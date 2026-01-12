Svētdien Tukuma novadā ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējuši trīs cilvēki, apstiprināja Valsts policija.
Izsaukums uz Smārdes pagastu saņemts pulksten 15.17, kur notikusi vairāku transportlīdzekļu sadursme. Policija norāda, ka negadījumā bija iesaistīti pieci transportlīdzekļi, lai gan sākotnēji tika ziņots par sešiem.
Saskaņā ar policijas rīcībā esošo sākotnējo informāciju bojā gājušas trīs personas, kas atradās automašīnā Toyota Hilux. Policija informē, ka "Toyota" vadītājs nav ticis galā ar transportlīdzekļa vadību, iebraucis pretējā kustības joslā un izraisījis sadursmi ar pretim braucošu "Volvo" kravas automašīnu, pēc kā sekojušas sadursmes vēl ar trim automašīnām.
Valsts policija norāda, ka snigšanas dēļ svētdien daudzviet Latvijā braukšanas apstākļi bija sarežģīti, un aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot drošu distanci.
Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka izsaukumu uz Smārdes pagastu saņēma tajā pašā laikā – pulksten 15.17. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts ceļu satiksmes negadījums ar sešu transportlīdzekļu iesaisti.
Aizvadītajās diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumi, liecina Valsts policijas dati.
Visvairāk satiksmes negadījumu fiksēts Rīgas reģionā – 50. Divos no tiem cieta gājēji.
Ceļu satiksmes uzraudzības jomā policija pieņēmusi 269 administratīvo pārkāpumu lēmumus. No tiem 50 gadījumos konstatēta atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, bet 13 – agresīva braukšana.
Papildus tam par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti astoņi kriminālprocesi, kā arī viens administratīvā pārkāpuma process.
