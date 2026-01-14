Spītējot sniegvilksnim, kurš vēla puteņa virpuli, un mīnus 10 grādu (izjūtams kā –21) aukstumam, nozilējušiem deguniem, līdz jostas vietai kaili, apmēram trīsdesmit dzelžainas marksistiskas ticības cilvēki piektdien laukumā pie prezidenta pils kvēli protestēja pret ASV imperiālismu, kas sagrābis un nodevis cietumsargu uzraudzībā suverēnās Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro komplektā ar dzīvesbiedri un patieso ģimenes un valsts galvu Sīliju Floresu. 

Šie kreisi noskaņotie revolucionāri, starp kuriem daži vēl pavisam ķipari, no kopienas centra "Maiznīca" savienībā ar biedrību "Protests" ir neformāli valdošās koalīcijas partijas "Progresīvie" jaunatnes organizācijas pārstāvji un labi pazīstami kā stihisku manifestāciju un protesta mītiņu mēbeles. Kur vajag demonstrēt, jaunieši ar revolūcijas kokardi un brīvības nozīmīti, plakātiem rokās būs klāt – pret galēji labējiem, pret darbaļaužu asinssūcējiem, pret Izraēlas maitasputnu uzlidojumiem mierīgiem Palestainas iedzīvotājiem, pret tēvoča Sema militārismu un nelikumīgu kaimiņzemes prezidenta aizturēšanu, pārkāpjot starptautisko tiesību normas, pret globālā hegemona Donalda Trampa piekritējiem, kas tiecas valdīt pār pasauli. "Par" atbalsts ir tikai visu paveidu minoritātēm, galvenokārt seksuālajām. Profesionālo piketētāju līderi sevi sterilizējuši, lai nepiesārņotu zemi ar pēcnācējiem, kas "apēd" planētu. Kaut daži novērotāji sauc "maizniekus" par "buločnaja" inoaģentiem vai vienkārši kreisiem pamuļķiem, mītiņošana un pilsoniskās aktivitātes nešaubīgi ir tālāko panākumu aizmetnis. Pagaidām intelekta līmenis vēl pazems, bet brieduma gados Pils laukumā salstošie pusaudži no ielām pārcelsies apsildītās Saeimas deputātu vietās, dienās no "Progresīvo" perētiem cālēniem izšķilsies nākamie Latvijas kultūras, aizsardzības, satiksmes ministri.

