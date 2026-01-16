Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ir ļoti maz senioru, kas vakcinēti pret gripu un kovidu.  

Par to liecina Eiropas Profilakses un slimību centra dati. Mūsu valstī 2023.–2024. gada sezonā gripas vakcinācijas aptvere iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem sasniegusi tikai 15,8%. Savukārt 2024.–2025. gada sezonā vecuma grupā no 60 gadiem vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars bijis 14,8%, kamēr, piemēram, Dānijā tas sasniedzis 76%.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Ūdre informēja, ka vēl pasīvāk seniori vakcinējušies pret kovidu – 2024.–2025. gada epidēmiskajā sezonā par nepieciešamu to uzskatījuši tikai 3,2% personu, kas vecākas par 65 gadiem. Piemēram, Zviedrijā sešdesmitgadnieku un vecāku cilvēku vidū vakcinācijas aptvere bijusi 53%, bet Somijā, Nīderlandē, Dānijā, Norvēģijā, Īrijā, Portugālē un Beļģijā tā pārsniedza 30%. Piemēram, 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē