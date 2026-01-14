Naktī uz pirmdienu notikušajā Holivudas Ārzemju preses asociācijas balvas "Zelta globuss" pasniegšanas ceremonijā triumfēja Pola Tomasa Andersona drāma "Cīņa pēc cīņas" un seriāls "Pusaudzība". Labākās ārzemju filmas gods ticis Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā izrādītajai drāmai "Slepenais aģents", kas drīz būs skatāma Latvijas kinoteātros.
Kā katru gadu, janvāra sākumā notiek iepriekšējā kino gada labāko filmu un TV projektu izvērtējums, kas izvēršas par greznu modes skati uz dažādiem sarkanajiem paklājiem, mazu sacensību par asprātīgākajām pateicības runām un, protams, intrigu, kurš šogad saņems kārotākās balvas. Amerikā otru iekārojamāko, kaut arī par to balso mazāk nekā 100 cilvēku, kino balvu pasniedz kopš 1944. gada, un "Zelta globusi" oficiāli ievada nopietnāko balvu ceremoniju sezonu, kas noslēgsies ar "Oskaru" nakti, kura šogad notiks 15. martā, bet nominācijas tai būs zināmas jau 22. janvārī.
Šogad "Zelta globusu" nomināciju līdere bija Pola Tomasa Andersona lente "Cīņa pēc cīņas" (deviņas nominācijas), un tikai par vienu no tās atpalika Joahima Trīra "Sentimentāla vērtība", un tai ar septiņām nominācijām sekoja Raiena Kūglera šausmu filma "Grēcinieki". Seriālu konkurencē vislielākās cerības saņemt balvas bija "Baltajam lotosam" (sešas nominācijas), kuram piekāpās "Pusaudzība" (piecas nominācijas).
"Cīņa pēc cīņas" saņēma "Zelta globusu" kategorijā "Labākā filma – mūzikls vai komēdija", un Pols Tomass Andersons – savas karjeras otro globusu kategorijā "Labākais režisors", kā arī balvu par labāko scenāriju. Par pērnā kino gada labāko aktrisi atzina Tijanu Teilori. Statistiski tikpat daudz "Zelta globusus" – četrus – saņēma seriāls "Pusaudzība", kas tapis straumēšanas giganta "Netflix" paspārnē, un jau pēc nonākšanas tā videotēkā izraisījis plašu rezonansi. "Pusaudzības" balvu klāstā nu ir balvas par labāko miniseriālu, aktieri (Stīvens Greiems), otrā plāna aktieri (Ouens Kūpers) un otrā plāna aktrisi (Erīna Dohertija).
Divas balvas saņēma Hlojas Žao fiktīvi vēsturiskā drāma "Hamnets", kas Latvijas kinoteātros nonāks 22. janvārī. Tās nosaukuma līdzība ar Viljama Šekspīra "Hamletu" nav nejauša, un traģēdija dramaturga ģimenē bija viens no iemesliem, lai taptu viņa nemirstīgā luga. "Hamnetu" atzina par labāko drāmu, un galvenā sieviešu lomas atveidotāja Džesija Baklija saņēma "Zelta globusu" kategorijā "Labākā aktrise". Labākās animācijas filmas lauri tika vēl vienam kompānijas "Netflix" produktam – "KPop Demon Hunters", kas var lepoties arī ar balvu par labāko dziesmu.
Divas balvas saņēma arī Brazīlijas drāma "Slepenais aģents", kuras ceļš aizsākās Kannu kinofestivāla konkursā un kuras darbība risinās 1970. gadu beigās. Filma bija nominēta trim "Zelta globusiem", bet ieguva divus – "Labākā ārzemju filma" un "Labākais aktieris" (Vāgners Maura). Arī šī filma drīzumā būs skatāma Latvijas kinoteātros.
Par labāko aktieri mūziklā vai komēdijā "Zelta globusu" dalītāji atzinuši Timotiju Šalamē par lomu sporta dramēdijā "Mārtijs Lieliskais" (kinoteātros no 23. janvāra), un par labāko aktrisi mūziklā vai komēdijā atzīta Rouza Bērna par darbu filmā "Ja varētu, es tev spertu", ko izrādīja pērnā gada nogalē. Labākā otrā plāna aktiera laurus saņēma Stellans Skāšgods par lomu filmā "Sentimentāla vērtība", un labākais skaņu celiņš saskaņā ar "Zelta globusu" biedru balsojumu dzirdams šausmu filmā "Grēcinieki". Šī filma saņēma arī balvu par kinematogrāfiskiem un kases panākumiem.
Par labāko drāmu seriālu pasaulē atzina "Pitsburgu", kas tapis "HBO", un tās galvenās lomas atveidotājs Noa Vails, kura ceļš pretī starptautiskai atpazīstamībai sākās ar "Čikāgas cerību", atzīts par labāko aktieri, bet kā labākais seriāls – mūzikls vai komēdija – godalgota "Apple TV" producētā "Studija", kas ironiski noskatās uz kino veidošanu Holivudā.
Kino pioniera Sesila B. DeMilla vārdā nodēvēto goda balvu šogad piešķīra lēdijai Helēnai Mirrenai, un aktrise to saņēma no kolēģa Harisona Forda rokām. 81 gadu vecās aktrises īpašumā jau ir trīs "Zelta globusi", un šogad viņa bija nominēta arī par lomu seriālā "Mafijas pasaule". Savukārt komiķes Kerolas Bērnetas vārdā nodēvēto balvu saņēma Sāra Džesika Pārkere.
