#ceļošana

Ziema iepūš burās

Zigmunds Bekmanis
Zigmunds Bekmanis / Latvijas Avīze
2026. gada 16. janvāris, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 16. janvāris, 00:01
Milzkalnu Tukuma pievārtē ļoti iecienījuši ne tikai vietējie, bet arī slēpotāji no Lietuvas.
Milzkalnu Tukuma pievārtē ļoti iecienījuši ne tikai vietējie, bet arī slēpotāji no Lietuvas.
Foto: Justīne Zonne/Publicitātes

Līdz Ziemassvētkiem šķita, ka ziema mūs atkal pievils, taču gadumija jau pienāca ar sniegu un salu, arī turpmākās laika prognozes ir cerīgas ziemas aktīvās atpūtas cienītājiem, solot ziemīgus laikapstākļus vismaz līdz februāra sākumam.

Ar dabiskā sniega segu šoreiz visvairāk ir lutināti kurzemnieki, tādēļ jau no gada sākuma darbojas gan Kamparkalns (260 un 300 m garas apgaismotas trases) netālu no Talsiem, gan slēpošanas kalns „Lemberga hūte”, kas pēdējās siltajās ziemās slēpotājiem bijis pieejams, labi ja pāris nedēļas.

Kurzemē viss notiek

„No šodienas atvērta lietpratēju trase no kalna virsotnes, ziemas prieku baudītāji var izmantot arī iesācēju trasi un ragaviņu kalniņu, kurā gan vizināties drīkst tikai ar tām ragaviņām, kas atrodas uz vietas slēpošanas kalnā. Taču gan šī kalniņa, gan inventāra izmantošana ir bez maksas,” mājaslapā informē „Lemberga hūtes” darbinieki.

17. janvārī no plkst. 18 šeit kopā ar „Silrak” kokteiļu bāru tiks rīkota ziemas ballīte „Winter vibes”, un šajā laikā par lielisku noskaņu ar īpaši izraudzītām melodijām rūpēsies vairāki labi pazīstami dīdžeji. Slēpošanas kalna darba laikā (darbdienās no plkst. 15, brīvdienās no plkst. 11 līdz 21) darbosies arī rodeļu trase.

Atpūtas komplekss „Milzkalns” (netālu no Tukuma) slēpošanas sezonu sācis 1. janvārī. „Sākumā bijām atvēruši trīs trases ar četriem pacēlājiem. Tā kā slēpotāju interese jau no paša sākuma bija ļoti liela un pieturējās sals, katru dienu varējām vērt vaļā kādu jaunu nobraucienu un šīs nedēļas nogalē jau darbosies visas vienpadsmit trases, tostarp arī distanču slēpotājiem,” teic Milzkalna īpašnieks Viesturs Ošnieks. 
Lai arī iepriekšējās nedēļas nogalē Tukuma apkaimē daudz snidzis, dabiskais sniegs vairāk kalpojot skaistumam. Trašu (arī distanču) pamatne lielākoties izveidota no mākslīgā sniega aptuveni pusmetra biezumā, kas garantē slēpošanas iespējas vismaz līdz marta sākumam, pat ja februāra otrā puse būtu silta un sniegs kustu.  

Gaiziņš pirmais, cer palikt pēdējais

Vidzemes augstienē esošais atpūtas komplekss „Gaiziņš” reaģēja jau uz pirmajiem pagājušā gada nogales gaisa temperatūras mīnusiem un paspēja atklāt slēpošanas sezonu 6., 7. decembrī, bet tad, sekojot siltuma periodam, nācās darbību pārtraukt līdz pat Ziemassvētkiem. Taču nu sniegs ir atkal saražots pietiekamā daudzumā, un darbojas visas trases: „Lielais Golgāts ”, „Borderkrosa trase ”, „Mazais Golgāts”, „Kamielis”, kameršļūkšanas un distanču slēpošanas trase.

Atpūtas komplekss „Gaiziņš" reaģēja jau uz pirmajiem pagājušā gada nogales gaisa temperatūras mīnusiem un paspēja atklāt slēpošanas sezonu decembra sākumā. Arī tagad pēc siltuma perioda sniegs saražots pietiekamā daudzumā, un darbojas visas trases.
Atpūtas komplekss „Gaiziņš” reaģēja jau uz pirmajiem pagājušā gada nogales gaisa temperatūras mīnusiem un paspēja atklāt slēpošanas sezonu decembra sākumā. Arī tagad pēc siltuma perioda sniegs saražots pietiekamā daudzumā, un darbojas visas trases.
Foto: Publicitātes

„Sākt ražot sniegu brīdī, kad ilgtermiņa sals netika prognozēts, bija zināms izaicinājums, ko novērtēja tikai paši pārliecinātākie kalnu slēpošanas entuziasti. Viegli nebija, jo parasti par slēpošanu cilvēki sāk interesēties tikai tad, kad arī pilsētā ir uzsnidzis sniegs, bet mēs ilgu laiku bijām kā neliels sniega pleķītis vairāk nekā simts kilometru attālumā no Rīgas. Atklāti sakot, vairākas siltās nedēļas mocījāmies, turpinājām pūst sniegu, kas visu laiku kusa nost. Taču trases pamatu saglabājām, un tas atmaksājās, jo skolēnu Ziemassvētku brīvdienās trases bija pārpildītas un strādājām bez atelpas,” stāsta atpūtas kompleksa „Gaiziņš” vadītājs Juris Stradiņš. 

