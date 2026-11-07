Novembra nogalē Salaspilī notiks Mežsaimniecības konference

Privāto mežu īpašnieki, apsaimniekotāji, uzņēmēji un citi interesenti 26. novembrī pulksten 10 aicināti uz ikgadējo Mežsaimniecības konferenci Salaspils koncertzālē Skolas ielā 2.
Pasākumu rīko LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Dalībai aicināts reģistrēties iepriekš; detalizēta programma tiks publicēta atsevišķi.
Konferencē paredzēts apspriest meža politikas un normatīvā regulējuma jautājumus, to skaitā Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2026.–2050. gadam projektu.
Īpašniekiem noderīga būs informācija par ES atbalstu mežsaimniecībā, šā gada pieteikšanās pieredzi, 2027. gadā plānotajām atbalsta kārtām un pieejamajām apmācībām.
Programmā iekļautas arī Valsts meža dienesta aktualitātes, meža aizsardzības jautājumi, kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un meža īpašnieku interešu pārstāvība.
Būs iespēja iepazīt privāta meža īpašnieka pieredzi un nozares inovāciju projektus, kā arī diskutēt par to, kā veicināt aktīvāku mežu apsaimniekošanu un izmantot pieejamo atbalstu.
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Privāto mežu īpašnieki, apsaimniekotāji, uzņēmēji un citi interesenti 26. novembrī pulksten 10 aicināti uz ikgadējo Mežsaimniecības konferenci Salaspils koncertzālē Skolas ielā 2.
Pasākumu rīko LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Dalībai aicināts reģistrēties iepriekš; detalizēta programma tiks publicēta atsevišķi.
Konferencē paredzēts apspriest meža politikas un normatīvā regulējuma jautājumus, to skaitā Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2026.–2050. gadam projektu.
Īpašniekiem noderīga būs informācija par ES atbalstu mežsaimniecībā, šā gada pieteikšanās pieredzi, 2027. gadā plānotajām atbalsta kārtām un pieejamajām apmācībām.
Programmā iekļautas arī Valsts meža dienesta aktualitātes, meža aizsardzības jautājumi, kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un meža īpašnieku interešu pārstāvība.
Būs iespēja iepazīt privāta meža īpašnieka pieredzi un nozares inovāciju projektus, kā arī diskutēt par to, kā veicināt aktīvāku mežu apsaimniekošanu un izmantot pieejamo atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem