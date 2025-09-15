22. septembrī Rīgas 1. slimnīcā tiks veiktas bezmaksas dzimumzīmju pārbaudes.
No plkst. 9 līdz 12 Rīgas 1. slimnīcas Lielajā konferenču zālē notiks pasākums, kura laikā ikvienam interesentam bez maksas tiks pārbaudītas dzimumzīmes, lai vajadzības gadījumā pierakstītu uz papildu konsultāciju pie ārsta. Pārbaudes veiks dermatoloģes Līga Gulbe, Arina Deņisova, Nataļja Postņikova, Zanda Klētniece un Ilona Markeviča.
Kā notiks pārbaude? Ārsts lūgs izģērbties līdz apakšveļai, lai rūpīgi apskatītu visus ādas veidojumus. Izmeklēšanai izmantos optisko dermatoskopu, kas ļauj redzēt ādas veidojumus palielinājumā. Ja tiks atrasti aizdomīgi veidojumi, ārsts ieteiks padziļinātu diagnostiku un nepieciešamo ārstēšanu.
"Kad cilvēki runā par dzimumzīmēm, viņi parasti domā dažādus ādas veidojumus – nēvus, vasaras raibumus un citus. Taču dermatoloģijā dzimumzīme ir ļoti specifisks veidojums ar noteiktām dermatoskopiskām pazīmēm. Ādas audzēji Latvijā ir izplatītākā vēža forma, un saslimstība ar tiem katru gadu pieaug. Tāpēc, ja ir aizdomas par izmaiņām, nevajadzētu kavēties – nepieciešams savlaicīgi vērsties pie dermatologa," uzsver Dermatoģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikas un Psoriāzes centra vadītājs, profesors Ingmārs Mikažāns.
Melanoma ir viens no agresīvākajiem ādas audzējiem. Katru gadu Latvijā tiek atklāti vairāk nekā 200 jauni melanomas un aptuveni 1410 citu ļaundabīgu ādas audzēju gadījumi. Saslimstība pieaug arī jaunākā vecuma grupā – vecumā no 20 līdz 54 gadiem ik gadu tiek diagnosticēti vidēji 58 melanomas gadījumi un vairāk nekā 120 citi ādas audzēji.
Uz bezmaksas dzimumzīmju pārbaudi iepriekšējais pieraksts ir obligāts, to var veikt, zvanot pa vienoto informācijas tālr. 67366323.
