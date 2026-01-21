"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
"Latviešu prese trakajos deviņdesmitajos". Sastādījuši: Voldemārs Hermanis, Ēriks Hānbergs, Osvalds Zebris. Mākslinieciskais noformējums: Jānis Pavlovskis. "Latvijas Mediji".
Atjaunojot Latvijas neatkarību "de facto", būtiskas pārvērtības skāra arī latviešu presi. Ceļu pie lasītājiem sāka vairāki jauni preses izdevumi, bet vienlaikus daudzi vārdi no periodikas reģistriem pazuda. Šajā grāmatā atrodams gan 20. gs. 90. gados ar preses izdošanu saistīto notikumu izklāsts, gan tajā laikā presē strādājošo atmiņu stāsti. Izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, biedrība "Palīdzi cilvēkam", SIA "Amat".
Gunārs Balodis. "Cits kino. Latviešu kino mākslinieka dzīve un darbs". Māksliniece Aija Andžāne. "Latvijas Mediji".
Šis ir kinomākslinieka Gunāra Baloža dzīvesstāsts, kas atklāj arī Latvijas kino vēstures attīstību un 20. gadsimta satricinājumus. Autors stāsta par dzimtas saknēm Cēsīs, par vecāku un vecvecāku likteņiem karu, revolūciju un varas maiņu gados, kā arī par savu profesionālo ceļu no Jaņa Rozentāla skolas līdz studijām tolaik prestižajā Maskavas kino institūtā. Grāmata izgaismo mākslinieka ieguldījumu latviešu kino tapšanā, kā arī viņa māksliniecisko rokrakstu un pieredzi. Autors to rakstījis vismaz desmit gadus.
Inga Žolude "Tēvs". Mākslinieks Jānis Esītis. "Dienas grāmata".
"Šis ir dzīves romāns, jo vēsta manas ģimenes stāstu. Mana divvalodīgā latviešu-krievu ģimene kļuva par manu pārdomu objektu mēģinājumos noskaidrot patiesību zem vēstures plīvura, ko pāršņāpa aktuālais militārais konflikts tepat Eiropā," raksta grāmatas autore Inga Žolude. Bet vēsturnieks Kaspars Zellis uzskata, ka to "varam lasīt kā aizraujošu kādas ģimenes drāmu, jo tā stāsta par tā sauktās jauktās ģimenes pieredzi, un jaukta ir jebkura ģimene ne tikai tautības, bet arī savas vēsturiskās pieredzes ziņā". Eiropas Savienības Literatūras balvas (2011) laureāte, rakstniece un filoloģijas doktore Inga Žolude (1984) ir nu jau vienpadsmit prozas grāmatu autore, radošās rakstīšanas kursu pasniedzēja. Grāmata tapusi un izdota ar VKKF atbalstu.
Arno Jundze, "Kārļa grāmata. Tā varētu būt bijis". Diloģijas "Es nemiršu nekad" (sērija "Es esmu...") otrā daļa. Mākslinieks Jānis Esītis. "Dienas grāmata".
"Kārļa grāmata" savā ziņā ir goda parāds, kas beidzot Kārlim Veidenbaumam ir atdots, jo būtu netaisni neizstāstīt par cilvēku, kurš mums, lasītājiem, iedeva Eduardu Veidenbaumu un bez kura klusajiem, nesavtīgajiem darbiem, visticamāk, mēs par tādu Eduardu Veidenbaumu diezin vai vispār šodien ko zinātu. Ja vaicātu, kas bija Kārlis, mūsdienās droši vien būtu jāsaka – Eduarda Veidenbauma sabiedrisko attiecību speciālists, menedžeris, mecenāts un galvenais atbalstītājs. Mūrmuižas pagasta vecākais, apbrīnojami prasmīgs saimniekotājs, nerealizējies, bet apdāvināts dzejnieks un domātājs, kurš ziedoja savus daudzos talantus, lai kopš pusaudža gadiem, bez tēva palicis, nāvējošas slimības baigajā ēnā pašaizliedzīgi rūpētos par dzimtu," stāsta darba autors.
Ingera Kristensena, "Tas". Atdzejotājs Uldis Priede. Atskaņotās daļas atdzejojis Kārlis Vērdiņš. Dizainere Zane Ernštreite. Redaktore Inga Mežaraupe. "Neputns".
Dāņu dzejnieces Ingeras Kristensenas (1935–2009) dzejoļu krājums "Tas" ("Det", 1969) pieder pie viņas spožākajiem un neparastākajiem darbiem, atdzejots daudzās valodās un atstājis lielu iespaidu uz Eiropas literatūru. "Tas" ir smalks modernās pasaules eps, kurā iezīmēta saikne starp cilvēku, valodu un tās svaru mūsu realitātē, kur noris subjekta un cilvēka kā pasaules centra dekonstrukcija. Grāmata izdota ar VKKF un Dānijas mākslu fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu