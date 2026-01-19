TV kanālā "ReTV" katru otrdienas vakaru pulksten 21.30 skatāms makšķerēšanas piedzīvojumu seriāls par brāļu Klēģeru, olimpiskā čempiona Naura Mieža un citu viņu draugu piedzīvojumiem Skotijas skaistajos un mītiskajos ūdeņos.
Trofejas zivju makšķernieki tur pavadīja 11 dienas, meklējot milzu līdakas un, protams, arī leģendām apvīto Lohnesa ezera monstru – Nesiju.
Uz Skotiju viņus uzaicināja latviešu makšķernieki, kas iepriekš sekojuši līdzi "Līdaku ielenkto" piedzīvojumiem un paši, vairākus gadus dzīvojot Skotijā, labi iepazinuši vietējos ūdeņus. Piedzīvojuma laikā viņi ar mazām piepūšamajām laivām braukāja pa lieliem un makšķernieku mazskartiem ezeriem, dzīvoja teltīs, cīnījās ar nepastāvīgajiem laikapstākļiem un tikpat nepastāvīgo zivju noskaņojumu.
"Skotijā bijām pirmo reizi. Kad mūs uzaicināja, lēmums bija visai vienkāršs, jo džeki bija ar tādu pašu domāšanu un pieeju, kāda ir mums, – meklēt cilvēku nesabojātus ūdeņus un milzīgas līdakas. Piedzīvojums bija tāds, ko atcerēsimies ļoti, ļoti ilgi. Un tas nav tikai lomu dēļ, bet, ja gribas uzzināt ko vairāk par Skotiju, tās dabu un vietējo copmaņu paradumiem, tad jāskatās seriāls. Un jā – pabijām arī Nesijas karaļvalstī, vienā no slavenākajiem ezeriem pasaulē – Lohnesā," stāsta filmas veidotājs Gunārs Klēģers.
