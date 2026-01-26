Aizkraukles novada iedzīvotāju vidū plašu neapmierinātību makšķernieku vidū izraisījis pašvaldības noteiktais aizliegums atrasties uz ūdenstilpēm. Cilvēki to uztvēruši kā pārmērīgu un nekorekti formulētu, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Parasti pašvaldības aizliedz atrasties uz ledus tikai uz laiku, līdz tas kļūst pietiekami biezs, bet šoreiz formulējums par aizliegumu līdz pilnīgai ledus izkušanai radījis sajūtu, ka makšķerēšana šoziem varētu būt liegta pavisam. Vietvara skaidro, ka rīkojums tapis laikā, kad laikapstākļi vēl neliecināja par stabilu ziemu, un nepieciešamības gadījumā tas tiks koriģēts. Pašvaldības policijas vadītāja atzinusi, ka formulējums varēja būt neveikls, uzsverot, ka lēmumi tiek pielāgoti mainīgajiem laikapstākļiem.
Pašvaldības pārstāvis norāda, ka šāda rīkojuma saturs faktiski neatšķiras no iepriekšējo gadu prakses un tajā nav bijis nekas būtiski jauns. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka upēs
straumes un vižņi būtiski ietekmē ledus drošību, bet sniega sega apgrūtina bīstamo ledus vietu pamanīšanu.
Zīmīgi, ka tieši dienā, kad žurnālisti ierodas Aizkrauklē, tiek paziņots — uz publiskajām ūdenstilpēm ledus vietām jau ir pietiekami drošs. Pašvaldība atļauj atrasties uz ledus, ja tā biezums sasniedz vismaz 12 centimetrus, savukārt zemledus makšķerniekiem jālieto atbilstošs drošības ekipējums.
Latvijas Sporta makšķerēšanas federācija uzsver, ka administratīvajiem lēmumiem jābūt saprotamiem un nepārprotamiem. Federācijas pārstāvis norāda, ka drošību varētu uzlabot, nosakot konkrētas prasības ekipējumam, tostarp glābšanas līdzekļu obligātu lietošanu, jo ne visi makšķernieki tos izmanto.
Kā skaidro LVĢMC hidroloģe, ledus biezums tiek mērīts tikai reizi desmit dienās, un ziemas Latvijā kļūst arvien mainīgākas —
siltuma periodi var strauji nomainīties ar lielu salu, padarot situāciju grūti prognozējamu.
Pašvaldība joprojām stingri aicina nedoties uz Daugavu, Pērsi, Aiviekstes ieteku Daugavā un Aizkraukles pilsētas dīķi, kur straumes un siltie avoti rada paaugstinātu bīstamību. Lai gan aizlieguma laikā fiksēti vairāki pārkāpumi, nevienam no makšķerniekiem sodi nav piemēroti.
