Agrāko atkritumu izgāztuvi pārvērst par plaukstošu dārzniecību un krūmmelleņu audzētavu – tāda ir Lāsmas un Eduarda Smiļģu pieredze, attīstot saimniecību Dobeles pusē. Sarunā ar "Agro Topu" saimnieks atklāj, kā pēc bargās ziemas un smagiem sala postījumiem ķiršu dārza vietā top jauni melleņu lauki un kā ar "ALTUM" atbalstu turpināt izaugsmi.
Kas rosināja veidot savu saimniecību?
Bija nepieciešami septiņi gadi, līdz vispār šo īpašumu 2017. gadā nopirkām. Noskatīju to, kad man bija 19 gadu. Tobrīd biju izmācījies par vides reklāmas noformētāju un sapratu, ka lauksaimniecība un provinces tuvums ir mana sirdslieta. Atgriezos no Rīgas, izmācījos Lauksaimniecības universitātē, saņēmu atbalstu. Tolaik vēl šī zeme bija pieejama. Mēs nopirkām teritoriju, kurai citi lauksaimniecības izaugsmei nākotni nesaredzēja. Ar konvencionālo lauksaimniecību bija sarežģīti darboties stabu dēļ, gan tāpēc, ka šeit bija izgāztuve. Aizvien vēl neesam visu iztīrījuši. It kā nederīgu vietu esam izveidojuši par sev un citiem saistošu.