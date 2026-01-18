Rīdziniecei Larisai, kura jau 16 gadus strādā par trolejbusa vadītāju, pēc avārijas darba laikā izrakstīts vairāk nekā 11 tūkstošu eiro rēķins par transportlīdzekļa remontu, ziņo raidījums "Bez Tabu".
Avārija notika 2025. gada vasarā uz Vanšu tilta, kad Larisa gaišā dienas laikā bez bremzēšanas ietriecās stāvošā Rīgas satiksmes Avārijas dienesta transportlīdzeklī ar pacēlāju. Viņa pati atzīst, ka neatceras sadursmes brīdi un sākotnēji domājusi, ka varbūt uz mirkli piemigusi. Tomēr videoieraksti liecinot, ka tas nav noticis. Vadītāja nebija lietojusi telefonu, nebija alkohola reibumā, bet arī redzamību nekas netraucēja.
Rīgas satiksmē pēc negadījuma sasaukta īpaša komisija, kas lēma, ka skāde radusies darbinieces rupjas neuzmanības dēļ, tāpēc remonts jāsedz viņai pašai. Uzņēmums uzsver, ka šāda pieeja nepieciešama, lai darbinieki apzinātos atbildību par pasažieru drošību. Pērn komisija izskatījusi 150 mantas bojāšanas gadījumus, un 20 no tiem darbiniekiem prasīta kompensācija.
Larisa norāda, ka darbs viņai joprojām patīk, tomēr brīdina citus – kamēr uzņēmuma transports nav apdrošināts ar KASKO, darbinieki nav pasargāti. Rīgas satiksme skaidro, ka lielā autoparka dēļ KASKO apdrošināšana neesot ekonomiski izdevīga, turklāt arī šādā gadījumā apdrošinātājs varētu vērsties ar prasību pret vadītāju.
Savukārt arodbiedrības pārstāve un juriste uzskata, ka šāda atbildības uzlikšana darbiniekam nav samērīga, ja darba devējs pats izvēlas neapdrošināt tehniku. Viņa iesaka Larisai lēmumu pārsūdzēt un vērsties tiesā, ja nepieciešams.
Šis gadījums ir lielākā summa, ko Rīgas satiksme pērn nolēmusi piedzīt no darbinieka. No Larisas tiek gaidīts iesniegums par finansiālo situāciju, lai uzņēmums varētu lemt par maksājumu grafiku un iespējamu summas samazināšanu.
Vairāk uzziniet 16. janvāra "Bez Tabu" sižetā.
