Uļjanas Semjonovas draudzene, žurnāliste un bijusī basketboliste Inita Kresa-Katkovska stāsta, ka Uļjanas veselības stāvoklis pasliktinājies ļoti strauji. Pēc viņas teiktā, nopietnās problēmas attīstījušās dažu dienu laikā un bijušas saistītas ar insulta sekām, raksta žurnāls "Privātā Dzīve".
Inita par draudzeni rūpējusies ilgāku laiku – regulāri apciemojusi, uzturējusi ciešu kontaktu un palīdzējusi ikdienas gaitās. Pēdējā saruna ar Uļjanu notikusi Ziemassvētkos.
Nekas neesot liecinājis, ka atvadīšanās būs tik drīza.
Viņai īpaši palicis atmiņā sirsnīgs sadzīvisks brīdis, kad Uļjana ar prieku dalījusies par atvērtu marinēto gurķu burku, kas viņai ļoti garšojusi.
Abas sievietes iepazinušās jau 1977. gadā, kad spēlējušas Rīgas TTT sastāvā. Inita atceras, ka tolaik bijusi ļoti jauna, kamēr Uļjana jau baudījusi slavu. Lai gan laukumā viņu sadarbība bijusi ierobežota, cieņa pret Uļjanas profesionālismu un raksturu bijusi nepārprotama. Viņa raksturo Semjonovu kā cīnītāju, kura
varējusi būt emocionāla, taču vienmēr godīga un uzticama – ja kaut ko solījusi, tad arī izdarījusi.
Jau rakstījām, ka bijušo basketbolisti arī citi viņas laika biedri atminas kā izcilu spēlētāju un cilvēku ar ļoti plašu sirdi. Basketbolu iepazīstot vien 13 gadu vecumā, kad komandas "TTT Rīga" treneriem viņu no Daugavpils rajona Medumiem izdevās pierunāt pārcelties uz galvaspilsētu, Uļjana sasniedza groza bumbas Everestu. Un tikpat lielu cieņu tautā iemantoja pēc karjeras – ar patiesu empātiju rūpējoties par sporta vecmeistariem.
"Uļai bija ļoti liela sirds," uzsver Vitolds Barkāns, 1968. gada olimpisko spēļu dalībnieks, "vienmēr domāja un rūpējās par sporta veterāniem. Viņas organizētās Ziemassvētku balles "Māmuļā"! Kā viņa sirsnīgi teica: jūs esat mana ģimene, mani bērni. Saviesīgos pasākumos bija smaidīga, enerģiska, daudzreiz uzlūdzu uz deju, jutās priecīga.
Kuriem vajadzēja, veda rudens bagātības: ābolus, kartupeļus, bietes. Veterāni bija pateicīgi.
Palīdzēja arī ar medicīnu, kundzei Ingrīdai sagādāja sirds zāles. Ar Uļas iniciatīvu savulaik veterāniem tika abonēti laikraksti, viņa teica – jābūt lietas kursā par notiekošo, varēja izvēlēties arī "Latvijas Avīzi". Liela Latvijas patriote, 1991. gada janvārī barikādēs dežurēja, sava dzimtā ciema Medumu iedzīvotājus krieviski uzrunāja un pārliecināja atbalstīt Latvijas brīvības ceļu."
Atvadīšanās no Uļjanas Semjonovas notiks 15. janvārī no pulksten 12 līdz 13.30 Rīgas Latviešu biedrības namā.
Plašāku Initas Kresas-Katkovskas komentāru lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