Viņš atklāj, ka februārī ikgadējais un ļoti populārais pasākums – automašīnu braukšana sniegotajā kalnā – no Gaiziņa pārcelts uz Briežkalnu pie Ērgļiem. Vaicāts par kādreiz slavenā Gaiziņkalna karnevāla tradīcijas atjaunošanu, Juris teic, ka tā atstājama pagātnē. Kad vēl ziemas bijušas cik necik stabilas un prognozējamas, šis pasākums rīkots martā pēdējās nedēļas nogalē vienlaikus kā atvadas no ziemas. Šobrīd, lai cik barga arī būtu šī ziema, nav garantijas, ka sniegs vēl būs saglabājies marta beigās, un mīcīties pa dubļiem nevienam prāts nenesas.

Esam atvērti!

Jauno gadu sākot, ar šādiem iedvesmojošiem vārdiem savus fanus varēja uzrunāt teju visi lielākie Latvijas slēpošanas kalni, un tam sekoja liels slēpotgribētāju pieplūdums, kura dēļ, piemēram, Siguldas pilsētas trase darba dienās tiks atvērta agrāk –  jau no plkst. 12 un sava novada senioriem līdz plkst. 14 (divas stundas) dos iespēju slēpot tikai par septiņiem eiro. Arī netālajā Reiņa trasē slēpošanai pieejama galvenā, iesācēju un distanču slēpošanas trase.

Šajā nedēļas nogalē visas trases būs atvērtas arī Ozolkalnā un Žagarkalnā pie Cēsīm. „Pašlaik jau darbojas četras centrālās trases ar četriem pacēlājiem, Skolēnu kalns iesācējiem un arī apmācību zona ar virves un paklāja pacēlājiem, bet kā pēdējie šajās brīvdienās atvērsies „Venden” garais kalns, Ofisa un Mežatrase,” ziņo „Žagarkalna” pārstāvji.

„Mūsu ilgi lolotais jaunums – otra, mazā inventāra noma ir atvērta,” priecīgi vēsta „Riekstukalna” (pie Baldones) komanda. „Jaunā noma atrodas Torņa un Pūces trases pakājē. Pa ceļam uz kalnu meklējiet ceļa zīmes „Riekstukalns 2”. Vispirms ir jāiznomā inventārs un tikai tad jādodas izdrukāt pacēlāju biļetes. Virtuālajā nomas rindā var iestāties apmēram desmit kilometrus pirms ierašanās kalnā, izmantojot lietotni „BinaryQ”, ko var instalēt mobilajos telefonos.” Trašu skaits Riekstukalnā ir pietiekami liels, lai nerastos vilšanās par to, ka braukšana ar ragaviņām un kameršļūkšana te nebūs pieejama.

Latgalē vienīgā iespēja slēpot ir Egļukalnā Daugavpils apkaimē. Šeit šobrīd izmantojamas piecas trases – zilā, sarkanā, slaloma, snovtubinga un ģimenes (mācību) trase. Tāpat kā visur citur, arī Egļukalnā darbojas kafejnīca, kur sasildīties ar karstiem dzērieniem, inventāra noma un instruktori. Vien kompleksa darbinieki brīdina par snovtūbinga trases īpatnībām, jo „tūbiņas” sniegputenī un pie pozitīvas gaisa temperatūras mēdzot niķoties un neaizbraucot līdz trases beigām.

Arī šogad februāra sākumā Briežkalnā (Ērgļos) notiks aizraujošas auto amatieru sacensības – braukšana kalnā pa slēpošanas trasi.
Arī šogad februāra sākumā Briežkalnā (Ērgļos) notiks aizraujošas auto amatieru sacensības – braukšana kalnā pa slēpošanas trasi.
Foto: Publicitātes

Dragreiss Briežkalnā

7. februārī šajā slēpošanas kompleksā Ērgļos notiks iepaidīgs „Hill Climb Latvija Drag Race” pasākums, kurā visas dienas garumā pa stāvu nogāzi kalna galu centīsies sasniegt 4×4 pilnpiedziņas automašīnas, džipi, motocikli, kvadricikli un citi spēkrati no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – vairāk nekā 250 dalībnieku. Pasākuma gaisotni uzkarsēs pieredzējušie un motorsportu labi pārzinošie vadītāji – Pauls un Ģirts Timroti. Šā gada tematika „Amors”, un tas nozīmē, ka šo aizraujošo sacensību dalībnieki būs tērpti krāsainos un smieklīgos, tēmai pieskaņotos tērpos tuvojošās Valentīndienas noskaņās.

Laikapstākļi būs slēpošanai labvēlīgi

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze apstiprina, ka tuvākajā laikā Latvijā turpināsies ziemīgi laikapstākļi. Nokrišņu daudzums mazināsies, brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā būs sauss laiks, bet termometra stabiņš gan vietām noslīdēs zem - 20° atzīmes. Debesis biežāk skaidrosies un jūras piekrastē īslaicīgi pastiprināsies dienvidaustrumu, dienvidu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktīs sasniegs -13 -18°, Kurzemē un vietām jūras piekrastē  -7 -12°, savukārt maksimālā temperatūra diennakts gaišajā laikā visā valsts teritorijā būs -6 -11° robežās.

Svētdien un jaunās darba nedēļas sākumā Austrumeiropā nostiprināsies anticiklons, kura ietekmē pie mums saglabāsies sauss un auksts laiks ar mērenu vēju. Debesis būs mākoņainas, vietām skaidrojoties. Gaisa temperatūra visā Latvijā saglabāsies zem nulles, bet valsts austrumos naktīs valdīs sals ap vai pat zem -15 grādiem.

