Mazda CX-6e: japāņu elegance, ķīniešu tehnoloģijas un Eiropas raksturs

Japānas autoražotājs Mazda turpina paplašināt savu elektrisko automobiļu klāstu. Jaunais CX-6e apvieno japāņu dizaina filozofiju, Ķīnā izstrādātas elektroauto tehnoloģijas un Eiropas braukšanas apstākļiem pielāgotu vadāmību, vēsta "Tavs Auto TV".
Elegance ar aerodinamikas pieskārienu
Jaunais Mazda CX-6e ir 4,85 metrus garš piecvietīgs elektriskais krosovers, kura ārienē nepārprotami atpazīstama zīmolam raksturīgā Kodo dizaina filozofija. Plūstošas virsbūves līnijas, atturīga elegance un rūpīgi izstrādātas detaļas ļauj automobilim saglabāt Mazda identitāti arī elektrifikācijas laikmetā.
Īpašu uzmanību piesaista LED gaismas josla automobiļa priekšdaļā, kas vadītāju sagaida, tam tuvojoties. Sportiskāku raksturu piešķir bezrāmju durvju logi, savukārt virsbūvē iegremdētie durvju rokturi palīdz samazināt gaisa pretestību.
Ventilācijas atveres motora pārsegā un aizmugurējos virsbūves statņos nav tikai dizaina elements — to uzdevums ir uzlabot aerodinamiku un automobiļa energoefektivitāti.
258 zirgspēki un gandrīz 500 kilometru sniedzamība
Mazda CX-6e tehniskā koncepcija ir samērā vienkārša: viens elektromotors, aizmugurējo riteņu piedziņa un uzsvars uz sabalansētu jaudu un efektivitāti. Elektromotors attīsta 258 ZS, ļaujot automobilim no 0 līdz 100 km/h paātrināties 7,8 sekundēs.
Saskaņā ar WLTP mērījumu ciklu CX-6e ar vienu uzlādi spēj nobraukt līdz 484 kilometriem. Savukārt pilsētas apstākļos, kur iespējams efektīvāk izmantot rekuperatīvo bremzēšanu, Mazda sola pat 610 kilometru sniedzamību.
Maksimālā līdzstrāvas uzlādes jauda sasniedz aptuveni 200 kW, un piemērotā ātrās uzlādes stacijā akumulatoru no 10 līdz 80 procentiem iespējams uzlādēt 24 minūtēs. Standarta aprīkojumā ietilpst arī 11 kW trīsfāžu maiņstrāvas lādētājs un siltumsūknis, kas īpaši noderīgs Latvijas klimatiskajos apstākļos.
Eiropas ceļiem pielāgots raksturs
Lai gan CX-6e ir japāņu zīmola automobilis, tā braukšanas īpašību veidošanā nozīmīga loma bijusi Mazda Eiropas izpētes un attīstības centram Vācijā. Tur veikta stūres iekārtas, balstiekārtas, bremžu un kopējās vadāmības pielāgošana Eiropas autovadītāju prasībām.
Šis darbs ir jūtams arī uz Latvijas ceļiem. Automobilis piedāvā labu skaņas izolāciju, komfortablu balstiekārtas darbību un pārliecinošu vadāmību. CX-6e necenšas pārsteigt ar agresīvu sportiskumu, bet gan ar līdzsvarotu un patīkamu braukšanas pieredzi.
Salonā — digitālā revolūcija
Ja ārienē Mazda centusies saglabāt sev raksturīgo atturību, tad salonā sperts ievērojams solis digitālās pasaules virzienā. Centrālais interjera elements ir 26,45 collu panorāmas ekrāns ar 5K izšķirtspēju.
Papildus plašajam ekrānam automobilis aprīkots ar projekcijas displeju jeb head-up display, balss vadību un žestu kontroles iespējām. Šāds tehnoloģiju kopums CX-6e padara par vienu no digitāli ambiciozākajiem Mazda modeļiem.
Japāņu zīmols, Ķīnas tehnoloģijas
Viens no interesantākajiem Mazda CX-6e aspektiem ir tā izcelsme. Automobilis tiek ražots Ķīnā, Nandzjinā, Mazda un autoražotāja "Changan" kopuzņēmuma rūpnīcā.
Sadarbība ļauj apvienot Ķīnas pieredzi elektroauto tehnoloģijās un ražošanā, Mazda japāņu dizaina filozofiju un Eiropas inženieru ieguldījumu braukšanas īpašību pilnveidošanā. Mazda paziņojusi par plāniem kopā ar Changan īsā laikā izstrādāt un tirgū laist četrus jaunus elektriskos automobiļus.
Cena un secinājumi
Raksta pamatmateriālā CX-6e norādītā īpašā cena ir no 46 900 eiro jeb 42 900 eiro ar tajā minēto EKII valsts atbalstu. Atbalsta pieejamība un piemērošanas nosacījumi jāpārbauda iegādes brīdī.
Mazda CX-6e ir apliecinājums tam, kā mainās mūsdienu autobūve. Ar 258 ZS jaudu, 484 kilometru WLTP sniedzamību, ātru uzlādi un Eiropas ceļiem pielāgotu balstiekārtu tas ir nopietns pretendents elektrisko ģimenes SUV segmentā.
Mazda CX-6e lielākais trumpis nav kāds viens tehniskais parametrs, bet gan kopējais līdzsvars starp dizainu, komfortu, tehnoloģijām un cenu.
