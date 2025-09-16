Četri Latvijas skolēni 12 valstu konkurencē izcīnījuši zelta medaļas Starptautiskajā angļu valodas olimpiādē, kas augusta beigās norisinājās Devā Rumānijā. 

Latviju pārstāvēja Madonas Valsts ģimnāzijas skolniece Kate Iesalniece, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolniece Reina Eliāna Kalniņa, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolnieks Emīls Ābele un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolnieks Gatis Zlojs.

Šis, bez šaubām, ir priecīgs notikums, bet kopumā angļu valoda sāk viest bažas, un runa nav par neprasmi – gluži pretēji, šī svešvaloda ikdienas saskarsmē bērniem sāk izspiest latviešu valodu, ko pusgadsimtu ilgās okupācijas laikā nespēja krievu valoda un senākos laikos vācu.

Pazīstamais Rīgas vēstures skolotājs no Teikas vidusskolas, grāmatu autors Valdis Klišāns "Facebook" dalījies savā redzējumā un pārdomās. Viņa viedoklis par situāciju ar latviešu valodu jauniešu vidū: "Es teiktu, tā ir dramatiska, bet drīz būs katastrofāla! Tāds apdraudējums latviešu valodai nebija pat vēlīnajā PSRS – mums bija ārkārtīgi daudz rusicismu, bet mēs savā starpā tomēr runājām latviski. Mums skolā vai augstskolā nebija ne mazākās domas, ka mēs apspriestu kādu sporta, mūzikas vai politikas problēmu krieviski."

Klišāns novērojis, ka šobrīd aptuveni puse jauniešu dialogu un sarunu starpbrīžos skolā notiek angliski, viņš pamanījis kompānijas, kas savstarpēji sarunājas tikai angliski. Izskaidrojums?

