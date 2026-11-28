Mazam auto iedot vārdu "Epiq" ir visai drosmīgs gājiens. Tomēr Škoda to acīmredzot darījusi apzināti, jo tās jaunais elektriskais krosovers sola it kā ikdienišķu vērtību kopumu (pilsētai ērtu izmēru, vietu ģimenes mantām, stilīgu dizainu un saprātīgu cenu), kas Eiropas pircējam trāpīgā salikumā var izrādīties gana episks, informē Tavs Auto TV.
Epiq ir sasniedzis Latviju, un jānoskaidro, vai šis mazulis var būt arī ģimenes galvenais auto.
Testa pilota lomā šodien iejutīsies aktieris Mārtiņš Počs. Savulaik viņš 10 gadu garumā atveidojis lomas Dailes teātrī, bet šoruden redzams MN Daile izrādē "Sivēnu spēles", kas ir mūsdienīga un humoristiska variācija par trīs sivēntiņiem un vilku, kā arī gatavojas atbildīgai lomai Berija Kreitona komēdijā "Dubultspēle", kas Latviju apceļos pavasarī.
Iespējams, daudzus viņa enerģija sasniedz caur radio, jo šoruden Mārtiņš pievienojies "Radio TEV" komandai, kļūstot par vienu no jaunā rīta šova "Jauns rīts" vadītājiem. Taču Mārtiņu Poču tautā pazīst arī kā kāzu ceremonijmeistaru.
Kā tad veidots jaunais kompaktais Škodas krosovers? Epiq ir tikai 4,17 metrus garš, tomēr stāja tam ir kā lielākam auto, proti, stāvāks siluets, izteiktas formas un mazāk dekorāciju (pati Škoda to sauc par Modern Solid dizainu). Šis ir pirmais markas sērijveida modelis, kur jaunā dizaina pieeja īstenota pilnā apjomā.
Un aiz šā tēla kaut kas arī slēpjas: bagāžnieka ietilpība 475 litri, kas nozīmē — par 75 litriem vairāk nekā modelim Kamiq. Tātad veikala stāvvietā kompakts auto, bet somām ar visiem sapirktajiem labumiem nevajadzētu palikt uz ietves.
Salonā Škoda turpina savu ierasto pieeju: lai risinājumi būtu vienkārši un būtu, kur nolikt mantas. Durvju kabatas, elkoņbalsta nodalījums, vietas telefoniem un citiem ikdienas sīkumiem. Tieši šādus risinājumus parasti novērtē pēc pirmajām pāris nedēļām, kad jaunā auto smarža vairs nav galvenais iespaids.
Priekšējā daļā slejas 13 collu multimediju ekrāns un atsevišķs digitālais instrumentu panelis. Taču visas komandas nav aizsūtītas uz ekrānu: saglabātas arī fiziskas pogas.
Epiq pamatā ir jaunā MEB+ elektroauto platforma. Atšķirībā no aizmugures piedziņas Elroq un Enyaq versijām šeit motors atrodas priekšā un dzen priekšējos riteņus. Aizmugurē tas palīdz atbrīvot vietu dziļākam bagāžniekam; arī tāpēc šim nelielajam auto ir tik pieklājīga bagāžas telpa.
Vēl piedāvājumā paredzēts 25 litru nodalījums zem priekšējā pārsega — kas ir laba vieta uzlādes vadam — nebūs jārakājas zem ceļasomām. Vienīgi šā nodalījuma pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma un ražošanas posma (proti, būs vēlāk).
Akumulatoru izvēle ir starp 37 un aptuveni 52 izmantojamām kilovatstundām. Turklāt atšķiras ne tikai ietilpība: mazākais ir litija dzelzs fosfāta jeb LFP akumulators, lielākais — niķeļa mangāna kobalta jeb NMC, ar lielāku enerģijas blīvumu.
Ikdienas izvēlei svarīgi, cik bieži braucat tālu un cik ērti varat uzlādēties. Ja lielākajai baterijai nobraucamais attālums norādīts līdz 435 kilometri pēc WLTP, tā ir laba rezerve arī braucieniem ārpus pilsētas (kas, protams, būs atšķirīga ziemā un uz ātras šosejas). Savukārt Epiq 55 uzlādei no 10 līdz 80 procentiem ražotājs paredz aptuveni 24 minūtes.
