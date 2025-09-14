Sociālajā medijā "Facebook" izlasu pastāstu: meita devusies ceļojumā, jābrauc uz Rīgu barot viņas kaķi. Dienu vēlāk ieraksts par tiem pašiem kaķiem: neciešami nepateicīgi radījumi, meitas klātbūtnē vēl attiecās pret mani ciešami, bet tagad ar visu savu būtni demonstrē, ka neesmu cienīga viņiem bļodiņas pienest. Ierakstu komentāru – viņi taču solidarizējas ar aizbraukušo saimnieci. Un principā uzticība ir cildenas jūtas.
Līdzīgs motīvs izskanēja Signes Baumanes brīnišķīgajā filmā "Mans laulību projekts", kurā viņa savu laulību bija nolēmusi analizēt citstarp arī no ķermeņa ķīmijas viedokļa. Dzejnieki un romānisti apdzied divu cilvēku saplūsmi un ģimenes kopienu kā mīlestības inkubatoru, cilvēcisko jūtu un attiecību pārāko izpausmi. Taču filmā "Mans laulību projekts" diktores balss zinātnes skarbajā valodā sausi informē, ka no ķermeņa ķīmijas viedokļa – jo lielāka divu savstarpējā pievilkšanās vai ciešāka ģimeniskā kopība, jo ar lielāku neuzticēšanos un nežēlību kopienai piederīgie izturas pret tiem, kas ir apļa ārpusē. Muļķīgākais, ka ārpusniekam šī galējā netaisnība ir jārespektē – nu bet viņi taču ir ģimene! Vai kopā strādā. Vai draudzējas jau kopš bērnības. Tev ir jāsaprot, tu netiksi tajā projektā, jo viņi taču kopā mācījās.
Diemžēl kaķu pasaulē novērotā situācija pārāk viegli attiecināma arī uz kultūras pasauli. Skatītāji izvēlas savu teātri, novecojot kopā ar Andri Keišu vai "Skroderdienām Silmačos". Atstāt matus un putekļus uz ērtu krēslu samta vai lauzīt kaklu, lasot svešzemju izrādes titrus uz cietiem biroja krēsliem "pop up" teātrītī. Aktieri gadu gaitā kļūst gandrīz vai par ģimenes locekļiem. Aktieriem nereti vaicā viedokli jautājumos, kas stāv tālu ārpus teātra specifikas, viņu viedoklis ir svarīgs, jo – viņš taču ir savējais! Savukārt viedokļu cīņas pēc strīdīgām izrādēm atgādina sporta līdzjutēju sacelto troksni, fanojot par izvēlēto komandu. Tā nav saruna, kādu varbūt izrādes radītāji būtu cerējuši, drīzāk lojalitātes akts, kurā piedalās pat izrādi neredzējušie.
Arī sekošana autoritātēm ir viens no veidiem, kā izpaužas savējo un svešo pasaules aina. Tas ir jautājums par to, kurš sabiedrības kopējā sarunu telpā tiek un kurš netiek pie vārda. Kāpēc kāda domas vienmēr šķiet interesantas, bet citam nav pat izredžu? Es jūtos neērti, kad Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirms katras izrādes skan teātra direktores balss, kura vēlreiz un vēlreiz garākā tekstā nostiprina teātra pozīciju, kurā pusē teātris ir nostājies tuvējā kara jautājumā. Cienījami, taču izklausās pēc taisnošanās. Ja teātra vadība atkārtot šādu skaidrojumu uzskata par vajadzīgu, tātad viņi ir nokļuvuši situācijās, kurās viņu vēsts tiek apšaubīta.
Taču ir arī mazāk politiskas situācijas, kas liecina, ka tas nav tik vienkārši – tikt pie balss. Dzejniekam jāaudzē savējo atbalstītāju loks, lai tiktu pie dzejas krājuma. Tulkotājam jābūt aktīvam sociālajos medijos, audzējot lasītāju skaitu. Dzīvojam laikos, kad mākslas darbs nav vairs tikai mākslas darbs. Mākslas darbs ir inspirācija suvenīru līnijām, galda spēlēm, māksliniekam aktīvi jāpiedalās darba vēstījuma iztulkošanas kampaņās. Grupējot savējos.
Arī manā darbā ir brīži, kad piekopju savējo un svešo stratēģiju. Piemēram, mērķtiecīgi izvēloties sekot latviešu teātrim un latviešu literatūrai. Jāspecializējas, neviens nevar zināt visu. Taču pie sava veida aprobežotības tas tik tiešām ved. Latviešu literatūrā ir daudz aizguvumu un pat plaģiātisma, būtu interesanti to apzināt ne tikai aktuālajā procesā, bet arī literatūras vēsturē. Valodas radītā burbuļa noslēgšanās rada ērtu un omulīgu ainu, nesakustinot ne lapiņas dzīvo un mirušo varoņu panteonā.
Festivāli ir brīnišķīgs veids, kā pārkāpt mākslas žanru un savējo loka robežas. Un festivāls nav tikai skatītāja vai klausītāja pieredze. Ļoti būtiska ir arī festivāla radītā vide, savstarpējā labvēlība un atvērtība. Starptautisks mērogs festivālos kļuvis par ierastu lietu, un arī nepieciešamība tulkot un samērot Latvijas kultūrā notiekošo rada atvērta loka sajūtu.
Bet atgriezīsimies pie kaķiem. Es saprotu viņa ciešanas, jo šī rutīnu mīlošā dzīvnieka dienas kārtība ir sajaukta. Un tomēr – nicinājuma izteiksme, ja kāds tev pasniedz pilnu bļodiņu, nudien nepalīdz.
