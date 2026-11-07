Overcast 4.9 °C
S. 07.11
Helma, Lotārs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#klp #likumdošana #mežs

Novembra nogalē Salaspilī notiks Mežsaimniecības konference

Agro Tops
/
Agro Tops
2026. gada 07. novembris, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 07. novembris, 00:01
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Latvijas Valsts meži / Latvijas Mediji

Privāto mežu īpašnieki, apsaimniekotāji, uzņēmēji un citi interesenti 26. novembrī pulksten 10 aicināti uz ikgadējo Mežsaimniecības konferenci Salaspils koncertzālē Skolas ielā 2.

Reklāma

Pasākumu rīko LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Dalībai aicināts reģistrēties iepriekš; detalizēta programma tiks publicēta atsevišķi.

Konferencē paredzēts apspriest meža politikas un normatīvā regulējuma jautājumus, to skaitā Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2026.–2050. gadam projektu. 

Īpašniekiem noderīga būs informācija par ES atbalstu mežsaimniecībā, šā gada pieteikšanās pieredzi, 2027. gadā plānotajām atbalsta kārtām un pieejamajām apmācībām.

Programmā iekļautas arī Valsts meža dienesta aktualitātes, meža aizsardzības jautājumi, kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un meža īpašnieku interešu pārstāvība. 

Būs iespēja iepazīt privāta meža īpašnieka pieredzi un nozares inovāciju projektus, kā arī diskutēt par to, kā veicināt aktīvāku mežu apsaimniekošanu un izmantot pieejamo atbalstu.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Mežsaimniecība
Tēmturi
#klp #likumdošana #mežs
Reklāma
Turpini lasīt

Privāto mežu īpašnieki, apsaimniekotāji, uzņēmēji un citi interesenti 26. novembrī pulksten 10 aicināti uz ikgadējo Mežsaimniecības konferenci Salaspils koncertzālē Skolas ielā 2.

Reklāma

Pasākumu rīko LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Dalībai aicināts reģistrēties iepriekš; detalizēta programma tiks publicēta atsevišķi.

Konferencē paredzēts apspriest meža politikas un normatīvā regulējuma jautājumus, to skaitā Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2026.–2050. gadam projektu. 

Īpašniekiem noderīga būs informācija par ES atbalstu mežsaimniecībā, šā gada pieteikšanās pieredzi, 2027. gadā plānotajām atbalsta kārtām un pieejamajām apmācībām.

Programmā iekļautas arī Valsts meža dienesta aktualitātes, meža aizsardzības jautājumi, kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un meža īpašnieku interešu pārstāvība. 

Būs iespēja iepazīt privāta meža īpašnieka pieredzi un nozares inovāciju projektus, kā arī diskutēt par to, kā veicināt aktīvāku mežu apsaimniekošanu un izmantot pieejamo atbalstu.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Mežsaimniecība
Tēmturi
#klp #likumdošana #mežs
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
Reklāma