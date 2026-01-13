9. janvārī Eiropas Savienības valstis ar kvalificētu balsu vairākumu apstiprināja brīvās tirdzniecības līgumu ar Dienvidamerikas "Mercosur" bloka valstīm, kas aptver Brazīliju, Argentīnu, Paragvaju un Urugvaju.
Sarunu process ar šo valstu apvienību bija sācies vēl 1999. gadā.
Ar šo nolīgumu starp ES un "Mercosur" valstīm tiks izveidota viena no pasaulē lielākajām brīvās tirdzniecības zonām, un tas ļaus ES eksportēt vairāk automašīnu, tehnikas un alkoholisko dzērienu uz Latīņameriku. Līgums aptvers 700 miljonus cilvēku lielu tirgu, un 91% ES preču šajās četrās valstīs uz 15 gadiem tiks atbrīvotas no ievedmuitas. Tomēr līgums raisījis lauksaimnieku bažas sešās ES valstīs – Francijā, Īrijā, Polijā, Austrijā, Ungārijā un Beļģijā, galvenokārt saistībā ar liellopu gaļas importu no šīm valstīm. Latvija ir atbalstījusi minēto līgumu.
