskākais radinieks. Abiem pieejama 4Drive pilnpiedziņa un jaudīgi benzīna turbomotori.
Mūsa Raceland — vieta, kur pārbaudīt raksturu
Bauskas Mūsas trase ir viena no Latvijas autosporta vēstures nozīmīgākajām vietām. Te notikušas gan vietēja, gan starptautiska mēroga sacensības. Ar kompleksu cieši saistīts autosporta pasākumu organizators Jānis Bergs, kurš kopā ar komandu kopš 2018. gada Bauskā rīko FIA Eiropas autokrosa čempionāta posmu. Komandas darbība saistīta arī ar rallijkrosu un Nakts rallijkrosu.
Šoreiz testa braucienā piedalījās Jānis Bergs un Māris Breicis. Lietavu dēļ mālainā galvenā trase nebija piemērota ielas automobiļiem, tādēļ pilnpiedziņas spējas tika izmēģinātas citos Mūsa Raceland sektoros, tostarp bezceļa un autotreka daļā.
Formentor VZ — 333 zirgspēki un drifta režīms
Sportiskākais no abiem testa dalībniekiem ir Formentor VZ. Pēc uzlabojumiem tas ieguvis 333 ZS turbomotoru un pilnpiedziņas sistēmu ar griezes momenta sadali starp aizmugurējiem riteņiem jeb torque splitter. Līdzīga tehnoloģija izmantota arī Audi RS3. No 0 līdz 100 km/h Formentor VZ paātrinās 4,8 sekundēs.
Īpašu interesi izraisa drifta režīms, kurā elektroniskās sistēmas pieļauj brīvāku automobiļa uzvedību. Tas paredzēts kontrolētiem apstākļiem trasē, nevis koplietošanas ceļiem. CUPRA braukšanas režīmā Formentor atklāj savu dinamisko pusi, vienlaikus saglabājot ikdienā lietojama krosovera īpašības.
Terramar — vairāk vietas, nezaudējot sportisko garu
Terramar uzrunā tos, kuri līdzās dinamikai vēlas arī lielāku ietilpību un komfortu. Tā garums ir 4519 mm, kamēr Formentor ir 4451 mm garš. Augstāka virsbūve atvieglo iekāpšanu, bet balstiekārtas raksturs vairāk orientēts uz komfortu.
Terramar VZ versijā pieejami 265 ZS un paātrinājums līdz 100 km/h 5,9 sekundēs. Savukārt tiem, kam svarīgāka cena un ikdienas lietojamība, gan Terramar, gan Formentor ar 4Drive piedāvāti arī 204 ZS 2.0 TSI versijā. Terramar tiek ražots Audi rūpnīcā Ungārijā, un tā pamatā ir Volkswagen grupas MQB Evo platforma.
Vai jaudīga pilnpiedziņa var būt ekonomiska?
Lai gan abi modeļi aprīkoti ar benzīna turbomotoriem, mierīgā ārpilsētas braucienā, kā norādīts testa materiālā, degvielas patēriņu iespējams pietuvināt sešiem litriem uz 100 kilometriem ar nelielu pārsniegumu. Protams, dinamiskā braukšanā trasē patēriņš ievērojami pieaug.
Šo automobiļu galvenā vērtība ir spēja apvienot praktisku ikdienas pārvietošanos ar braukšanas prieku. Formentor vairāk orientēts uz sportiskām emocijām, bet Terramar — uz komfortu un plašumu.
Cenas un izvēle pirms ziemas
Filmēšanas laikā Autobrava piedāvājumā 204 ZS CUPRA Terramar 2.0 TSI 4Drive cena bija 35 500 eiro, savukārt Formentor sākumcena — 32 900 eiro. Jaudīgais 333 ZS Formentor VZ tika piedāvāts par 37 900 eiro iepriekšējo 45 700 eiro vietā.
Kuru izvēlēties? Ja svarīgākais ir asa reakcija, sportiska vadāmība un emocijas, priekšroka dodama Formentor VZ. Ja ikdienā nepieciešams vairāk vietas un ērtāka pārvietošanās, pārliecinošs kandidāts ir Terramar. Abos gadījumos 4Drive pilnpiedziņa papildina automobiļa iespējas arī mainīgos laikapstākļos.
Mūsas trasē piedzīvotais atgādina: pilnpiedziņa nav domāta tikai ziemas sniegam. Tā var dot papildu pārliecību uz slapja seguma un vienlaikus padarīt braukšanu aizraujošāku.
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Divi sportiski krosoveri, divi piloti un viena leģendāra autosporta vieta. Bauskā pārbaudīts, kā atšķiras CUPRA Formentor un Terramar un ko ikdienas braucējam sniedz 4Drive pilnpiedziņa, vēsta Tavs Auto TV.
