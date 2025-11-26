"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Inese Ķestere, "Pirkstainītis, Dūrainītis". Ilustrāciju un vāka noformējuma autore Anna Orniņa. "Latvijas Mediji".
Kad pilsētas parkā pienāk vakars un bērnu soļu dipoņu nomaina vārnu ķērcieni, sniegā attopas mazs, sarkans cimdiņš – Pirkstainītis. Viņš ir viens, pamests un noskumis, bet ļoti vēlas atrast kādu, kuru sasildīt. Viņš satiek draudzīgus putniņus un sniegavīru, uz kura rokas jau dzīvo Dūrainītis. Lai arī tik dažādi, abi kļūst par īstiem draugiem un atklāj, ka katram ir sava vieta pasaulē un savs veids, kā dāvāt siltumu. Inesei Ķesterei ir izdevies radīt sirsnīgu ziemas pasaku, kas būs saprotama jebkuram lasītājam, tomēr atspoguļo tieši Latvijas vidi un notikumus. Tā adresēta bērniem 3+ un viņu vecākiem.
Malgožata Varda, "Kalnu meitene". No poļu valodas tulkojusi Iveta Strazdiņa. Vāka māksliniece Elita Podniece. "Latvijas Mediji".
Nadjai ir tikai vienpadsmit gadu, kad nakts tumsā viņu no pašas gultas nolaupa jauns vīrietis. Viņš aizved meiteni augstu kalnos – uz vietu, kur nesniedzas civilizācijas skaņas, bet naktīs klejo vilki. Nadjai nav iespēju aizbēgt, viņai nākas iemācīties sadzīvot ar savu nolaupītāju un saprast, kas patiesībā ir šis vīrietis un kāpēc tieši viņa kļuvusi par upuri. Noslēpuma atklāšana sagrauj visu, ko Nadja līdz šim zinājusi, un nu meitene vairs nav pārliecināta, vai patiešām vēlas, lai viņu atrod. Malgožatas Vardas populārākais romāns rosina lasītāju aizdomāties, cik trausla ir robeža starp labo un ļauno un kas patiesībā ir brīvība. Malgožata Varda ir viena no spilgtākajām mūsdienu poļu rakstniecēm, kura divreiz nominēta prestižajai Sieviešu literatūras festivāla galvenajai balvai Polijā.
Janīna Kursīte, "Latvijas kultūrvienības jeb mazie novadi". "Rundas".
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesores Janīnas Kursītes kultūrvēsturiskā apcere pievēršas Latvijas vēsturisko zemju mazo novadu ģenēzei, etnogrāfijai un kultūrvēsturei. "Maznovads nav pienesuma ziņā kas nevērtīgāks par lielnovadu, bet tikai iezīmē pakārtojumu lielākai kultūrvienībai," skaidro Janīna Kursīte. Grāmatā aplūkoti suiti un Suitija, Zemgales krieviņi, Ludzas igauņi, Abrene, Augšzeme, Kuršu ķoniņi, Kurzemes lībieši, Leišmale, Lejaskurzeme, Malēnija, Piebalga, Vidzemes lībieši un vendi. Tā dod iespēju ar mazo novadu fenomenu iepazīties plašam lasītāju lokam, vairojot sabiedrības zināšanas par vēsturisko zemju identitātēm un bagātīgo kultūrvestures mantojumu. "Janīnas Kursītes grāmata ir aizraujošs stāsts par Latvijas mazo kultūrvēsturisko novadu daudzveidību. Autore šajā jomā nepašaubāmi ir izcili zinoša un novados labi pazīstama. Lasot tekstu un katram aprakstam pievienoto literatūras sarakstu, varēsim pārliecināties, ka darbā izmantoti dažādu paaudžu vēsturnieku, etnogrāfu, valodnieku pētījumi, apceres un atmiņas, bet pēcvārdā lasītājs tik un tā rosināts turpināt meklēt rakstos un kultūrvidē. Līdz ar to grāmata lieti noderēs kā tiem, kuri cenšas izzināt, saglabāt un kopt sava maznovada tradīcijas, tā arī katram, kas interesējas par savas dzimtas saknēm," raksta vēsturnieks, grāmatas zinātniskais redaktors Juris Goldmanis.
Verners Hercogs "Katrs par sevi, un Dievs pret visiem". No vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere. Redaktore, korektore Agita Kazakeviča. Grāmatas vāka un dizaina autors Rauls Liepiņš. Vāka foto: Klaivs Openhaimers. "Aminori".
Vācu kinorežisora (1942) biogrāfiskā grāmata nosaukumu aizguvusi no viņa paša 1974. gada filmas, kas ir viens no autora pazīstamākajiem kinodarbiem. Hercogs, viens no spilgtākajiem Jaunā vācu kino (Neuer Deutscher Film) pārstāvjiem, ir arī operu režisors, producents un scenārists. Viņa dzīve bijusi neticamu notikumu pilna, un šie memuāri acumirklī kļuva par sensāciju literatūrā. Grāmatā viņš, netaupot spilgtas krāsas un nelaipojot, vēsta savu neparasto dzīvesstāstu, kas pats būtu filmas vērts. Verners Hercogs raksta: "Es ticu, ka mani sapņi ir arī jūsu sapņi, un vienīgā atšķirība starp jums un mani ir tāda, ka es spēju tos izteikt, un tā ir visa mākslas jēga, galvenais cilvēces uzdevums, citādi mēs neesam nekas vairāk par govīm, kas ganās pļavā." Šī grāmata ir satriecoša iespēja sastapties ar Verneru Hercogu.
