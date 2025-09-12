Zviedrijas valdība prezentējusi līgumu par 600 ieslodzījuma vietu īri Igaunijā. Tik akūts ieslodzījuma vietu trūkums Zviedrijā ir pirmo reizi valsts mūsdienu vēsturē. 

Vairāk noziegumu, stingrāki sodi

Zviedrijas krimināltiesību politika pēdējos gados ir piedzīvojusi būtiskas izmaiņas, kas valstī izraisījis akūtu ieslodzījuma vietu trūkumu. Sodi par vairākiem noziegumiem ir bargāki, jauniešu kriminālatbildības vecums ir samazināts, un policijas operācijas pret krimināliem grupējumiem tiek pastiprinātas. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē