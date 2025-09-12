Ap to pašu laiku, kad prezidents Donalds Tramps parakstīja rīkojumu ASV Aizsardzības departamentu pārdēvēt par Kara departamentu, britu laikrakstā "Financial Times" parādījās raksts, kas vēstīja – Amerika plāno pārtraukt militārās palīdzības sniegšanu Eiropas valstīm, kas robežojas ar Krieviju. 

Ziņa izsaukusi kritiku gan pašā ASV, gan ārpus tās. Latvijas politiķi to pagaidām komentējuši atturīgi, apgalvojot, ka tam vēl nav oficiāla apstiprinājuma. Bet kādu tad militāru palīdzību Latvija pašlaik saņem, un kā tas varētu ietekmēt mūsu drošību?

"ASV plāno pakāpeniski izbeigt drošības palīdzības programmas Eiropas valstīm gar Krievijas robežu, mudinot kontinentu vairāk finansēt savu aizsardzību. Pentagona amatpersonas pagājušajā nedēļā informēja Eiropas diplomātus, ka ASV vairs nefinansēs programmas, kas apmāca un aprīko Austrumeiropas valstu armijas, kuras būtu frontes līnijas jebkurā konfliktā ar Krieviju," atsaucoties uz saviem avotiem, 4. septembrī rakstīja "Financial Times" ("FT"). Runa esot par tā saukto 333. sadaļu ("Section 333"), kas dod Pentagonam tiesības prasīt finansējumu šim mērķim, ko apstiprina ASV Kongress. Lai gan iepriekš apstiprinātie līdzekļi būšot pieejami līdz 2026. gada septembrim, Trampa administrācija vairs nav pieprasījusi papildu finansējumu.

Kāda Baltā nama amatpersona "FT" paudusi, ka šī rīcība atbilst "prezidenta ilgstošajam uzsvaram, lai Eiropa uzņemtos lielāku atbildību par savu aizsardzību". Tas saskan arī ar Trampa apņēmību samazināt budžeta izdevumus un atbilst arī Trampa padomnieku ieteiktajam virzienam – pārorientēties no Eiropas uz Indijas un Klusā okeāna reģionu, jo par nozīmīgāku tiek uzskatīta pretstāve ar Ķīnu, nevis Krievijas draudi. Šis politiskais kurss lielā mērā tiek saistīts ar Elbridža Kolbija vārdu, kurš pašlaik ir ASV aizsardzības sekretāra vietnieks politikas jautājumos. Mediji atgādina, ka tieši viņa dēļ vasarā uz laiku tika apturēta atsevišķu veidu ieroču un munīcijas nodošanu Ukrainai, un arī tagad viņš varētu būt galvenais iniciators tam, ka Savienotās Valstis atsakās no militārās palīdzības sniegšanas Austrumeiropas valstīm.

Šogad – 90 miljoni dolāru