Jaudas izvēle sākas ar 85 kilovatiem, bet Epiq 55 ir jau 155 kilovati jeb 211 zirgspēki. Interesanti, ka griezes momenta atšķirība ir daudz mazāka: 267 pret 290 ņūtonmetriem. Tiesa, tas vēl nenozīmē vienādu paātrinājumu: lielākā jauda priekšrocību parāda, ātrumam pieaugot. Epiq vadāmība (arī līkumos) ir saprotama un patīkami paredzama, tāpat Epiq gana labi tiek galā ar ceļa nelīdzenumiem.
Tiesa, saistībā ar piedziņas veidu, strauji spiežot akseleratoru uz ne tik laba seguma, priekšējiem riteņiem var nākties pacīnīties par saķeri. Tomēr tas vairāk attiektos uz "krustojumu cīņām", ne prātīgu un precīzu auto vadīšanu ikdienā.
Visbeidzot skaitlis, kas daudzos gadījumos izšķir visu: Epiq Latvijas piedāvājums sākas no 25 330 eiro. Tas gan ir bāzes modelis "35" ar mazāko akumulatoru (tiesa, pieprasījums pēc šī auto jau ir liels gan Eiropā, gan Latvijā, un tā piegādi var nākties gaidīt līdz 6 mēnešiem).
Tātad — vai Epiq ir episks? Kā jau minējām, ar skaļu nosaukumu vien nepietiek. Taču tā piedāvājums ir saprotams: paša auto un bagāžas izmērs, aprīkojums un iespēja izvēlēties starp zemāku cenu vai lielāku nobraukuma rezervi. Kādas atbildes ir uz jūsu jautājumiem "vai ar šo pietiek manai ģimenei, maniem maršrutiem un manam maciņam", vislabāk zināsit jūs paši, īpaši izmēģinot šo auto testā pie kāda no Škodas dīleriem.
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Mazam auto iedot vārdu "Epiq" ir visai drosmīgs gājiens. Tomēr Škoda to acīmredzot darījusi apzināti, jo tās jaunais elektriskais krosovers sola it kā ikdienišķu vērtību kopumu (pilsētai ērtu izmēru, vietu ģimenes mantām, stilīgu dizainu un saprātīgu cenu), kas Eiropas pircējam trāpīgā salikumā var izrādīties gana episks, informē Tavs Auto TV.
Epiq ir sasniedzis Latviju, un jānoskaidro, vai šis mazulis var būt arī ģimenes galvenais auto.
Testa pilota lomā šodien iejutīsies aktieris Mārtiņš Počs. Savulaik viņš 10 gadu garumā atveidojis lomas Dailes teātrī, bet šoruden redzams MN Daile izrādē "Sivēnu spēles", kas ir mūsdienīga un humoristiska variācija par trīs sivēntiņiem un vilku, kā arī gatavojas atbildīgai lomai Berija Kreitona komēdijā "Dubultspēle", kas Latviju apceļos pavasarī.
Iespējams, daudzus viņa enerģija sasniedz caur radio, jo šoruden Mārtiņš pievienojies "Radio TEV" komandai, kļūstot par vienu no jaunā rīta šova "Jauns rīts" vadītājiem. Taču Mārtiņu Poču tautā pazīst arī kā kāzu ceremonijmeistaru.
Kā tad veidots jaunais kompaktais Škodas krosovers? Epiq ir tikai 4,17 metrus garš, tomēr stāja tam ir kā lielākam auto, proti, stāvāks siluets, izteiktas formas un mazāk dekorāciju (pati Škoda to sauc par Modern Solid dizainu). Šis ir pirmais markas sērijveida modelis, kur jaunā dizaina pieeja īstenota pilnā apjomā.
Un aiz šā tēla kaut kas arī slēpjas: bagāžnieka ietilpība 475 litri, kas nozīmē — par 75 litriem vairāk nekā modelim Kamiq. Tātad veikala stāvvietā kompakts auto, bet somām ar visiem sapirktajiem labumiem nevajadzētu palikt uz ietves.
