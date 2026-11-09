'Gruber' paplašinājis kūtsmēslu izkliedētāju klāstu

Austrijas ražotājs "Maschinenbau Otto Grube"r ir paplašinājis savu kūtsmēslu izkliedētāju klāstu ar trim jauniem modeļiem: SM1410, SM1412 un SM1415.
Šo mašīnu pilna masa ir 10–15 tonnu, bet kravnesība ir no 6,8 līdz 10,8 tonnām.
SM1410 ir vienas ass šasija. Ar pašmasu 3,2 tonnas pilna masa ir 10 tonnu, bet kravnesība 6,8 tonnas. Tas ir savienots ar traktoriem ar minimālo jaudu 100 ZS. SM1412 ir aprīkots ar tandēma šasiju.
Ar pašmasu 3,9 tonnas un pilnu masu 12 tonnu tas var pārvadāt līdz 8,2 tonnām kūtsmēslu.
Minimālā traktora jauda ir arī 100 ZS. Augstākās klases SM1415 modelim pieļaujamā pilnā masa ir 15 tonnu un celtspēja 10,8 tonnas. Tam nepieciešams traktors ar minimālo jaudu 120 ZS.
Visi trīs izkliedētāji ir aprīkoti ar skrāpju konveijeru ar divām augstas stiprības 14 x 50 mm ķēdēm. Izkliedēšanas iekārta sastāv no četrām vertikālām vārpstām ar ejas platumu 130 cm. Mašīnas ir pilnībā cinkotas.
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Austrijas ražotājs "Maschinenbau Otto Grube"r ir paplašinājis savu kūtsmēslu izkliedētāju klāstu ar trim jauniem modeļiem: SM1410, SM1412 un SM1415.
Šo mašīnu pilna masa ir 10–15 tonnu, bet kravnesība ir no 6,8 līdz 10,8 tonnām.
SM1410 ir vienas ass šasija. Ar pašmasu 3,2 tonnas pilna masa ir 10 tonnu, bet kravnesība 6,8 tonnas. Tas ir savienots ar traktoriem ar minimālo jaudu 100 ZS. SM1412 ir aprīkots ar tandēma šasiju.
Ar pašmasu 3,9 tonnas un pilnu masu 12 tonnu tas var pārvadāt līdz 8,2 tonnām kūtsmēslu.
Minimālā traktora jauda ir arī 100 ZS. Augstākās klases SM1415 modelim pieļaujamā pilnā masa ir 15 tonnu un celtspēja 10,8 tonnas. Tam nepieciešams traktors ar minimālo jaudu 120 ZS.
Visi trīs izkliedētāji ir aprīkoti ar skrāpju konveijeru ar divām augstas stiprības 14 x 50 mm ķēdēm. Izkliedēšanas iekārta sastāv no četrām vertikālām vārpstām ar ejas platumu 130 cm. Mašīnas ir pilnībā cinkotas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem