1935. gada 17. septembrī. Pirms 90 gadiem laikraksts "Latvijas Kareivis" informēja, ka Liepājas vēstures muzejam gaidāma pārvākšanās uz jaunām telpām: "Saskaņā ar Liepājas pilsētas valdes lēmumu Liepājas muzejs pārvietots no Čakstes laukuma uz jauno muzeja ēku Kūrmājas prospektā 16.
Pagaidām muzejs publikai slēgts, jo muzeja ēkai vēl izdara nepieciešamākos remontus, iekārto centrālo apkurināšanu. Muzeja vadība paredz, ka muzeja atklāšana jaunajās telpās varēs notikt ne agrāk kā nākošā gada rudenī." Muzejam paveicās, jo Liepājas pilsētas valde 1935. gada sākumā tam iegādājās pilsētas galvenā arhitekta, izcilā Paula Maksa Berči (1840–1911) pēc Berlīnes arhitekta Ernsta Eberharda fon Īnes skicēm angļu gotikas stilā ar jūgendstila elementiem celto savrupnamu, ko uzskatīja par vienu no lepnākajiem un skaistākajiem visā Liepājā. Tajā muzejs mīt arī mūsdienās. Ēku uzbūvēja 1900.–1901. gadā pēc koktirgotāja un kokapstrādes uzņēmēja, Krievijas ebreju aprindās labi zināma cionista Nisana Kacenelsona pasūtījuma kā dzimtas rezidenci. Nams izmaksāja tiem laikiem ļoti ievērojamu summu – 56 200 rubļus.
20. gadsimta 20. gados nomira gan uzņēmējs, gan daļa viņu dzimtas pārstāvju, un atlikušie šādu greznību vairs nevarēja atļauties. Savrupmāja nonāca pie Liepājas Tirgotāju bankas, kas to par 45 tūkstošiem latu pārdeva pašvaldībai.
Lai samaksātu prasīto, tai nācās ņemt aizņēmumu. Muzejs jaunajā mājvietā ievācās 1935. gadā, taču publikai to vēl neatvēra, jo būvei vajadzēja kapitālo remontu. 1936. gadā sludinājumi Liepājas avīzēs vēsta, ka Kūrmājas ielā 16 uzpērk "senos tautas tērpus, tērpu daļas, audumus, rotas lietas, iedzīves priekšmetus, traukus, pūra lādes un citus senos mājas rokdarbus". 1936. gada rudenī gaidītā galīgā pārvākšanās no līdzšinējās muzeja mājvietas, agrākās pamatskolas ēkas Alejas (Čakstes) laukumā, kur tas atradās kopš 1924. gada beigām, tomēr nenotika. Publikai Berči projektētā nama durvis atvērās 1937. gadā 9. maijā ar Liepājas mākslinieku gleznu izstādi. Pirms tam ar muzeju iepazinās kara ministrs Jānis Balodis, kurš "sīki apskatīja muzeja iekārtu un Liepājas vēsturiskos priekšmetus".
Nams Kūrmājas prospektā 16 ir vēsturisks arī citādā ziņā – Pirmā pasaules kara laikā tur izvietojās vācu armijas štābs un 1919. gadā tur saimniekoja ģenerālis Rīdigers fon der Golcs, bet Otrā pasaules kara noslēgumā ēkā bijusi Latviešu leģiona ģenerālinspektora Rūdolfa Bangerska mītne ar vairākām iestādēm un ambulanci. Tikmēr sākotnējā muzeja ēka Čakstes laukumā gāja bojā padomju aviācijas uzlidojumos 1944. gada beigās.
"Rīgas Ziņas", 1925. gada 17. septembrī
Studentu dienas. Studentu padome rosīgi gatavojas uz ikgadējām studentu dienām 26. un 27. septembrī. Šogad studentu dienas paredzamas daudz rosīgākas. Visā Latvijā vāks ziedojumus ar bundžiņām un listēm līdz 31. janvārim 1926. g. Rīgā sarīkos teātra izrādes. Nacionālais un Dailes teātri jau apsolījuši izrādīt vislielāko pretimnākšanu. Studentu dienu sarīkošanā ņem dalību visas studentu organizācijas vienprātīgi. Šogad uzaicina arī novadniecības ņemt dalību un vākt ziedojumus uz vietām. Lai popularizētu studentu dienu ideju pašos studentos, nākošu nedēļu sarīkos brīvkoncertu Lielajā ģildē tikai mācības spēkiem un studentiem. Studentu dienu popularizēšanai uz ārieni domātas gaismas reklāmas, uzsaukumi, kurus izdalīs paši studenti. Studentu dienas Latvijā jau sarīko ceturto gadu. No iepriekšējo gadu savāktām summām nopirkts pagaidu nams Valdemāra ielā Nr. 676. Tiklīdz būs iespēja un līdzekļi, tad ķersies pie grandioza studentu nama būves, kāds jau pastāv Somijā un citās valstīs.