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Japānas autoražotājs Mazda turpina paplašināt savu elektrisko automobiļu klāstu. Jaunais CX-6e apvieno japāņu dizaina filozofiju, Ķīnā izstrādātas elektroauto tehnoloģijas un Eiropas braukšanas apstākļiem pielāgotu vadāmību, vēsta "Tavs Auto TV".
Elegance ar aerodinamikas pieskārienu
Jaunais Mazda CX-6e ir 4,85 metrus garš piecvietīgs elektriskais krosovers, kura ārienē nepārprotami atpazīstama zīmolam raksturīgā Kodo dizaina filozofija. Plūstošas virsbūves līnijas, atturīga elegance un rūpīgi izstrādātas detaļas ļauj automobilim saglabāt Mazda identitāti arī elektrifikācijas laikmetā.
Īpašu uzmanību piesaista LED gaismas josla automobiļa priekšdaļā, kas vadītāju sagaida, tam tuvojoties. Sportiskāku raksturu piešķir bezrāmju durvju logi, savukārt virsbūvē iegremdētie durvju rokturi palīdz samazināt gaisa pretestību.
Ventilācijas atveres motora pārsegā un aizmugurējos virsbūves statņos nav tikai dizaina elements — to uzdevums ir uzlabot aerodinamiku un automobiļa energoefektivitāti.
258 zirgspēki un gandrīz 500 kilometru sniedzamība
Mazda CX-6e tehniskā koncepcija ir samērā vienkārša: viens elektromotors, aizmugurējo riteņu piedziņa un uzsvars uz sabalansētu jaudu un efektivitāti. Elektromotors attīsta 258 ZS, ļaujot automobilim no 0 līdz 100 km/h paātrināties 7,8 sekundēs.
Saskaņā ar WLTP mērījumu ciklu CX-6e ar vienu uzlādi spēj nobraukt līdz 484 kilometriem. Savukārt pilsētas apstākļos, kur iespējams efektīvāk izmantot rekuperatīvo bremzēšanu, Mazda sola pat 610 kilometru sniedzamību.
Maksimālā līdzstrāvas uzlādes jauda sasniedz aptuveni 200 kW, un piemērotā ātrās uzlādes stacijā akumulatoru no 10 līdz 80 procentiem iespējams uzlādēt 24 minūtēs. Standarta aprīkojumā ietilpst arī 11 kW trīsfāžu maiņstrāvas lādētājs un siltumsūknis, kas īpaši noderīgs Latvijas klimatiskajos apstākļos.
Eiropas ceļiem pielāgots raksturs
Lai gan CX-6e ir japāņu zīmola automobilis, tā braukšanas īpašību veidošanā nozīmīga loma bijusi Mazda Eiropas izpētes un attīstības centram Vācijā. Tur veikta stūres iekārtas, balstiekārtas, bremžu un kopējās vadāmības pielāgošana Eiropas autovadītāju prasībām.
Šis darbs ir jūtams arī uz Latvijas ceļiem. Automobilis piedāvā labu skaņas izolāciju, komfortablu balstiekārtas darbību un pārliecinošu vadāmību. CX-6e necenšas pārsteigt ar agresīvu sportiskumu, bet gan ar līdzsvarotu un patīkamu braukšanas pieredzi.
Salonā — digitālā revolūcija
Ja ārienē Mazda centusies saglabāt sev raksturīgo atturību, tad salonā sperts ievērojams solis digitālās pasaules virzienā. Centrālais interjera elements ir 26,45 collu panorāmas ekrāns ar 5K izšķirtspēju.
Papildus plašajam ekrānam automobilis aprīkots ar projekcijas displeju jeb head-up display, balss vadību un žestu kontroles iespējām. Šāds tehnoloģiju kopums CX-6e padara par vienu no digitāli ambiciozākajiem Mazda modeļiem.
Japāņu zīmols, Ķīnas tehnoloģijas
Viens no interesantākajiem Mazda CX-6e aspektiem ir tā izcelsme. Automobilis tiek ražots Ķīnā, Nandzjinā, Mazda un autoražotāja "Changan" kopuzņēmuma rūpnīcā.
Sadarbība ļauj apvienot Ķīnas pieredzi elektroauto tehnoloģijās un ražošanā, Mazda japāņu dizaina filozofiju un Eiropas inženieru ieguldījumu braukšanas īpašību pilnveidošanā. Mazda paziņojusi par plāniem kopā ar Changan īsā laikā izstrādāt un tirgū laist četrus jaunus elektriskos automobiļus.
Cena un secinājumi
Raksta pamatmateriālā CX-6e norādītā īpašā cena ir no 46 900 eiro jeb 42 900 eiro ar tajā minēto EKII valsts atbalstu. Atbalsta pieejamība un piemērošanas nosacījumi jāpārbauda iegādes brīdī.
Mazda CX-6e ir apliecinājums tam, kā mainās mūsdienu autobūve. Ar 258 ZS jaudu, 484 kilometru WLTP sniedzamību, ātru uzlādi un Eiropas ceļiem pielāgotu balstiekārtu tas ir nopietns pretendents elektrisko ģimenes SUV segmentā.
Mazda CX-6e lielākais trumpis nav kāds viens tehniskais parametrs, bet gan kopējais līdzsvars starp dizainu, komfortu, tehnoloģijām un cenu.
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