Vecrīgā, Smilšu ielā, no 1. februāra tiks slēgts starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" iekļautais "Barents" restorāns un bārs, apliecināja restorāna un bāra direktore Laura Podgurska.
Tādējādi šis būs otrais "Michelin Guide" iekļautais restorāns Latvijā, kas tiks aizvērts šī gada janvārī – šogad 12. janvārī tika slēgts jūras produktu restorāns "Tails" Antonijas ielā Rīgā.
L. Podgurska skaidroja, ka galvenie iemesli restorāna un bāra "Barents" slēgšanai ir nepietiekams tūristu skaits visa gada garumā. Restorāns 2025. gadā bijis izteikti piepildīts lielo pasākumu laikā, piemēram, Eiropas čempionāta basketbolā, Ziemassvētku tirdziņa un Restorānu nedēļas laikā, bet pārējo gadu augstas klases restorānu ir grūti piepildīt ar tūristiem. "Vietējie iedzīvotāji diemžēl nevar atļauties regulāri apmeklēt augstas klases restorānus," teica restorāna direktore, piebilstot, ka augstas klases restorānā darbaspēka izmaksas ir ļoti lielas, jo ir nepieciešami pieredzējuši profesionāļi.
Restorāns "Barents" tika iekļauts "Michelin Selected Restaurants" ceļvedī 2024., 2025. un 2026. gadā. Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Food Society", kas pārvalda "Barents" restorānu, bāru un veikalu, uz pusēm pieder Edgaram Zaduško un Aigaram Zelmenim. Uzņēmums 2023. gadā strādāja ar 1,654 miljonu eiro apgrozījumu un 301 264 eiro zaudējumiem. Jaunāki finanšu dati nav publicēti.
Jūras produktu restorāns "Tails" tika iekļauts "Michelin Selected Restaurants" ceļvedī 2025. un 2026. gadā. Par lēmumu restorānus slēgt tā pārstāvji paziņoja sociālajos tīklos, vienlaikus rakstot: "Tas nav uz redzēšanos uz visiem laikiem. "Tails" obligāti kādreiz atkal atvērs durvis jaunā vietā – kad būs īstais brīdis." Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, kompānijai 6. janvārī reģistrēts VID administrēto nodokļu parāds 128 828 eiro apmērā. Informācija Maksātnespējas reģistrā liecina, ka 2024. gada 18. jūnijā "Tails" tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process, savukārt 2024. gada novembrī tika pieņemts lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un apstiprināts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns. Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš ir divi gadi. Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Tails", kas pārvalda restorānu "Tails", pieder Artūram Viškinam (25%), Olgai Tsilkerai (20%), Muminatai Butajevai (20%), Denisam Kairānam (20%) un Evelīnai Viškinei (15%). "Tails" 2024. gadā strādāja ar 989 190 eiro apgrozījumu un 135 242 eiro zaudējumiem.
Jau ziņots, ka "Michelin Guide" 2026. gadā iekļauti 34 Latvijas restorāni, tostarp pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen". "Michelin Guide" Latvijas izlasē ir iekļauti 27 restorāni Rīgā un septiņi ārpus galvaspilsētas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu