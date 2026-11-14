Kaimiņš uzstādījis siltumsūkni un priecājas: māja silta, vairs nav jākurina, arī izmaksas pieņemamas. Citam pieredze atšķirīga, un pēc pirmā ziemas elektrības rēķina gribas atpakaļ veco apkures katlu. Kā tā var būt? Vai vainīga iekārta, pārdevēja solījumi vai pati māja?
"Siltumsūknis var būt energoefektīvs un ekonomiski izdevīgs apkures risinājums, tomēr tā faktiskā efektivitāte un ekspluatācijas izmaksas ir atkarīgas ne tikai no izvēlētās iekārtas. Būtisku lomu spēlē arī konkrētās ēkas energoefektivitāte," skaidro "Elektrum" Enerģijas centra projektu vadītāja Inga Liene Liepiņa.
Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) šā gada februārī atgādināja: pirms siltumsūkņa iegādes jāizvērtē ēkas siltinājums, logi un apkures sistēma. Iekārtas jauda jānosaka ar aprēķiniem. Savukārt pārdevēja solījumam par konkrētu ietaupījumu jābūt pamatotam ar datiem. Ar apgalvojumu "derēs jūsu mājas platībai" vien nepietiek.
Pieslēgt elektrībai vien nepietiek