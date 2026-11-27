Kas te notiek!? Kas tas ir par auto? Kādēļ tam ir 646 ZS, visu riteņu piedziņa, patiešām laba piekare, kā arī salona apdare, ar kādu varētu lepoties pat dārgākie Eiropas zīmoli, bet tā cenu lapas augstākajā ailē mēs redzam skaitli 66 ar asti.. bet bāzes cena ir mazliet virs 50 tūkstošiem eiro? (ap 53) Kā tas ir iespējams? Vai ar šo auto kaut kas nav kārtībā vai tomēr...? To pētīja Tavs Auto TV.
Testa pilota lomā pievienojies Aigars Stankēvičs, kurš mediju un reklāmas biznesā ir jau vairāk nekā trīsdesmit gadu. Laikos, kad "Latvijas Mediji" bija pazīstami kā "Lauku Avīze", viņš uzņēmumā darbojās reklāmas vadībā un valdē, tātad piedzīvojis gan drukātās preses ziedu laikus, gan nozares pārcelšanos digitālajā vidē. Pašlaik Aigars ir "Latvijas Mediju" valdes loceklis un komercdirektors ("Latvijas Medijos" ietilpst arī tādi meitasuzņēmumi kā LGrāmata un grāmatnīcas Globuss, Filmu studija "Dauka" un "Kurzemes radio"). Un vēl Aigars iesaistīts Latvijas Reklāmas asociācijas darbā, kur pārstāv preses izdevēju intereses.
ZEEKR 7X izskatās pēc krosovera. Atkarībā no versijas tam ir klasiskā jeb aizmugurējo riteņu piedziņa vai arī pilnpiedziņa.
Un te kāds fakts, kas jums noteikti jāzina. ZEEKR ir visnotaļ tuvs Volvo radinieks. Abi zīmoli ietilpst Geely ģimenē un izmanto vienas SEA elektriskās arhitektūras dažādas versijas. Turklāt 7X dizains tapis ZEEKR dizaina centrā Gēteborgā. Un, kā jau jūs zināt, Gēteborgu ne velti mēdz dēvēt par Volvo pilsētu. Tāpēc, neskatoties uz ZEEKR saknēm Ķīnā, šo visnotaļ droši var saukt par eiropeisku auto.
Jaudīgākajai ZEEKR 7X modifikācijai ir divi elektromotori, visu riteņu piedziņa, 475 kW jeb 646 ZS un 710 Nm. 100 km/h tas sasniedz 3,8 sekundēs. Jā, nepārklausījāties — mēs joprojām runājam par ietilpīgu ģimenes krosoveru ar 539 litru bagāžnieku un iespēju vilkt līdz divām tonnām smagu piekabi.
Mierīgākās aizmugures piedziņas versijas arī nebūt nav vājas. Tām ir 310 kW jeb 421 ZS. Long Range versija ar 100 kWh akumulatoru pēc WLTP spēj veikt līdz 615 km, savukārt bāzes jeb Core versija ar klasisko (RWD) piedziņu un 75 kWh akumulatoru sola līdz 480 km.
Ja salīdzinām pašreizējos Eiropas e-auto modeļus ar jaunpienācējiem no Ķīnas, viens no parametriem, kur mēs nedaudz iepaliekam, ir auto akumulatoru tehnoloģijas. Zeekr izmanto 800 voltu arhitektūru, kurai pateicoties ir izdevies ne tikai samazināt elektrības patēriņu, bet arī ievērojami uzlabot uzlādes ātrumu.
75 kWh versija DC ātrās uzlādes stacijā akumulatoru no 10 līdz 80 procentiem spēj papildināt tikai 13 minūtēs. 100 kWh versijām nepieciešamas aptuveni 16 minūtes. ZEEKR norāda, ka 10 minūtēs iespējams iegūt enerģiju aptuveni 300 km nobraukumam. Protams, lai to realizētu dzīvē, nepieciešama arī atbilstošas jaudas uzlādes stacija.
Jaudīgākā Privilege AWD versija aprīkota ar aktīvo pneimopiekari, standarta auto klīrenss ir 172 mm, taču nepieciešamības gadījumā auto iespējams pacelt vēl par 45 mm vai nolaist par 25 mm zemāk. Tas nozīmē, ka varat maksimāli pielāgot šo braucamo ceļa apstākļiem un baudīt gan ātru braucienu pa auto maģistrāli, gan doties piedzīvojumu meklējumos pierīgas mežos.
Viens no 7X mazajiem tehnoloģiskajiem šova elementiem ir elektriski darbināmās durvis, kas pieejamas Privilege versijai. Tās spēj pašas atvērties un aizvērties gluži vai kā BMW 7 sērijas limo vai krietni dārgākos limuzīnos.
Noslēdzot testa braucienu, protams, var filozofēt par to, kas ar šo auto notiks pēc trim, pieciem vai 10 gadiem, vai tam būs pieejamas rezerves daļas un citiem jautājumiem.
