Kopš šī gada 6. janvāra Latvijā jaunbūves ieceres reģistrēšanai apbūves zemes īpašniekam nepieciešams tikai viens iesniegums Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) uzturētajā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pēc šāda iesnieguma saņemšanas turpmākā reģistrēšana Valsts zemes dienesta (VZD) uzturētajā Kadastra informācijas sistēmā, bet pēc tam arī Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā notiek automātiski. Nedēļas laikā kopš jaunās kārtības stāšanās spēkā no BIS reģistrētajām 516 būvniecības iecerēm vienotā reģistrēšana piemērota 234 iecerēm.

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzskata, ka vienotā būvju reģistrēšana ir viena no nopietnākajām reformām, kuru izdevies īstenot būvniecības nozarē aizvadītajos desmit gados. Viņaprāt, šī reforma veicinās lielākus ieguldījumus būvniecības nozarē, ieguldījumu apmēru ziņā mazinot līdzšinējo četru līdz piecu miljardu eiro atpalicību no Lietuvas un Igaunijas.

