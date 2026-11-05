Novembra sākums dārzā iezīmē nozīmīgu sagatavošanās posmu ziemas mieram, kad katrai dienai ir sava īpaša nozīme un darbu kārtība. No augļu krājumu pārbaudes un pārstrādes līdz pat pēdējiem stādīšanas darbiem pirms sala – uzziniet, kādiem dārza darbiem šajā nedēļā veltīt savu uzmanību saskaņā ar dabas ritmiem.
3.11. Augļu diena. Sakārto sēklu krājumus. Ieziemo augļukokus un neiestādītos stādus. Pārbauda glabāšanai noliktos augļus un dārzeņus. Izvāc bojātos. Spiež sulas, konservē, vāra zaptes un gatavo sukādes.