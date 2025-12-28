Zemkopības ministrija (ZM) piedāvā izvērst diskusiju par Saeimā iesniegto priekšlikumu noteikt jaunu regulējumu sējas kaņepju audzēšanai segtās platībās, izriet no ZM vēstulē Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Komisija ZM uzdeva organizēt apspriešanu ar ministrijām un industrijas pārstāvjiem par Saeimas deputātes Antoņinas Ņenaševas (P) iesniegto priekšlikumu Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā, sagatavot atzinumu vai nepieciešamības gadījumā piedāvāt alternatīvu priekšlikumu. Konkrētu nostāju tieši par likuma grozījumu piedāvājumu ZM vēl nav formulējusi.
Ņenaševa piedāvā noteikt, ka sējas kaņepes atļauts audzēt arī segtajās platībās (siltumnīcās vai zem plēves), taču to varētu darīt tikai zinātniskās institūcijas vai personas, kas reģistrējušās Lauku atbalsta dienestā (LAD) un deklarējušas šo sējas kaņepju platību ilgtspēju sekmējošajam ienākumu pamatatbalstam, un ja sējas kaņepju segtās platības ir brīvi pieejamas tiesībsargājošo iestāžu kontrolei.
Patlaban likums nosaka, ka sējas kaņepes atļauts audzēt tikai atklātā laukā - tās nedrīkst audzēt telpās un segtajās platībās.
Latvijas laika apstākļi neļauj izaudzēt kaņepes narkotisko vielu iegūšanai atklātā laukā, savukārt segtās platībās tas ir iespējams, un likumsargi ir atklājuši lielu skaitu šādu nelegālu audzētavu.
ZM decembrī ir organizējusi sanāksmi, kurā piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Latvijas Industriālo kaņepju audzētāju asociācijas. Sanāksmes laikā pavisam konkrēta pozīcija par Ņenaševas priekšlikumu nav formulēta, bet nosauktas vairākas problēmas, kas esot jāatrisina, lai sējas kaņepes un to produkti netiktu klasificēti kā narkotiskās vielas.
Sanāksmes dalībnieki nosprieduši, ka normatīvajos aktos skaidri būtu jānodala tiesību normas, kas attiecas uz sējas kaņepēm un to produktiem, un kas attiecas uz Indijas kaņepēm, kuras var izmantot apreibināšanās nolūkā. Šobrīd esošā likumdošana attiecas uz visām kaņepēm, tās negrupējot, norāda ZM, vienlaikus atzīstot, ka arī no sējas kaņepēm iegūtus produktus var klasificēt kā produktus, kas satur narkotiskās vielas, jo produkti minimālā apmērā satur THC.
Tāpat ZM norāda, ka normatīvajos aktos nav sniegta skaidra definīcija terminiem "kanabiss", "Indijas kaņepe", "marihuāna" un "hašišs", tādēļ praksē iespējamas atšķirīgas šo terminu interpretācijas un lietojums. Ministrijā norāda, ka šobrīd likumdošanā neesot noteikti konkrēti kritēriji un robežlielumi, kas nosaka kaņepju dzimtas "Cannabis sativa subsp. sativa" sugas augu klasifikāciju kā industriālo sējas kaņepi.
Kā vērtē ZM, sējas kaņepes nav augu valsts produkts ar narkotisku iedarbību un neietilpst aizliegto augu sarakstā, kā arī normatīvajos aktos nav noteikts THC maksimālais līmenis sējas kaņepju augos. Šobrīd vienīgais kritērijs esot THC saturs sējas kaņepēm lauksaimniekiem piesakoties platībmaksājumiem Eiropas Savienības (ES) atbalsta ietvaros. Lai lauksaimnieki, kuri nodarbojas ar sējas kaņepju audzēšanu, varētu saņemtu platībmaksājumus, dalībvalstīm ir jānodrošina kontrole, ka audzētajās platībās izmantoto sējas kaņepju šķirņu THC saturs nepārsniedz 0,3%. Ja šī robežvērtība tiek pārsniegta, platībmaksājumi netiek izmaksāti.
Tomēr minētais nosacījums ir piemērojams tikai tiem audzētājiem, kas ir pieteikušies atbalsta saņemšanai saskaņā ar Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nosacījumiem. Gadījumos, kad audzētājs nepiesakās platību maksājumiem, normatīvie akti neparedz maksimāli pieļaujamo THC saturu sējas kaņepju augos un to kontroli.
ZM atzīst, ka sējas kaņepju audzēšana segtajās platībās ir saistīta ar paaugstinātu risku, jo
narkotisko vielu izgatavošanā un izplatīšanā ieinteresētas personas sējas kaņepju audzēšanas aizsegā var izmantot segtās platības Indijas kaņepju audzēšanai.
"Iepriekš identificētās normatīvā regulējuma nepilnības rada būtisku neskaidrību par to, kā, pēc kādiem kritērijiem un ar kādiem instrumentiem būtu nodrošināma efektīva sējas kaņepju audzēšanas kontrole segtajās platībās," spriež ministrija.
Līdz ar to ministrijā secina, ka jautājums par sējas kaņepju audzēšanas iespējām segtajās platībās, piemērojamiem nosacījumiem, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību esot "risināms kompleksi, iesaistoties visām ieinteresētās ministrijām un kompetentajām institūcijām, kā arī nozares pārstāvjiem", lai izstrādātu sabalansētu un tiesiski skaidru regulējumu, tostarp skaidri nosakot kritērijus sējas kaņepju nošķiršanai no Indijas kaņepēm, definētu terminus produktiem, kas satur narkotiskās vielas un izveidotu nepārprotamu uzraudzības un kontroles kārtību.
Iepriekš deputāte Antoņina Ņenaševa (P) iesniegusi priekšlikumu grozījumiem Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā, kas paredz sējas kaņepes atļaut audzēt arī siltumnīcās vai zem plēves, bet tikai zinātniskām institūcijām vai personām, kas reģistrējušās LAD un deklarējušas šo sējas kaņepju platību ilgtspēju sekmējošajam ienākumu pamatatbalstam, un ja sējas kaņepju segtās platības ir brīvi pieejamas tiesībsargājošo iestāžu kontrolei.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu