Kā līgosimLai kā sanāktu līgošana – ar lietu vai bez tā, kuplā skaitā vai mazā Jāņa bērnu pulkā, skaņu vai klusāku dziedāšanu, vienu līgotni turu uz grauda katru gadu., tā dzīvosim
Neguļu, neguļu Jānīša nakti, līgo, līgo!
Katra panta nākamajā rindiņā seko vēlējums par pašām svarīgākajām lietām, kas nu kuram padomā.
Lai mani bērniņi veldrē nekrīt.
Lai mana valoda veldrē nekrīt.
Lai mana tautiņa veldrē nekrīt.
Stiprāk un skaidrāk nevar pateikt. Un, ziniet, domām, jo sevišķi Jāņos pie ugunskura skaļi izdziedātām, ir īpašs spēks.
Spēks, kas nāk kopā ar gudrību, latviešiem allaž ir bijis vajadzīgs. Jau kopš laika, kad starp lielvarām kā brīnums uzziedēja Latvija un citas skaitā mazāku tautu valstis, kad pārdzīvojām karus un okupācijas, it īpaši padomju varas sērgu ar milzīgiem, tostarp neatgriezeniskiem cilvēku un mantiskiem zaudējumiem. Pētnieki aprēķinājuši, ka naudā tie pārsniedz 800 miljardus eiro, bet kā aprēķināt cilvēku dzīvības? Tām cenas nav.
Izturējām tumsības, apspiestības un pazemojuma gadus pusgadsimta garumā un aizmēzām svešo varu, atjaunojām savu valsti. Gājis ir dažādi. Nereti dzirdu sakām, ka nav ko visas vainas nogrūst uz okupācijas rēķina. Visas ne, bet liela daļa kā smaga aste joprojām velkas nopakaļ prātos un darbos. Ai, cik ilgu laiku daudziem vajadzēja, lai saprastu, ka Latvija ir mūsu, nevis tā valsts, un visi darbi – labie un sliktie – uzkrājas kopīgā rēķinā.
Vairāk nekā 30 brīvības gadus, kad, lai arī esot blakus allaž atklāti vai slēpti naidīgajai un varaskārajai Krievijai, tomēr jutāmies kā zem mierīgām debesīm. Nu saprotam, ka laiks krietni vairāk stiprināt armiju un Zemessardzi, būvēt dronus un iekārtot patvertnes, būt gataviem aizstāvēt sevi, savu zemi un brīvību. Kļūt stiprākiem un gudrākiem, lai mūsu tauta veldrē nekrīt. Līgo!
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