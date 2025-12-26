Iekārta saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Līdz šim mēslošanas līdzekļu izkliedētāju regulēšana ir bijusi darbietilpīga un bieži vien neprecīza. Tabulas, sijāšanas kastes vai laboratorijas analīzes ir sniegušas tikai aptuvenus vai aizkavētus rezultātus, kas ir ietekmējuši ražu un vidi. Tagad ir pieejami divi praktiski, viedtālruņos balstīti risinājumi – Amazone EasyMatch un Sky Agriculture FertiEye.
Sistēmas izmanto attēlu analīzi un mākslīgo intelektu (MI), lai precīzi noteiktu mēslošanas līdzekļu granulu īpašības un izmantotu tos, lai ātri un automātiski iegūtu atbilstošus izkliedētāja iestatījumus bez laboratorijas un izkliedēšanas testiem. Atšķirības slēpjas ieviešanā.
EasyMatch darbojas ar atsauces veidni un izmanto vienkāršu fotogrāfiju, lai izveidotu digitālu pirkstu nospiedumu ar vairāk nekā 250 parametriem. Sistēma salīdzina datus ar visaptverošu mēslošanas līdzekļu datubāzi un nekavējoties nodrošina pareizos iestatījumus Amazone izkliedētājiem – pat nezināmiem mēslošanas līdzekļiem.
Savukārt FertiEye apvieno vienkāršu paraugu sagatavošanas sistēmu ar optimizētu attēlu analīzi. Tā atdala atsevišķas granulas, kalibrē krāsu un ģeometriju un izmanto šos datus ne tikai daļiņu izmēru, bet arī ballistisko lidojuma raksturlielumu aprēķināšanai. Tas ļauj precīzi prognozēt izkliedēšanas platumu un kvalitāti. Abi jauninājumi padara mēslošanas līdzekļu lietošanu precīzāku, rentablāku un videi draudzīgāku.
