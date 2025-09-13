Overcast 16.4 °C
#ceļošana

Brīvdienu ceļvedis. Baudīt atvasaru ceļojot

Zigmunds Bekmanis
Zigmunds Bekmanis / Latvijas Avīze
2025. gada 13. septembris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 13. septembris, 00:00
Krāsošana ar sēņu krāsvielām ir aizraujoša nodarbe – gluži kā olu vārīšana sīpolmizās.
Foto: Publicitātes

Lai mēs neturētu ļaunu prātu par šīs vasaras ne pārāk labajiem laikapstākļiem, aizvadītās darba nedēļas pirmā puse priecēja ar sauli un siltumu. Nu atkal klāt lietus mākoņi, un tie būs klātesoši arī brīvdienās (sestdien gan tikai vietām) un nākamās nedēļas sākumā, kad gaiss dienā iesils vien līdz +16 ... +18 grādiem, vēsta sinoptiķi.

+5 foto
Baudīt atvasaru ceļojot
Lai mēs neturētu ļaunu prātu par šīs vasaras ne pārāk labajiem laikapstākļiem, aizvadītās darba nedēļas pirmā puse priecēja ar sauli un siltumu.
Tūrisma rallijā, plānojot visoptimālāko maršrutu, bez labas kartes neiztikt.
"Stirnu buka" tautas skriešanas sacensības ir iecienījuši arī jaunieši.
Kopīgi velopārgājieni saliedē un dod iespēju pārbaudīt savus spēkus.
Foto: Publicitātes
Bet tas nenozīmē, ka jāsēž mājās, tikai, dodoties ceļā, jāņem līdzi atbilstošs apģērbs, lietussargs un labs noskaņojums. Septembra vidū visā Latvijā pārpārēm Dzejas dienu notikumu, tiek svinēti svētki, rīkotas sacensības un izzinoši pasākumi.

Rīgas ielas svētki

13. septembra vakarā no pulksten 20 Daugavpilī tiks svinēti Rīgas ielas svētki, kas kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma ir kļuvuši par neatņemamu pilsētas kultūras dzīves un vasaras beigu notikumu. Šogad šie svētki papildina Daugavpils 750. gadu jubilejas svinību programmu.

"Rīgas iela ir vērtīga Daugavpils kultūrvides ainavtelpa, unikāla ar to, ka ir viena no pirmajām gājēju ielām Latvijā. Pasākuma laikā visa Rīgas iela būs sadalīta vairākos tematiskajos sektoros. Muzikālajā sektorā uz skatuves kāps gan klasiskās un laikmetīgās mūzikas interpreti, gan roka un popmūzikas izpildītāji, tēlotājmākslas radošajā sektorā varēs iepazīties ar grafiti, aerogrāfijas un glezniecības tehnikas niansēm, bet amatniecības meistarklašu sektorā – ar kalējmākslas un keramikas noslēpumiem. Neizpaliks arī automoto sektors ar amerikāņu auto, drifta mašīnu un motociklu skati, gaismēnu vizuālās saspēles uz dažādiem vides objektiem, dzīvās skulptūras un bērnu leļļu teātra etīdes, kā arī dejas to daudzveidīgajās stilu, ritmu un izpildījumu izpausmēs," atklāj svētku radošā komanda.

Sēņu festivāli

13. septembrī Zirās (Ventspils nov.) pie tautas nama notiks Sēņu festivāls, kurā būs iespējams apskatīt rudens sēņu izstādi, satikt Latvijas Mikologu biedrības pārstāvjus, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās – krāsot dziju ar sēņu krāsām, gatavot papīru no sēnēm un liet ģipsi. Turklāt varēs iepazīt skudru pasauli, uzzināt par piepju dziednieciskajām īpašībām, austersēņu audzēšanu mājas apstākļos, nobaudīt sēņu ēdienus un iegādāties dažādus gardumus vietējā tirdziņā. Par labu noskaņojumu festivāla laikā gādās Valmieras teātra aktrise Regīna Devīte, kas tautā iemīļota kā Zenta no seriāla "UgunsGrēks", un dzīvās mūzikas izpildītāji.

27. septembrī no pulksten 11 līdz 17 Sēņu festivāls noritēs arī Mēru muižā (Smiltenes nov.), kur būs daudz noderīgas informācijas par sēnēm, to atšķiršanu un izmantošanu, turklāt jaunie sēņotāji varēs iemēģināt roku arī ugunskura iekuršanā ar iekuriem, kas izgatavoti no sēnēm. Festivāla ietvaros būs aplūkojamas vairākas izstādes – Latvijas pirmā sēņu pētnieka F. E. Štolla sēņu gleznu oriģināli, Lielās sēņu grāmatas autores Diānas Meieres gleznas, Smiltenes novada sēņu un ar sēnēm saistītu priekšmetu privātkolekcija.

"Izstādē sēņu sugu daudzveidība būs atkarīga no laikapstākļiem, taču parasti šādās izstādēs tiek izstādītas 150–300 sēņu sugas, kas iepriekšējā dienā ievāktas attiecīgā novada mežos. Klātesošie varēs noskatīties Dainas Jāņkalnes filmu "Cilvēks ar grozu", pēc kuras būs tikšanās ar filmas autori un iespēja viņai uzdot jautājumus. Pasākumu kuplinās mūziķis Jānis Krūmiņš no grupas "Apvedceļš" un folkloras kopa "Rudzupuķe", kā arī unikāla satura gadatirgus ar sēnēm dažādi saistītiem produktiem," sola pasākuma "Mikofest" organizatori.

