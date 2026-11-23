Aizvadītajā sezonā ziemas miežu sējumi salīdzinājumā ar gadu agrāk bija par 7,8 procentiem mazāki. Savukārt atbalstam pieteiktie vasaras miežu sējumi – par 7,1 procentu plašāki nekā gadu agrāk, ziņo Lauku atbalsta dienests (LAD).
Līderis audzē alus miežus
Pērn novembrī AGRO TOPS ziņoja par būtisku (43%) vasaras miežu platību samazinājumu 2025. gadā salīdzinājumā ar 2024. gadu, kad šo kultūraugu audzēja vairāk nekā 50 000 hektāros. Aizvadītajā sezonā saimnieki ilgtspēju sekmējošajam ienākumu pamatatbalstam (ISIP) kopumā pieteica 30 061 hektāru plašus sējumus.
Vasaras miežu topa līderis – Krimūnu pagasta SIA Ingleby Dobele Agro (firmas.lv ziņo, ka saimniecības patiesā labuma guvēji ir Zviedrijas, Lielbritānijas, Austrijas un Šveices pilsoņi) šo kultūraugu aizvadītajā sezonā audzēja 1177,5 hektāru platībā – par 345 hektāriem vairāk nekā gadu agrāk. Precizēsim, ka vasaras miežus šajā Krimūnu pagasta saimniecībā audzē ar stiebrzāļu un tauriņziežu pasēju. Saimniecības galvenais agronoms Elvis Gailums teic, ka 2026. gadā saimniecības sējumu struktūrā pavisam bija 13 dažādas kultūraugu sugas. Lielākās graudaugu platības aizņem ziemas kvieši un vasaras mieži.