Pagājušā gada nogalē "Pantone krāsu institūts" jau 27. reizi pasludināja galveno krāsu šim gadam. 

Šoreiz dizaineri par vadošo izvirzījuši balto krāsu Pantone 11-4201 ar nosaukumu "Cloud dancer" ("Mākoņu dejotāja"). "Pantone krāsu institūta" izpilddirektore Lītrise Eizmena uzsver, ka "šajā pārmaiņu laikā, kad pārdomājam savu nākotni un vietu pasaulē, apkārtējā kakofonija ir kļuvusi nomācoša, apgrūtinot mūsu iekšējās balss sadzirdēšanu". Viņas ieskatā "Cloud Dancer" diskrētā baltā nokrāsa no jauna atklāj kluso pārdomu vērtību un ir vērtējama kā nomierinošs simbols. Šī baltā krāsa ir piesātināta ar mieru, tomēr tā veicina arī spēju koncentrēties, radot vietu inovācijām un ļaujot prātam klejot, bet radošumam elpot. To akcentē arī Lorija Presmane, "Pantone krāsu institūta" viceprezidente: "Līdzīgi kā tukšs audekls "Cloud Dancer" simbolizē mūsu vēlmi pēc jauna sākuma. Atmetot novecojušu domāšanu, mēs atveram durvis jaunām pieejām. 

Bērnistabā baltā krāsa ļauj izcelties spilgtajiem pamattoņiem.
Gada krāsa – gaisīgi baltais
Foto: Publicitātes un IKEA publicitātes foto

