Vasarīga bezvīļu adīta jaciņa ar iešūtu piedurkņu imitāciju.
Materiāli
- Vienkārtīga “Pāces vilnas” dzija
- Adāmadatas nr. 1,5
Darba gaita
Jaciņu sāk adīt no kakla izgriezuma rievotajā rakstā. Lai kakla izgriezums priekšpusē būtu dziļāks, izmanto saīsinātās kārtas.
Pleca līniju veido četru labisko valdziņu josla. Tai abās pusēs pieaudzē valdziņus, līdz sasniegta pleca līnija.
Tālāk veido iešūtās piedurknes imitāciju ar vienu labiskā valdziņa adīšanu starp stāvu un piedurkni, katru reizi piedurknes pusē pieaudzējot pa valdziņam.
Ar saīsinātām kārtām veido krūšu iešuvi.
Sānos valdziņus norauc pēc vajadzības līdz viduslīnijai un vēlāk pieaudzē tā, lai jaciņa būtu augumam pieguloša.
Piedurkņu galos un jakas apakšmalā ada valnīti ar diviem labiskajiem un vienu kreilisko valdziņu.
Kakla izgriezums un priekšpuses malas aptamborē ar īsajiem stabiņiem
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