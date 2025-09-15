12. septembrī Eiropas Savienībā sāka piemērot ES Datu aktu, kas lietotājiem dod kontroli pār datiem, kurus rada viņu savienotās ierīces, piemēram, viedpulksteņi un automobiļi, vienlaikus paverot iespējas mazajiem uzņēmumiem izmantot šos datus, lai izstrādātu inovatīvus pēcpārdošanas pakalpojumus.
Datu akts palielina piekļuvi augstas kvalitātes datiem un līdz ar to uz datiem balstītas inovācijas potenciālu. Datu aktā ir paredzēti noteikumi par datu plašāku pieejamību, lai veicinātu inovāciju, konkurētspēju un izaugsmi Eiropas digitālajā ekonomikā. Savienoto ierīču, piemēram, automobiļu, viedo televizoru un rūpniecisko iekārtu patērētāji un komerciālie lietotāji tagad varēs piekļūt savu ierīču radītajiem izejas datiem, tos izmantot un kopīgot. Šajā nolūkā ES Datu akts nosaka, ka savienotās ierīces ES tirgū ir izstrādātas tā, lai būtu iespējama datu kopīgošana; patērētājiem jāsniedz iespēja izvēlēties rentablākus remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējus vai pašiem veikt šos uzdevumus; lietotājiem ražošanas vai lauksaimniecības nozarēs sniedz piekļuvi datiem par rūpniecisko iekārtu veiktspēju, kas var uzlabot to efektivitāti un darbību; ļauj mākoņdatošanas pakalpojumu lietotājiem pārslēgties no viena pakalpojumu sniedzēja uz citu vai paralēli izmantot vairāku mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus un aizliedz negodīgus līgumus, kas varētu kavēt datu kopīgošanu.
