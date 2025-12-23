Ziemas rapši šajā sezonā audzēti pavisam 133 384 hektāros – par 33,2 procentiem vairāk nekā pērn. Vasaras rapšu sējumu platības salīdzinājumā ar aizvadīto gadu samazinājušās no 22 002 līdz 11 582 hektāriem jeb par 47,3 procentiem, ziņo LAD, precizējot, ka fiksētas šajā gadā deklarētās platības. Lielāko audzētāju topu augšgalā salīdzinājumā ar "Agro Topa" gatavoto topu par 2023. gadu notikušas izmaiņas.

Jauns līderis

Par vislielāko ziemas rapšu audzētāju šajā sezonā kļuvusi Jēkabpils novada Dānijas kapitāla saimniecība SIA "CMC Ozoli". Saimniecības direktors Gundars Survillo teic, ka rapšu sējumi šogad pārziemoja labi, tomēr vēlāk aptuveni puse sējumu (600 ha platībā) apsala, mazinot ražību par vienu pusotru tonnu. 

"Laukos, kas necieta no sala, no viena hektāra kūlām vidēji četras tonnas, bet no sala cietušajos laukos – no 800 kilogramiem līdz 1,4 tonnām. Ziemas rapšu vidējā ražība bija vairāk nekā divas tonnas. Salīdzinājumā ar 2024. gadu daudz labāk, pērn gandrīz visi ziemas rapšu sējumi bija jāpārsēj ar vasarājiem," tā G. Survillo. "CMC Ozoli" šajā sezonā nokūla visus rapšu laukus. Saimniecības direktors teic, ka pēdējos laukos aptuveni viens divi procenti sēklu bija sadīguši. Tomēr dabas apstākļi, termiņš, slapjā augsne ziemas rapšus šajā rudenī sēt neļāva. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē