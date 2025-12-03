"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Aleksanders Goguns, "Starp Hitleru un Staļinu. Ukraiņu sacelšanās kustības vēsture". Māksliniece Aija Andžāne. No krievu valodas tulkojis Kristaps Vecgrāvis. "Latvijas Mediji".
Berlīnē mītošais vēsturnieks Aleksanders Goguns, balstoties arhīvu dokumentos, dalībnieku intervijās un memuāros, analizē Ukrainas nacionālistu organizācijas (OUN) un Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) darbību Otrā pasaules kara laikā. Grāmatā atklāta sarežģītā cīņa pret vācu okupantiem, padomju režīmu un poļu spēkiem, tostarp etniskās tīrīšanas un partizānu karš ar "Armia Krajowa". Autors detalizēti apraksta padomju specoperācijas pret OUN–UPA līderiem – Jevhenu Konovalecu, Romanu Šuheviču, Stepanu Banderu u. c., kā arī NKVD taktiku, piemēram, "vilkačus višivankās", kuri maskējās par sacelšanās kustības dalībniekiem. Darbs piedāvā daudzslāņainu skatījumu uz ukraiņu nacionālo pretošanās kustību divu totalitāro režīmu krustcelēs – starp Hitleru un Staļinu –, kā arī rosina salīdzināt šo cīņu ar līdzīgām norisēm okupētajā Baltijā un Baltkrievijas PSR rietumu reģionos. Aleksanders Goguns ir vēsturnieks, kurš specializējas Otrā pasaules kara un padomju perioda vēsturē, īpaši Ukrainas un PSRS okupēto teritoriju notikumos. Viņš ir grāmatas "Stalin’s Commandos. Ukrainian Partisan Formations, 1941–44" autors, kas izraisījusi starptautisku interesi un tulkota vairākās valodās.
Alfreds Pope, "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts". Māksliniece Aija Andžāne. Zinātniskais redaktors un sastādītājs Viesturs Radovics. "Latvijas Mediji".
Alfreda Popes atmiņas ir unikālas, ļaujot lasītājam piedzīvot 20. gadsimtu un notikumus, kuros drosme bija ikdiena, bet klusēšana – izdzīvošanas nosacījums. Pope redzējis brīvās Latvijas spožumu, karu un padomju okupācijas reālijas, vēlāk slepeni pabijis arī padomju Latvijā un visbeidzot iekārtojis savu trimdas dzīvi. No bīstamiem piedzīvojumiem viņš gandrīz vienmēr pamanījās izkļūt sveiks un vesels. Šis ir stāsts par paaudzi, kas necīnījās par varoņa godu, bet par pienākumu, un par cilvēku, kurš līdz mūža galam ticēja Latvijai. Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Velta Kaltiņa, "Tai dievišķā krogā". "Zvaigzne ABC".
Literatūrzinātniece, redaktore Sandra Ratniece raksta, ka Veltas Kaltiņas (1931–2025) dzejai piemīt sēlietes tiešums, stiprums un vienlaikus sievišķs trauslums un labestība. Dzejniecei vienmēr bijušas būtiskas ētiskās vērtības, iekšējie pārdzīvojumi, garīgums, cilvēkmīlestība, kas mijas ar asredzīgiem ikdienas dzīves vērojumiem un reāliju vērtējumiem. Viņai nav svešs arī humors un dziļš līdzpārdzīvojums, tomēr dzejas tonalitāte allaž ir pārsteidzoši gaiša un viegla. Īpašu vietu Veltas Kaltiņas dzejā ieņem mīlestības tēma, sievietes / vīrieša attiecību poētiskā izpēte un savstarpējās uzticēšanās būtiskums. Dzejnieces pasaules redzējums viņas dzejā nereti iegūst pārlaicīgu nozīmību. Tas viss veido īpašo un neatkārtojamo, tikai Veltai Kaltiņai piemītošo poētisko rokrakstu, kuru dzejas gardēži var izbaudīt arī šā krājuma dzejoļos. Velta Kaltiņa dzimusi Jēkabpils apriņķī, viņas dzejoļi tiek publicēti jau kopš sešdesmitajiem gadiem. Izdoti desmit dzejas krājumi (to skaitā viens kopkrājums ar dzīvesbiedru rakstnieku Roaldu Dobrovenski) un trīs romāni. "Tai dievišķā krogā" ir dzejnieces pēdējais krājums.
Kristīne Ogle, "Teodors Paulovics". Māksliniece Katrīna Vasiļevska. "Dienas Grāmata".
No ziemeļaustrumu Vidzemes nākušais ainavu gleznotājs Teodors Paulovics (1912–1971) ir savdabīga personība Latvijas mākslā. Lai gan darbu uzskaitē katalogā, privātkolekcijās un izsoļu namos viņa mantojums mērāms ap 1000 vienībās, par mākslinieku līdz šim informācija ir bijusi diezgan skopa. Teodors Paulovics bija Purvīša skolas pārstāvis un ideju nesējs, kurš glezniecības pamatprincipus apguva un ieviesa dzīvē, iedvesmojoties no sava skolotāja. "Dr. art. Kristīnes Ogles rūpīgi vāktais, sakārtotais un rosinošos vārdos, atzinumos un jauniegūtos attēlos atklātais līdz šim Latvijas vēsturē un Vilhelma Purvīša skolas glezniecībā nezināmā mākslinieka Teodora Paulovica dzīvesstāsts ir augstu vērtējams guvums Latvijas kultūrā," uzskata mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne. Grāmata tapusi un izdota ar mecenāta Ralfa Kļaviņa un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu