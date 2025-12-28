Aizvadītais gads bijis izaicinājumu pilns. Bet izaicinājumi savukārt sniedz vērtīgas mācībstundas, kas liek nonākt pie svarīgām atziņām un praktiskiem lēmumiem, kas būtu jāpieņem, lai veiksmīgāk virzītos uz priekšu. "Agro Tops" šāgada laikā uzklausījis arī daudz dažādu interesantu un vērā ņemamu viedokļu, kurus, gadam noslēdzoties, šķiet, būtu vērts atgādināt. Lai ir vēl kāds avots, no kura smelties atziņas.
Ģirts Krūmiņš, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs
Lauksaimnieki nereti teic, ka mēs runājam ļoti daudz. Es redzu iespējas mūsu sadarbības uzlabošanai. Mums ministrijā ir, kur piestrādāt.
Piemēram, mums būtu vairāk jādodas vizītēs pie lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, pārtikas produktu ražotājiem, lai saimniecībā klātienē iepazītu ražošanas organizāciju un procesu, tostarp arī izaicinājumus, lai mūsu darbinieki kļūtu zinošāki par to, kas notiek pie uzņēmēja. Dzīve ir ļoti mainīga. Tas, kas bija pirms gada vai diviem, patlaban ir pagātne. Ir jaunas atziņas un jaunas tehnoloģijas.
Vēlamies ar saimniekiem vairāk diskutēt par praktiskām lietām. Nereti ir tā, ka uzņēmējs runā vienā, bet mēs – citā valodā. Runājam par vienu tēmu, tomēr viens otru nesaprotam.
Vēlamies soli pa solim sakārtot ministrijas un mūsu iestāžu pārziņā esošās pārvaldības sistēmas, lai tās zemniekiem būtu ērti izmantojamas. Proti, zemnieks nepieciešamos datus ievada vienreiz un vienā sistēmā, savukārt tos datus, kas jau ir pieejami citās sistēmās, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, LAD, VAAD u. c. ņem pa taisno no iestādēm, neprasot lauksaimniekiem šos datus sniegt vēlreiz. Ir jābūt šai vienai ērtai saskarnes saliņai, lai zemniekam būtu ērti, lai viņš savu laiku var veltīt darbam savā uzņēmumā, nevis sēdēt datorā vai telefonā, regulāri vadot un pārvadot datus.
Protams, mums ir jāvērtē, kādas izmaiņas būs sistēmā nākotnē. Šis ir gads, kad liekam pamatus nākamajam septiņu gadu ES plānošanas periodam, kas sāksies 2028. gadā. Patlaban nesaimnieciski ir veidot nākotnē nevajadzīgu vai pārveidojamu IT sistēmu. Iespējams, ekonomiski pamatotāk ir gadu vai divus pagaidīt un tad savienot un likt kopā reģistrus un datu bāzes. Cilvēkiem, tostarp zemniekiem, ir grūti mainīt paradumus. Nevienam nepatīk ik gadu pielāgoties jaunām izmaiņām un prasībām.