"Lielās mūzikas balvas 2025" žūrijā strādāja: priekšsēdētāja, muzikoloģe, mākslas doktore, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) docētāja Ieva Rozenbaha, muzikoloģe, pedagoģe un JVLMA docētāja Iveta Grunde, diriģents, Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala, kultūras žurnāliste, Latvijas Radio 3 "Klasika" programmu vadītāja un LTV atbildīgā redaktore Anete Ašmane-Vilsone, vokālā pedagoģe Kristīne Barkovska, mūzikas žurnālists, Latvijas Televīzijas raidījuma "Kultūrdeva" satura producents Kaspars Zaviļeiskis, muzikologs, žurnālists, publicists Armands Znotiņš.
Pagājušajā nedēļā uzzinājām, ka Lielās mūzikas balvas – Latvijas augstākā valsts apbalvojuma mūzikā – Mūža balvu saņems ērģelniece Larisa Bulava un komponists Georgs Pelēcis.
Lielo mūzikas balvu (LMB) šogad svinīgi pasniegs 6. martā koncertzālē "Cēsis", un kā parasti to atspoguļos Latvijas sabiedriskais medijs.
"Lielās mūzikas balvas 2025" nominanti
Gada jaunais mākslinieks
- Diriģente Anastasija Kildiša.
- Dziedātājs Eduards Rediko.
- Trompetists Mārtiņš Zujs.
Gada koncerts
- "Dzīvības elpa", Evilena Protektore, Krišjānis Bremšs, Toms Timofejevs, Artjoms Sarvi, Volha Zaharova 30. janvārī VEF "Jazz Club", rīkotājs VEF Kultūras pils.
- "Nakts vēstules dejotājai", Elza Leimane, Matīss Čudars, Arve Henriksens, Anderss Jormins, Ivars Arutjunjans, Latvijas Radio koris, diriģents Kaspars Putniņš 18. jūnijā Rīgas cirkā, rīkotājs "Latvijas koncerti".
- Taņs Duņs, "Budas pasija", 28. starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncerts, Valsts akadēmiskais koris "Latvija", Rīgas Doma zēnu kora grupa, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, solisti Viktorija Majore, Ieva Parša, Jolanta Strikaite, Mārtiņš Zvīgulis, Yiran Jia, Hasibagen, diriģents Māris Sirmais 5. septembrī Rīgas Kongresu namā, rīkotājs VAK "Latvija".
- "Apkalna. Fausts. Znotiņš", starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla "ORGANismi" atklāšanas nakts koncerts – Iveta Apkalna, Kaspars Znotiņš 10. oktobrī Latgales vēstniecībā "Gors", rīkotājs Latgales vēstniecība "Gors".
- "Marina Rebeka. Solokoncerts. Draugi – Andrejam Žagaram", Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Mikēle Gamba, 18. oktobrī koncertzālē "Cēsis" un 21. oktobrī LNOB, rīkotājs nodibinājums "Andreja Žagara kultūras attīstības fonds".
Par izcilu interpretāciju
- Čelliste Magdalēna Ceple – Mečislava Veinberga Concertino čellam un stīgām (kopā ar "Kremerata Baltica") 14. septembrī Dzintaru koncertzālē un 17. oktobrī Ventspils koncertzālē "Latvija".
- Diriģents Tarmo Peltokoski – Riharda Štrausa "Alpu simfonija" (ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri) Latgales vēstniecībā "Gors" 4. aprīlī un Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 5. aprīlī.
- Dziedātāja Inna Kločko – titulloma Riharda Štrausa operā "Salome", Latvijas Nacionālā opera un balets, operas pirmizrāde 21. februārī, diriģents Mārtiņš Ozoliņš.
Par izcilu sniegumu gada garumā
- Dziedātāja Zanda Švēde.
- Pianists Reinis Zariņš.
- Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga".
- Dziedātāja Katrīna Paula Felsberga.
- Orķestris "Rīga".
Par izcilu darbu ansamblī
- Vijolniece Magdalēna Geka.
- Trompetists Kristians Kalva.
- Trio Tresensus" – Līga Griķe (kokle), Aigars Raumanis (saksofons), Uģis Upenieks (perkusijas).
Gada jaundarbs
- Jāņa Petraškeviča Koncerts diviem sitaminstrumentiem un ansamblim "Tas, kas šeit bija pirms", pirmatskaņojums Latvijā 8. februārī koncertzālē "Cēsis" – Guntars Freibergs, Juris Āzers, ansamblis "Ensemble unitedberlin", diriģents Vladimirs Jurovskis.
- Jēkaba Jančevska Pirmā simfonija (Ērģeļsimfonija), pirmatskaņojums 20. septembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" – Iveta Apkalna, Sniedze Kaņepe, Kaspars Vēvers, Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģents Guntis Kuzma.
- Annas Veismanes Četras dziesmas ar Kārļa Skalbes vārdiem, pirmatskaņojums 11. oktobrī LNOB Beletāžas zālē – Mārtiņš Šmaukstelis, Ilze Ozoliņa.
Par izcilu sniegumu džezā
- Sitaminstrumentālists Kaspars Kurdeko.
- Saksofonists Toms Rudzinskis.
- Vibrofonists un taustiņinstrumentālists Miķelis Dzenuška.