Tādēļ būtu vērts pamainīt gan jautājumus, gan to formulējumu. Ja vēl pirms brīža gribējām jautāt, vai Ķīnas autoražotāji beidzot ir panākuši Eiropas premium zīmolus, tad tagad aktuālāks ir cits jautājums: vai atsevišķās disciplīnās viņi jau nav pabraukuši tiem garām…
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Kas te notiek!? Kas tas ir par auto? Kādēļ tam ir 646 ZS, visu riteņu piedziņa, patiešām laba piekare, kā arī salona apdare, ar kādu varētu lepoties pat dārgākie Eiropas zīmoli, bet tā cenu lapas augstākajā ailē mēs redzam skaitli 66 ar asti.. bet bāzes cena ir mazliet virs 50 tūkstošiem eiro? (ap 53) Kā tas ir iespējams? Vai ar šo auto kaut kas nav kārtībā vai tomēr...? To pētīja Tavs Auto TV.
Testa pilota lomā pievienojies Aigars Stankēvičs, kurš mediju un reklāmas biznesā ir jau vairāk nekā trīsdesmit gadu. Laikos, kad "Latvijas Mediji" bija pazīstami kā "Lauku Avīze", viņš uzņēmumā darbojās reklāmas vadībā un valdē, tātad piedzīvojis gan drukātās preses ziedu laikus, gan nozares pārcelšanos digitālajā vidē. Pašlaik Aigars ir "Latvijas Mediju" valdes loceklis un komercdirektors ("Latvijas Medijos" ietilpst arī tādi meitasuzņēmumi kā LGrāmata un grāmatnīcas Globuss, Filmu studija "Dauka" un "Kurzemes radio"). Un vēl Aigars iesaistīts Latvijas Reklāmas asociācijas darbā, kur pārstāv preses izdevēju intereses.
ZEEKR 7X izskatās pēc krosovera. Atkarībā no versijas tam ir klasiskā jeb aizmugurējo riteņu piedziņa vai arī pilnpiedziņa.
Un te kāds fakts, kas jums noteikti jāzina. ZEEKR ir visnotaļ tuvs Volvo radinieks. Abi zīmoli ietilpst Geely ģimenē un izmanto vienas SEA elektriskās arhitektūras dažādas versijas. Turklāt 7X dizains tapis ZEEKR dizaina centrā Gēteborgā. Un, kā jau jūs zināt, Gēteborgu ne velti mēdz dēvēt par Volvo pilsētu. Tāpēc, neskatoties uz ZEEKR saknēm Ķīnā, šo visnotaļ droši var saukt par eiropeisku auto.
Jaudīgākajai ZEEKR 7X modifikācijai ir divi elektromotori, visu riteņu piedziņa, 475 kW jeb 646 ZS un 710 Nm. 100 km/h tas sasniedz 3,8 sekundēs. Jā, nepārklausījāties — mēs joprojām runājam par ietilpīgu ģimenes krosoveru ar 539 litru bagāžnieku un iespēju vilkt līdz divām tonnām smagu piekabi.
Mierīgākās aizmugures piedziņas versijas arī nebūt nav vājas. Tām ir 310 kW jeb 421 ZS. Long Range versija ar 100 kWh akumulatoru pēc WLTP spēj veikt līdz 615 km, savukārt bāzes jeb Core versija ar klasisko (RWD) piedziņu un 75 kWh akumulatoru sola līdz 480 km.
Ja salīdzinām pašreizējos Eiropas e-auto modeļus ar jaunpienācējiem no Ķīnas, viens no parametriem, kur mēs nedaudz iepaliekam, ir auto akumulatoru tehnoloģijas. Zeekr izmanto 800 voltu arhitektūru, kurai pateicoties ir izdevies ne tikai samazināt elektrības patēriņu, bet arī ievērojami uzlabot uzlādes ātrumu.
75 kWh versija DC ātrās uzlādes stacijā akumulatoru no 10 līdz 80 procentiem spēj papildināt tikai 13 minūtēs. 100 kWh versijām nepieciešamas aptuveni 16 minūtes. ZEEKR norāda, ka 10 minūtēs iespējams iegūt enerģiju aptuveni 300 km nobraukumam. Protams, lai to realizētu dzīvē, nepieciešama arī atbilstošas jaudas uzlādes stacija.
Jaudīgākā Privilege AWD versija aprīkota ar aktīvo pneimopiekari, standarta auto klīrenss ir 172 mm, taču nepieciešamības gadījumā auto iespējams pacelt vēl par 45 mm vai nolaist par 25 mm zemāk. Tas nozīmē, ka varat maksimāli pielāgot šo braucamo ceļa apstākļiem un baudīt gan ātru braucienu pa auto maģistrāli, gan doties piedzīvojumu meklējumos pierīgas mežos.
Viens no 7X mazajiem tehnoloģiskajiem šova elementiem ir elektriski darbināmās durvis, kas pieejamas Privilege versijai. Tās spēj pašas atvērties un aizvērties gluži vai kā BMW 7 sērijas limo vai krietni dārgākos limuzīnos.
Noslēdzot testa braucienu, protams, var filozofēt par to, kas ar šo auto notiks pēc trim, pieciem vai 10 gadiem, vai tam būs pieejamas rezerves daļas un citiem jautājumiem.
Tādēļ būtu vērts pamainīt gan jautājumus, gan to formulējumu. Ja vēl pirms brīža gribējām jautāt, vai Ķīnas autoražotāji beidzot ir panākuši Eiropas premium zīmolus, tad tagad aktuālāks ir cits jautājums: vai atsevišķās disciplīnās viņi jau nav pabraukuši tiem garām…
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