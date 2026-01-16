Ziema iepūš burās

Līdz Ziemassvētkiem šķita, ka ziema mūs atkal pievils, taču gadumija jau pienāca ar sniegu un salu, arī turpmākās laika prognozes ir cerīgas ziemas aktīvās atpūtas cienītājiem, solot ziemīgus laikapstākļus vismaz līdz februāra sākumam.
Ar dabiskā sniega segu šoreiz visvairāk ir lutināti kurzemnieki, tādēļ jau no gada sākuma darbojas gan Kamparkalns (260 un 300 m garas apgaismotas trases) netālu no Talsiem, gan slēpošanas kalns „Lemberga hūte”, kas pēdējās siltajās ziemās slēpotājiem bijis pieejams, labi ja pāris nedēļas.
Kurzemē viss notiek
„No šodienas atvērta lietpratēju trase no kalna virsotnes, ziemas prieku baudītāji var izmantot arī iesācēju trasi un ragaviņu kalniņu, kurā gan vizināties drīkst tikai ar tām ragaviņām, kas atrodas uz vietas slēpošanas kalnā. Taču gan šī kalniņa, gan inventāra izmantošana ir bez maksas,” mājaslapā informē „Lemberga hūtes” darbinieki.
17. janvārī no plkst. 18 šeit kopā ar „Silrak” kokteiļu bāru tiks rīkota ziemas ballīte „Winter vibes”, un šajā laikā par lielisku noskaņu ar īpaši izraudzītām melodijām rūpēsies vairāki labi pazīstami dīdžeji. Slēpošanas kalna darba laikā (darbdienās no plkst. 15, brīvdienās no plkst. 11 līdz 21) darbosies arī rodeļu trase.
Atpūtas komplekss „Milzkalns” (netālu no Tukuma) slēpošanas sezonu sācis 1. janvārī. „Sākumā bijām atvēruši trīs trases ar četriem pacēlājiem. Tā kā slēpotāju interese jau no paša sākuma bija ļoti liela un pieturējās sals, katru dienu varējām vērt vaļā kādu jaunu nobraucienu un šīs nedēļas nogalē jau darbosies visas vienpadsmit trases, tostarp arī distanču slēpotājiem,” teic Milzkalna īpašnieks Viesturs Ošnieks.
Lai arī iepriekšējās nedēļas nogalē Tukuma apkaimē daudz snidzis, dabiskais sniegs vairāk kalpojot skaistumam. Trašu (arī distanču) pamatne lielākoties izveidota no mākslīgā sniega aptuveni pusmetra biezumā, kas garantē slēpošanas iespējas vismaz līdz marta sākumam, pat ja februāra otrā puse būtu silta un sniegs kustu.
Gaiziņš pirmais, cer palikt pēdējais
Vidzemes augstienē esošais atpūtas komplekss „Gaiziņš” reaģēja jau uz pirmajiem pagājušā gada nogales gaisa temperatūras mīnusiem un paspēja atklāt slēpošanas sezonu 6., 7. decembrī, bet tad, sekojot siltuma periodam, nācās darbību pārtraukt līdz pat Ziemassvētkiem. Taču nu sniegs ir atkal saražots pietiekamā daudzumā, un darbojas visas trases: „Lielais Golgāts ”, „Borderkrosa trase ”, „Mazais Golgāts”, „Kamielis”, kameršļūkšanas un distanču slēpošanas trase.
„Sākt ražot sniegu brīdī, kad ilgtermiņa sals netika prognozēts, bija zināms izaicinājums, ko novērtēja tikai paši pārliecinātākie kalnu slēpošanas entuziasti. Viegli nebija, jo parasti par slēpošanu cilvēki sāk interesēties tikai tad, kad arī pilsētā ir uzsnidzis sniegs, bet mēs ilgu laiku bijām kā neliels sniega pleķītis vairāk nekā simts kilometru attālumā no Rīgas. Atklāti sakot, vairākas siltās nedēļas mocījāmies, turpinājām pūst sniegu, kas visu laiku kusa nost. Taču trases pamatu saglabājām, un tas atmaksājās, jo skolēnu Ziemassvētku brīvdienās trases bija pārpildītas un strādājām bez atelpas,” stāsta atpūtas kompleksa „Gaiziņš” vadītājs Juris Stradiņš.
Viņš atklāj, ka februārī ikgadējais un ļoti populārais pasākums – automašīnu braukšana sniegotajā kalnā – no Gaiziņa pārcelts uz Briežkalnu pie Ērgļiem. Vaicāts par kādreiz slavenā Gaiziņkalna karnevāla tradīcijas atjaunošanu, Juris teic, ka tā atstājama pagātnē. Kad vēl ziemas bijušas cik necik stabilas un prognozējamas, šis pasākums rīkots martā pēdējās nedēļas nogalē vienlaikus kā atvadas no ziemas. Šobrīd, lai cik barga arī būtu šī ziema, nav garantijas, ka sniegs vēl būs saglabājies marta beigās, un mīcīties pa dubļiem nevienam prāts nenesas.