Baudīt atvasaru ceļojot

Lai mēs neturētu ļaunu prātu par šīs vasaras ne pārāk labajiem laikapstākļiem, aizvadītās darba nedēļas pirmā puse priecēja ar sauli un siltumu. Nu atkal klāt lietus mākoņi, un tie būs klātesoši arī brīvdienās (sestdien gan tikai vietām) un nākamās nedēļas sākumā, kad gaiss dienā iesils vien līdz +16 ... +18 grādiem, vēsta sinoptiķi.
Bet tas nenozīmē, ka jāsēž mājās, tikai, dodoties ceļā, jāņem līdzi atbilstošs apģērbs, lietussargs un labs noskaņojums. Septembra vidū visā Latvijā pārpārēm Dzejas dienu notikumu, tiek svinēti svētki, rīkotas sacensības un izzinoši pasākumi.
Rīgas ielas svētki
13. septembra vakarā no pulksten 20 Daugavpilī tiks svinēti Rīgas ielas svētki, kas kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma ir kļuvuši par neatņemamu pilsētas kultūras dzīves un vasaras beigu notikumu. Šogad šie svētki papildina Daugavpils 750. gadu jubilejas svinību programmu.
"Rīgas iela ir vērtīga Daugavpils kultūrvides ainavtelpa, unikāla ar to, ka ir viena no pirmajām gājēju ielām Latvijā. Pasākuma laikā visa Rīgas iela būs sadalīta vairākos tematiskajos sektoros. Muzikālajā sektorā uz skatuves kāps gan klasiskās un laikmetīgās mūzikas interpreti, gan roka un popmūzikas izpildītāji, tēlotājmākslas radošajā sektorā varēs iepazīties ar grafiti, aerogrāfijas un glezniecības tehnikas niansēm, bet amatniecības meistarklašu sektorā – ar kalējmākslas un keramikas noslēpumiem. Neizpaliks arī automoto sektors ar amerikāņu auto, drifta mašīnu un motociklu skati, gaismēnu vizuālās saspēles uz dažādiem vides objektiem, dzīvās skulptūras un bērnu leļļu teātra etīdes, kā arī dejas to daudzveidīgajās stilu, ritmu un izpildījumu izpausmēs," atklāj svētku radošā komanda.
Sēņu festivāli
13. septembrī Zirās (Ventspils nov.) pie tautas nama notiks Sēņu festivāls, kurā būs iespējams apskatīt rudens sēņu izstādi, satikt Latvijas Mikologu biedrības pārstāvjus, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās – krāsot dziju ar sēņu krāsām, gatavot papīru no sēnēm un liet ģipsi. Turklāt varēs iepazīt skudru pasauli, uzzināt par piepju dziednieciskajām īpašībām, austersēņu audzēšanu mājas apstākļos, nobaudīt sēņu ēdienus un iegādāties dažādus gardumus vietējā tirdziņā. Par labu noskaņojumu festivāla laikā gādās Valmieras teātra aktrise Regīna Devīte, kas tautā iemīļota kā Zenta no seriāla "UgunsGrēks", un dzīvās mūzikas izpildītāji.
27. septembrī no pulksten 11 līdz 17 Sēņu festivāls noritēs arī Mēru muižā (Smiltenes nov.), kur būs daudz noderīgas informācijas par sēnēm, to atšķiršanu un izmantošanu, turklāt jaunie sēņotāji varēs iemēģināt roku arī ugunskura iekuršanā ar iekuriem, kas izgatavoti no sēnēm. Festivāla ietvaros būs aplūkojamas vairākas izstādes – Latvijas pirmā sēņu pētnieka F. E. Štolla sēņu gleznu oriģināli, Lielās sēņu grāmatas autores Diānas Meieres gleznas, Smiltenes novada sēņu un ar sēnēm saistītu priekšmetu privātkolekcija.
"Izstādē sēņu sugu daudzveidība būs atkarīga no laikapstākļiem, taču parasti šādās izstādēs tiek izstādītas 150–300 sēņu sugas, kas iepriekšējā dienā ievāktas attiecīgā novada mežos. Klātesošie varēs noskatīties Dainas Jāņkalnes filmu "Cilvēks ar grozu", pēc kuras būs tikšanās ar filmas autori un iespēja viņai uzdot jautājumus. Pasākumu kuplinās mūziķis Jānis Krūmiņš no grupas "Apvedceļš" un folkloras kopa "Rudzupuķe", kā arī unikāla satura gadatirgus ar sēnēm dažādi saistītiem produktiem," sola pasākuma "Mikofest" organizatori.
"Stirnu buks" Valmierā
13. septembra rītā Valmieras centrā pie Sv. Sīmaņa baznīcas sāksies taku skriešanas seriāla "Stirnu buks" šīs sezonas piektais posms, kas pēc organizatoru aplēsēm pulcēs vairākus tūkstošus dalībnieku no visas Latvijas un ārvalstīm. Viņiem, atbilstoši trenētībai, būs iespēja izvēlēties kādu no piecām dažādām distancēm – "Susura" (~1 km), "Vāveres" (7 km), "Zaķa" (12 km), "Stirnu buka" (24,5 km) vai "Lūša "(31 km) trases.