Latvijā šogad būtiski palielinājušies kartupeļu sēklas stādījumi – galvenokārt cietes kartupeļu sēklas stādījumu paplašināšanas rezultātā. Par vairākiem procentpunktiem kāpis arī Latvijā izveidoto kartupeļu škirņu stādījumu īpatsvars. Eksperti vērš uzmanību, ka pilna cikla produktu ražošanai jākļūst par svarīgu valsts drošības politikas nosacījumu. Savukārt kartupeļu audzētāju nevalstiskā organizācija brīdina par Latvijas šķirņu vājajām vietām.
Kartupeļi valsts aizsardzībai
Kartupeļu sezona šogad ievilkās līdz pat oktobra beigām. Šā raksta sagatavošanas laikā (23. oktobrī) vairākās saimniecībās aizvien turpināja vākt kartupeļus. Lūk, daži piemēri. Ziemeļvidzemē SIA Aloja Agro no 90 hektāru plašajiem stādījumiem bija novākti aptuveni 60 hektāri.
Savukārt lielākajam kartupeļu audzētājam SIA Tēraudiņi Alojā no 220 hektāriem aizvien zemē bija raža aptuveni 50 hektāru platībā, to skaitā 15 hektāru bija nenovāktā sēkla. Abu šo uzņēmumu agronomi uzsver, ka aizvien nenovākti ir tie lauki, kuros agrāk nevarēja uzbraukt. Tāpēc nevar cerēt uz labu ražu pēdējos nenovāktajos stādījumos un labas kvalitātes kartupeļiem.