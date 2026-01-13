Šā gada sākumā stājies spēkā likums par 2026. gada valsts budžetu un valsts budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam. 2026. gada nodokļu ieņēmumi prognozēti 16,015 miljardu eiro apmērā.
No kopējiem nodokļu ieņēmumiem 37% veidos valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tostarp iemaksas pensiju otrajā līmenī, sasniedzot 5,9 miljardus eiro. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2026. gadā prognozēti 4,3 miljardu eiro apmērā, kas veido 27% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, ieskaitot valsts un pašvaldību daļu, plānoti 2,9 miljardu eiro apmērā jeb 18% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. Šie trīs nodokļi kopā veido 82% no valsts nodokļu ieņēmumiem – tieši tādēļ mēģinājumi viest izmaiņas šajos nodokļos, piemēram, panākt pazeminātu PVN tām vai citām precēm, vienmēr tiek uztverti ar ļoti lielu piesardzību un pretestību.
Ja minētajiem triju nodokļu ieņēmumiem pieskaita vēl akcīzes nodokļa ieņēmumus, kas 2026. gadā tiek prognozēti 1,4 miljardu eiro apmērā jeb apmēram 9% apmērā no kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma, tad kļūst skaidrs, ka deviņi no katriem desmit eiro valsts kasē ieplūst no šiem četriem nodokļiem. Visi atlikušie nodokļu veidi uz minēto četru gigantu fona izskatās mazi – tā, piemēram, uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi šogad plānoti 706 miljonu eiro apmērā jeb 4% apmērā no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi sasniegs 244 miljonus eiro jeb 2% no nodokļu ieņēmumiem. Attiecīgi pārējo nodokļu ieņēmumi kopumā prognozēti 502 miljonu eiro apmērā jeb 3% apmērā no kopējiem nodokļu ieņēmumiem.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu