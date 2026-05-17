Džuljeta Leiterte saviem radošajiem darbiem iecienījusi džutas materiālus un krāsainus smalkus pavedienus, no kuriem veido dažādas kompozīcijas.
Kafijas krūzīte
Materiāli
- Džutas pavedieni
- Krūzīte ar apakštasīti
- Stingra stieplīte
- Kafi jas pupiņas un maltā kafija
- Dekoratīvi ziediņi
- Karstā līme
Darba gaita
Krūzīti un apakštasīti ar karstās līmes palīdzību aplīmē ar džutu. “Pupiņu ceļu” veido no stingrām stieplēm un džutas pavedieniem, visu stingri salīmējot. Pa virsu aplīmē pupiņas, aizmugurē nomaskē sagataves ar malto kafiju. Krūzīti papildus aplīmē ar džutas lentītēm, bet visu izveidoto kompozīciju dekorē ar ziediņiem.
Putns no pārpilnības raga (nesot bagātību)
Materiāli
- Džutas pavedieni, sizals
- Stieplīte, džutas audums (putniņa spārniem)
- Koka pamats
- Akmeņi (pamata smagumam)
- Stingrs papīrs vai puskartons, plēve
- Monētas
- Karstā līme
- PVA līme
Darba gaita
"Pārpilnības ragam” pamatā ir papīra (vai kartona) tūtiņa, kurai liek apkārt plēvi. Visam ar PVA pielīmē sizalu. Pēc tam no salīmētā sizala izņem plēvi un kartonu. No sizala izveido vēlamo raga formu.
Sizala ragu pielīmē pamatam – palielai koka ripai. Lai kompozīcija būtu stabila, uz koka ripas uzlīmē akmeņus. Uz sizala raga uzlīmē putniņu, kurš darināts no džutas. Putniņam spārni izveidoti no auduma, kuram malās ir džutas aplīmēta stieplīte.