"Stirnu buks" Valmierā

13. septembra rītā Valmieras centrā pie Sv. Sīmaņa baznīcas sāksies taku skriešanas seriāla "Stirnu buks" šīs sezonas piektais posms, kas pēc organizatoru aplēsēm pulcēs vairākus tūkstošus dalībnieku no visas Latvijas un ārvalstīm. Viņiem, atbilstoši trenētībai, būs iespēja izvēlēties kādu no piecām dažādām distancēm – "Susura" (~1 km), "Vāveres" (7 km), "Zaķa" (12 km), "Stirnu buka" (24,5 km) vai "Lūša "(31 km) trases.

Foto: Publicitātes

Sacensībās varēs piedalīties ne tikai skrējēji, bet arī pārgājienā gājēji bez laika kontroles. Tomēr garāko distanču veicējus gaida papildu ātrumposma etaps "Salamon Stirnu buka Kalnu karalis", kurā tiks uzņemts laiks, lai noskaidrotu ātrākos skrējējus konkrētajā distances posmā. Paralēli individuālajām sacensībām notiks arī skolu čempionāts un komandu cīņa.

Foto: Ģirts Kehris

Četru vēju svētki

14. septembrī plkst. 14–16 Līvānos risināsies Četru vēju svētki, un, ja būs labi laikapstākļi, varēs vērot Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes aviopriekšnesumu. Pasākumā piedalīsies arī Valsts robežsardzes koledža, kura kopā ar robežsardzes Daugavpils pārvaldi nodrošinās iespēju apmeklēt informatīvo telti, pildīt interaktīvus uzdevumus un apskatīt robežsardzes aprīkojumu, ieročus un tehniku.

Foto: Publicitātes

Savukārt RTU darbinieki piedāvās robotikas un dronu paraugdemonstrējumus, darbosies lidojošo un burājošo objektu meistardarbnīcas, kinētiskās instalācijas un vēja zvani. Par svētku muzikālo noformējumu rūpēsies Preiļu un Līvānu pūtēju orķestri, Arnolda Grīnberta "Dixieland band" defilē grupa, dūdu un bungu spēles virtuozi no "Pips and drums" un saksofoniste Ieva Vizma Romanovska.

Netālu no Rīgas

Ja nesanāk laika doties tālu prom no Rīgas, aktīvo tūrisma sezonu iespējams noslēgt tepat Pierīgā – Mārupes novadā –, kur 20. septembrī plkst. 10 sāksies kopīgs ap septiņarpus kilometru garš izbrauciens ar divriteņiem apļveida maršrutā reiva mūzikas pavadījumā, ko pasākuma rīkotāji nosaukuši par veloballīti. Tai jāpiesakās līdz 17. septembrim vietnē "https://arcg.is/0unr550". Dalībnieku reģistrācija brauciena dienā jau no plkst. 9.15 pie Piņķu ūdenskrātuves iepretim āra trenažieriem. Jārēķinās, ka būs jābrauc gan pa asfalta, gan zemes ceļiem cauri Piņķu un Vīkuļu apkārtnes ielām, bet finišā riteņbraucējus gaidīs garda zupa. Dalība pasākumā ir bez maksas. Vien jāņem vērā, ka braucēji līdz 14 gadu vecumam varēs piedalīties tikai pieaugušo pavadībā un līdz 16 gadu vecumam – obligāti jābūt aizsargķiverēm.

Foto: Publicitātes

Tūrisma rallijs

27. septembrī, atzīmējot Pasaules tūrisma dienu, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs organizē ikgadējās auto orientēšanās sacensības komandām "Tūrisma rallijs 2025", kas ļaus simt divdesmit kilometru garā maršrutā iepazīt gan pazīstamas, gan mazāk zināmas vietas Jelgavas pilsētā un novadā. Tūrisma rallijam var pieteikties komandas, kuru sastāvā ir no diviem līdz pieciem dalībniekiem. Viņiem, pārvietojoties pa sacensību norises teritoriju, būs jāatrod vairāki kontrolpunkti un tajos jāizpilda dažādi uzdevumi, tostarp tādi, kas piemēroti gados jaunākajiem dalībniekiem, tādēļ rallijā tiek gaidītas arī ģimeņu komandas.

Tūrisma rallija starts un finišs paredzēts Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā. Reģistrēšanās sacensībām sāksies no plkst. 9.30, bet trasē komandas dosies plkst. 10. Lai piedalītos ieskaitē, jāfinišē līdz plkst. 18 un jāiesniedz aizpildītas darba lapas. Rallija organizatori lūdz autovadītājus pasākuma laikā būt uzmanīgiem un ievērot Ceļu satiksmes noteikumus, jo galvenokārt tiks vērtēta komandu kontrolpunktu uzdevumu izpildes kvalitāte, nevis ātrākais izpildes laiks.

Dalība "Tūrisma rallijā 2025" ir bez maksas, taču ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 25. septembra vakaram. Vēlams pirms tam iepazīties ar nolikumu vietnē "www.visit.jelgava.lv".

