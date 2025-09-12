Lauvas tiesu jeb 80 procentus no kopējā pārtikas patēriņa Latvijā veido imports, vietējai produkcijai atstājot vien nelielu tirgus daļu, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKIC) aprēķini. 

Kā panākt, lai vietējo produktu būtu vairāk gan lielveikala plauktā, gan uz skolēna pusdienu šķīvja, – šis bija karsts temats pārtikas nozares izstādes "Riga Food 2025" ietvaros notikušajās diskusijās.

Lai arī kopējie pārtikas importa skaitļi ir iespaidīgi, ir nišas, kurās savas pozīcijas stingri notur vietējie ražotāji. "Sfērās, kurās ļoti labi konkurējam starptautiski, piemēram, graudaugu produkti, piens, olas, esam līderi reģionā un absolūti konkurences noteicēji. Tur, kur esam spēcīgi starptautiski, esam arī labi redzami vietējā tirgū," uzsver Centrālās statistikas pārvaldes vadītājs Raimonds Lapiņš. Viņš atzīmē arī mazo un vidējo lauksaimnieku un ražotāju produktu konkurētspēju, lai arī šī produkcija, visticamāk, nekad neveidos nozīmīgu daļu lielveikalu ķēdes sortimentā, jo "vienu konteineru saražota produkta nevar piegādāt un sadalīt pa visiem ķēdes veikaliem".