Salonā Škoda turpina savu ierasto pieeju: lai risinājumi būtu vienkārši un būtu, kur nolikt mantas. Durvju kabatas, elkoņbalsta nodalījums, vietas telefoniem un citiem ikdienas sīkumiem. Tieši šādus risinājumus parasti novērtē pēc pirmajām pāris nedēļām, kad jaunā auto smarža vairs nav galvenais iespaids.
Priekšējā daļā slejas 13 collu multimediju ekrāns un atsevišķs digitālais instrumentu panelis. Taču visas komandas nav aizsūtītas uz ekrānu: saglabātas arī fiziskas pogas.
Epiq pamatā ir jaunā MEB+ elektroauto platforma. Atšķirībā no aizmugures piedziņas Elroq un Enyaq versijām šeit motors atrodas priekšā un dzen priekšējos riteņus. Aizmugurē tas palīdz atbrīvot vietu dziļākam bagāžniekam; arī tāpēc šim nelielajam auto ir tik pieklājīga bagāžas telpa.
Vēl piedāvājumā paredzēts 25 litru nodalījums zem priekšējā pārsega — kas ir laba vieta uzlādes vadam — nebūs jārakājas zem ceļasomām. Vienīgi šā nodalījuma pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma un ražošanas posma (proti, būs vēlāk).
Akumulatoru izvēle ir starp 37 un aptuveni 52 izmantojamām kilovatstundām. Turklāt atšķiras ne tikai ietilpība: mazākais ir litija dzelzs fosfāta jeb LFP akumulators, lielākais — niķeļa mangāna kobalta jeb NMC, ar lielāku enerģijas blīvumu.
Ikdienas izvēlei svarīgi, cik bieži braucat tālu un cik ērti varat uzlādēties. Ja lielākajai baterijai nobraucamais attālums norādīts līdz 435 kilometri pēc WLTP, tā ir laba rezerve arī braucieniem ārpus pilsētas (kas, protams, būs atšķirīga ziemā un uz ātras šosejas). Savukārt Epiq 55 uzlādei no 10 līdz 80 procentiem ražotājs paredz aptuveni 24 minūtes.
Jaudas izvēle sākas ar 85 kilovatiem, bet Epiq 55 ir jau 155 kilovati jeb 211 zirgspēki. Interesanti, ka griezes momenta atšķirība ir daudz mazāka: 267 pret 290 ņūtonmetriem. Tiesa, tas vēl nenozīmē vienādu paātrinājumu: lielākā jauda priekšrocību parāda, ātrumam pieaugot. Epiq vadāmība (arī līkumos) ir saprotama un patīkami paredzama, tāpat Epiq gana labi tiek galā ar ceļa nelīdzenumiem.
Tiesa, saistībā ar piedziņas veidu, strauji spiežot akseleratoru uz ne tik laba seguma, priekšējiem riteņiem var nākties pacīnīties par saķeri. Tomēr tas vairāk attiektos uz "krustojumu cīņām", ne prātīgu un precīzu auto vadīšanu ikdienā.
Visbeidzot skaitlis, kas daudzos gadījumos izšķir visu: Epiq Latvijas piedāvājums sākas no 25 330 eiro. Tas gan ir bāzes modelis "35" ar mazāko akumulatoru (tiesa, pieprasījums pēc šī auto jau ir liels gan Eiropā, gan Latvijā, un tā piegādi var nākties gaidīt līdz 6 mēnešiem).
Tātad — vai Epiq ir episks? Kā jau minējām, ar skaļu nosaukumu vien nepietiek. Taču tā piedāvājums ir saprotams: paša auto un bagāžas izmērs, aprīkojums un iespēja izvēlēties starp zemāku cenu vai lielāku nobraukuma rezervi. Kādas atbildes ir uz jūsu jautājumiem "vai ar šo pietiek manai ģimenei, maniem maršrutiem un manam maciņam", vislabāk zināsit jūs paši, īpaši izmēģinot šo auto testā pie kāda no Škodas dīleriem.
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