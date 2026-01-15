1896. gada 15. janvārī. Pirms 130 gadiem, pašā autoēras rītausmā, Francijas galvaspilsētā Parīzē tika nodibināts pirmais uzņēmums, kas piedāvāja toreiz vēl ļoti dārgo un ekskluzīvo automašīnu īri.
Bizness acīmredzot nesekmējās, un par to vairs nekas netika dzirdēts, tādēļ parasti par auto izīrēšanas rūpala izejas punktu min 1904. gada 22. jūliju, kad kāds velosipēdu veikals Mineapolisā, ASV ar laikrakstu sludinājumu palīdzību sāka reklamēt sava auto iznomāšanu. Nopietnāks un ilgmūžīgāks pieteikums 1912. gadā sekoja no vācu uzņēmēja Martina Siksta. Viņš Bavārijā nodibināja firmu "Sixt Autofahrten und Selbstfahrer", tas ir, "Siksta autobraucieni un pašbraukšana". Mūsdienās "Sixt" ir viens no vadošajiem autonomas uzņēmumiem pasaulē, taču toreiz sāka ar trim braucamajiem, orientējoties uz naudīgiem ārzemju klientiem, kas Vācijā ieradušies uz brīdi. Līdz Pirmā pasaules kara sākumam Siksta garāžā jau bija septiņas automašīnas. Bizness, kaut lēnām un ar grūtībām, tomēr auga arī starpkaru laikā.
Tikmēr ASV par jomas celmlauzi uzskata nelielas autodarbnīcas īpašnieku Džo Saundersu. Viņš 1916. gadā Nebraskas štata Omahā nolēma iznomāt vienu no saviem "Ford T" modeļa auto, pirms tam pie tā riteņa piestiprinot skaitītāju. "Ford T", kā zināms, bija pasaulē pirmais pēc konveijera metodes sērijveida izgatavotais, lētais un plaši pieejamais vieglais automobilis. Izrādījās, ka par nomas pakalpojumu ir liela interese. 1917. gadā Saundersa uzņēmumā jau bija 120 "Ford T". Vēl pēc desmit gadiem ģimenes uzņēmumam bija nomas auto garāžas 85 ASV pilsētās. Mūsdienās šo firmu pazīst kā "Avis". Bet paralēli Saundersam 1923. gadā pie autonomas biznesa ķērās arī tirgotājs Volters Džeikobs no Čikāgas.
Viņš sasniedza vērā ņemamus panākumus, jo pastiprināti reklamējās un uzņēmējdarbību balstīja uz pieņēmumu, ka galvenie klienti ir nevis turīgi ļaudis, bet gluži pretēji – tādi, kas savu auto vienkārši nevar atļauties.
Džeikobs 20. gadu beigās firmu pārdeva taksometru uzņēmējam Džonam Hercam, un mūsdienās tā pazīstama kā "Herz". Herca biznesa modelis nedaudz atšķīrās. Viņš pirmais ierīkoja autonomas punktus pie lidlaukiem – pasažieru aviācija ASV 30. gados strauji attīstījās, taču lidot tomēr varēja atļauties vien turīgi ļaudis.
Par autonomu kā globālu parādību (protams, atskaitot PSRS kontrolēto pasaules daļu) Rietumos runā kopš 50. gadiem. Tas ir laiks, kad aug cilvēku ienākumi un reizē arī mobilitāte, bet auto iznomāšanas tarifi samazinās.
"Jaunā Vienība", 1926. gada 15. janvārī
Divi mēneši par vienu proklamāciju. 16. decembrī Rīgas apgabaltiesā iztiesāja transportstrādnieka J. Caunes lietu, kurā tas bija apsūdzēts, ka devis vienu proklamāciju ostā pie muitas dārza kādam jauneklim, kurš to aiznesis mājā un rādījis tēvam, bet tēvs licis nest uz policiju. Tā šis jauneklis tiesā apliecināja. Bez minētā jaunekļa par liecinieku bija arī policijas pārvaldes aģents, kurš Jāni Cauni bija nopratinājis, bet pats par proklamāciju zināja no minētā jaunekļa liecības. Tiesa Cauni atzina par vainīgu un notiesāja uz 2 mēnešiem cietoksnī.