Rudens, pilnpiedziņa un divi CUPRA raksturi
Kad tuvojas ziema, autovadītāji sāk domāt ne vien par riepām, bet arī par saķeri un automobiļa uzvedību sarežģītos braukšanas apstākļos. Tieši šajā laikā CUPRA piedāvā iespēju iegādāties pilnpiedziņas modeļus par priekšpiedziņas automobiļu cenu. Lai pārliecinātos, ko šie auto spēj, divi zīmola populārie krosoveri — Formentor un Terramar — devās uz Bausku, Mūsa Raceland kompleksu.
Formentor ir modelis, kas palīdzējis CUPRA nostiprināties Latvijas tirgū, savukārt Terramar ir tā lielākais un praktiskākais radinieks. Abiem pieejama 4Drive pilnpiedziņa un jaudīgi benzīna turbomotori.
Mūsa Raceland — vieta, kur pārbaudīt raksturu
Bauskas Mūsas trase ir viena no Latvijas autosporta vēstures nozīmīgākajām vietām. Te notikušas gan vietēja, gan starptautiska mēroga sacensības. Ar kompleksu cieši saistīts autosporta pasākumu organizators Jānis Bergs, kurš kopā ar komandu kopš 2018. gada Bauskā rīko FIA Eiropas autokrosa čempionāta posmu. Komandas darbība saistīta arī ar rallijkrosu un Nakts rallijkrosu.
Šoreiz testa braucienā piedalījās Jānis Bergs un Māris Breicis. Lietavu dēļ mālainā galvenā trase nebija piemērota ielas automobiļiem, tādēļ pilnpiedziņas spējas tika izmēģinātas citos Mūsa Raceland sektoros, tostarp bezceļa un autotreka daļā.
Formentor VZ — 333 zirgspēki un drifta režīms
Sportiskākais no abiem testa dalībniekiem ir Formentor VZ. Pēc uzlabojumiem tas ieguvis 333 ZS turbomotoru un pilnpiedziņas sistēmu ar griezes momenta sadali starp aizmugurējiem riteņiem jeb torque splitter. Līdzīga tehnoloģija izmantota arī Audi RS3. No 0 līdz 100 km/h Formentor VZ paātrinās 4,8 sekundēs.
Īpašu interesi izraisa drifta režīms, kurā elektroniskās sistēmas pieļauj brīvāku automobiļa uzvedību. Tas paredzēts kontrolētiem apstākļiem trasē, nevis koplietošanas ceļiem. CUPRA braukšanas režīmā Formentor atklāj savu dinamisko pusi, vienlaikus saglabājot ikdienā lietojama krosovera īpašības.
Terramar — vairāk vietas, nezaudējot sportisko garu
Terramar uzrunā tos, kuri līdzās dinamikai vēlas arī lielāku ietilpību un komfortu. Tā garums ir 4519 mm, kamēr Formentor ir 4451 mm garš. Augstāka virsbūve atvieglo iekāpšanu, bet balstiekārtas raksturs vairāk orientēts uz komfortu.
Terramar VZ versijā pieejami 265 ZS un paātrinājums līdz 100 km/h 5,9 sekundēs. Savukārt tiem, kam svarīgāka cena un ikdienas lietojamība, gan Terramar, gan Formentor ar 4Drive piedāvāti arī 204 ZS 2.0 TSI versijā. Terramar tiek ražots Audi rūpnīcā Ungārijā, un tā pamatā ir Volkswagen grupas MQB Evo platforma.
Vai jaudīga pilnpiedziņa var būt ekonomiska?
Lai gan abi modeļi aprīkoti ar benzīna turbomotoriem, mierīgā ārpilsētas braucienā, kā norādīts testa materiālā, degvielas patēriņu iespējams pietuvināt sešiem litriem uz 100 kilometriem ar nelielu pārsniegumu. Protams, dinamiskā braukšanā trasē patēriņš ievērojami pieaug.
Šo automobiļu galvenā vērtība ir spēja apvienot praktisku ikdienas pārvietošanos ar braukšanas prieku. Formentor vairāk orientēts uz sportiskām emocijām, bet Terramar — uz komfortu un plašumu.
Cenas un izvēle pirms ziemas
Filmēšanas laikā Autobrava piedāvājumā 204 ZS CUPRA Terramar 2.0 TSI 4Drive cena bija 35 500 eiro, savukārt Formentor sākumcena — 32 900 eiro. Jaudīgais 333 ZS Formentor VZ tika piedāvāts par 37 900 eiro iepriekšējo 45 700 eiro vietā.
Kuru izvēlēties? Ja svarīgākais ir asa reakcija, sportiska vadāmība un emocijas, priekšroka dodama Formentor VZ. Ja ikdienā nepieciešams vairāk vietas un ērtāka pārvietošanās, pārliecinošs kandidāts ir Terramar. Abos gadījumos 4Drive pilnpiedziņa papildina automobiļa iespējas arī mainīgos laikapstākļos.
Mūsas trasē piedzīvotais atgādina: pilnpiedziņa nav domāta tikai ziemas sniegam. Tā var dot papildu pārliecību uz slapja seguma un vienlaikus padarīt braukšanu aizraujošāku.
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